1/7 Hãng Nhiệt Điện Chạy Bằng Than Đã Đóng Cửa 7 Năm Qua

Một phần bảy chủ nhà máy than đá trên toàn thế giới đã ngưng hoạt động từ năm 2010 tới 2017.Một thăm dò toàn cầu lần đầu tiên về các kế hoạch ngưng hoạt động than đá, được công bố hôm Thứ Tư bởi các nhà theo dõi tài liệu có tên Coal Swarm, cho thấy 2 quỹ đạo khác nhau khi nhiều vụ sụp đổ trong kỹ nghệ này xảy ra tại phương Tây nhưng giống tại Á Châu.Trong số 994 công ty với nhiều nhà máy than đá, thì 139 nhà máy đã đóng cửa ít nhất 20% khả năng hoạt động của họ, nhiều nhất là tại Bắc Mỹ và Tây Âu, với 71 nhà máy hoàn toàn rút lui.Một phúc trình song song bởi tổ chức Greenpeace xác nhận 23 thành phố, khu vực và quốc gia âm thầm hay công khai ngưng đốt than đá để tạo ra điện.Nói chung, chúng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong chính trị và kinh tế của than đá, theo các nhà nghiên cứu cho biết. “5 năm trước, không một ai tiên đoán được điều này,” theo nhà phân tích của Greenpeace là Lauri Myllyvirta nói với báo Climate Home News, “như thế trong một ý nghĩa nào đó, một thứ đang biến đổi một cách rất nhan chóng.”Cùng lúc, tài liệu cho thấy 303 nhà phát triển nhà máy than đá lần đầu tiên đang tích cực theo đuổi các dự án, với nhiều công ty Á Châu chiếm ngự. Lợi ích vẫn tồn tại dù sự kiểm soát chặt chẽ gần đây để có được khả năng tiếp cận tại 2 thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.Tại Hoa Kỳ, nơi mà TT Trump hứa đưa các nhà khai thác mỏ than trở lại làm việc, nhiều tiện ích nổi bật đang khuấy động trong chiều hướng chống đối.California đã đi vào tình trạng không còn than đá vào năm 2014 và 5 tiểu bang được dự đoán theo sau vào năm 2025, bất kể kế hoạch không cắt giảm việc đốt than đá của Trump.