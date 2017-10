Trump Nói Sai Tội Ác Tăng Tại Anh Là Do Khủng Bố Hồi Giáo, Thực Tế Đó Chỉ Sự Gia Tăng Tội Ác Bạo Động, Tình Dục

WASHINGTON - TT Trump bịa đặt mối liên quan giữa khủng bố Hồi Giáo và sự leo thang tội ác tại UK, gây ngạc nhiên công dân vương quốc – twitter của chủ nhân Bạch Ốc ghi “Tội ác tại UK tăng 13% hàng năm trong lúc khủng bố Hồi Giáo lan rộng. Không tốt – chúng ta phải giữ an toàn Hoa Kỳ”.Dường như ông Trump muốn dẫn thông tin từ Cục thống kê của UK kể ra tỉ lệ gia tăng tội ác là 13%. Biên bản 18,000 chữ này không dùng chữ Muslim hay Islamic mà ông Trump viết trong twitter. Thống kê ghi nhận 13% gia tăng tội ác là bạo động đâm chém và tấn công tình dục. Trong 12 tháng tính đến Tháng 6-2017, UK ghi nhận 664 án mạng so với 762 vụ tại Chicago trong toàn năm 2016. Biên bản thống kê của UK dùng chữ “khủng bố” 5 lần, khi nói tới vụ nổ bom tại đại nhạc hội Ariana Grande Tháng 5 và vụ tấn công bằng xe van và bằng dao trên cầu London 1 tháng sau.Báo The Independent viết “Hoàn toàn thiếu vắng bằng chứng hậu thuẫn trong tuyên bố của Trump” trong khi báo The Guardian khẳng định: Trump liên kết sai sự gia tăng tội ác tại UK với khủng bố Hồi Giáo.Trước đây, TT Trump từng đả kích thị trưởng Sadiq Khan, con di dân Hồi Giáo Pakistan về ứng phó sau vụ tấn công khủng bố tại cầu London.