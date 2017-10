VN Nhập Cảng Than Đá Ào Ạt

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2017, lượng than xuât cảng của VN chỉ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, trị giá 207 triệu USD trong khi nhập cảng than lại không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Nếu như năm 2013, cả nước mới chỉ nhập gần 2,3 triệu tấn than đá thì năm 2016, lượng than nhập về đã lên hơn 13 triệu tấn. Báo Tiền Phong loan tin rằng riêng trong tháng 9/2017, lượng than đá nhập đạt hơn 1 triệu tấn, nâng lượng nhập cảng mặt hàng này cả nước trong 3 quý đầu năm lên 10,4 triệu tấn, với kim ngạch nhập cảng lên tới 1,03 tỷ USD. Như vậy, lượng than xuất cảng hiện nay chỉ bằng 15% lượng than nhập trong 3 quý đầu năm nay.