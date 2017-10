Đi Bộ Giảm Bệnh Tim, Tiểu Đường, Ung Thư

Trong tuổi Fitbit, mà Apple Watch và nhiều thiết bị cho phép con người tính bước chân đi bộ – mục tiêu mỗi ngày bước đi bộ 10,000 bước, hầu hết thời gian – nhiều người có thể nghĩ việc đi bộ là lợi ích nhất nếu bạn đáp ứng đúng các mục tiêu đi bộ nhất định.Một nghiên cứu mới, được đăng trong Tạp Chí American Journal of Preventive Medicine, cho thấy rằng đi bộ đều đặn, không cần phải theo đúng các yêu cầu tối thiểu, cũng có thể giúp cho con người giảm nguy cơ tử vong khi so với tình trạng ngồi yên một chỗ.“Đi bộ được mô tả như là ‘thể dục tuyệt vời nhất’ bởi vì nó đơn giản, tự do, tiện lợi, không đòi hỏi bất cứ dụng dụ đặc biệt hay sự huấn luyện nào, và có thể được thực hiện ở bất cứ lứa tuổi nào,” theo Bác sĩ Alpa Patel, nhà nghiên cứu tại Phòng Nghiên Cứu the Intramural Research Department of the American Cancer Society, cho biết trong một thông cáo báo chí.Các hướng dẫn gần đây đề nghị rằng những người lớn tuổi phải có ít nhất 150 phút hay 75 phút hoạt động thể lực mạnh trong một tuần, nhưng khoảng một nửa người lớn tuổi mới thực sự đáp ứng đúng các hướng dẫn này.Với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu phân tích tài liệu 140,000 người tham dự tuổi từ 65 trở lên trong chương trình Cancer-Prevention Study II Nutrition Cohort, với 95% người tham gia có đi bộ và phần còn lại báo cáo không có hoạt động bình thường hay mạnh mẽ.Đi bộ cũng được nối kết với các loại nguy cơ tử vong thấp, chẳng hạn, đi bộ hơn 6 tiếng đồng hồ một tuần được liên kết với giảm tử vong do bệnh hô hấp tới 35%.