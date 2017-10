Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Âu: Đàm Phán Brexit Tiến Chậm

BRUSSELS - 1 số nhà lãnh đạo Liên Âu (EU) cảm thấy về xung lực trong đàm phán Brexit trong lúc Thủ Tướng Đức đánh giá lạc quan.Tiến trình Brexit là đề tài chế ngự ngày thứ nhì của thượng đỉnh EU trước khi Thủ Tướng ra về để 27 nước tiếp tục thảo luận.Tại ngọ tiệc hôm Thứ Năm, Thủ Tướng Theresa May lên tiếng thỉnh cầu EU xúc tiến vấn đề quan hệ tương lai giữa EU và UK.Phát biểu tối Thứ Năm của Thủ Tướng Angela Merkel là tương đối tích cực về tiến triển trong đàm phán.Qua Thứ Sáu, có vẻ Thủ Tướng Đan Mạch Lokke Rasmussen chia sẻ phần nào thẩm định lạc quan thận trọng. Ông Rasmussen tỏ ý hy vọng về tiến bộ đủ để chuyển qua giai đoạn kế tiếp của thương luợng. Ông Rasmussen nói tới bài diễn văn ngày 22-9 tại Italy của bà May, trong đó nhà lãnh đạo UK cảm thấy phấn khởi bởi phát biểu từ 1 số lãnh đạo EU – bà nói vào dịp này “Đã đến lúc để chuyển lời nói thành hành động cụ thể”.Thủ Tướng May có 1 số tiếp xúc vào sáng Thứ Sáu – trước khi chia tay, bà hưá sẽ tôn trọng các cam kết về Brexit.