Nhật Cần Thêm Lao Động Ngoại

TOKYO -- Nhật Bản đang lão hóa, do vậy nhu cầu người lao động nước ngoài tăng.Bản tin NHK ghi rằng chính phủ Nhật đang gặp thách thức giữ chân người lao động nước ngoài ở lại Nhật Bản.Tính đến tháng 6 năm nay, có 2,47 triệu người nước ngoài sống tại Nhật Bản, con số kỷ lục. Năm ngoái có hơn 1 triệu người nước ngoài làm việc tại đây. Trong bối cảnh dân số Nhật đang giảm dần và già hóa, bảo đảm lực lượng lao động là vấn đề quan trọng để nền kinh tế tiếp tục phát triển.Người ta đặt nhiều kỳ vọng vào người lao động nước ngoài, nhưng rất ít người làm việc lâu dài ở Nhật Bản. Bản tin NHK đã phỏng vấn Phó Giáo sư Đại học Tsukuba Akashi Junichi về những việc cần làm để giúp người lao động nước ngoài ở lại Nhật Bản lâu hơn.Ông Akashi Junichi nói rằng từ cuối những năm 1990, chính phủ bắt đầu thực thi các chính sách tiếp nhận người lao động nước ngoài do dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm.Trước đây, người lao động nước ngoài chủ yếu làm việc trong lĩnh vực chế tạo. Nhưng từ khi Thủ tướng Abe Shinzo nhậm chức vào năm 2012, chính phủ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp và điều dưỡng. Ngành xây dựng được thêm vào danh sách trên sau khi Tokyo được chọn làm nước đăng cai Olympics 2020. Gần đây, người lao động nước ngoài cũng bắt đầu làm việc trong các ngành như dịch vụ giúp việc nhà.Chính phủ không chỉ tích cực tiếp nhận những người lao động có chuyên môn và kỹ năng, mà còn nỗ lực tạo điều kiện để họ ở lại lâu hơn.Nhật Bản là đất nước khá mở cửa đối với sinh viên nước ngoài. Họ được cấp tư cách lưu trú để tìm việc và làm việc dễ dàng hơn so với tại các nước phát triển ở phương Tây. Nhật Bản cho phép sinh viên không tìm được việc làm ở lại thêm 1 năm, cũng như không đặt ra giới hạn về số sinh viên được cấp tư cách lưu trú.Mặc dù có những điều kiện tốt như vậy, nhưng thực tế chỉ có một nửa số sinh viên nước ngoài tìm việc có được việc làm.Lý do là yêu cầu của doanh nghiệp và mong muốn của sinh viên không khớp nhau. Phần lớn công ty có chế độ lương dựa theo thâm niên và tuyển dụng suốt đời. Các công ty cũng quan tâm đến khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật của sinh viên hơn là thành tích và kỹ năng của họ. Điều này khiến các sinh viên nước ngoài lo lắng.Rào cản ngôn ngữ và vấn đề giáo dục trẻ em đang khiến Nhật Bản kém hấp dẫn hơn trong mắt người nước ngoài muốn sinh sống với tư cách thành viên của cộng đồng.Bản tin NHK nói thêm:“Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này? Ngoài việc hỗ trợ người nước ngoài tìm việc và vượt qua rào cản ngôn ngữ, chính phủ cần hướng dẫn người dân Nhật Bản cách tạo quan hệ tốt với người nước ngoài.”