Chùa Duy Pháp: Tiệc Chay Gây Quỹ Thành Công Lớn

Trong tiệc chay gây quỹ.Westminster (Bình Sa)- - Chùa Duy Pháp do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ tọa lạc tại số 14851 Wilson St. Midway City, CA 92655, điện thoại số (714) 988-8883, (714) 622-9307 đã tổ chức thành công bữa tiệc chay gây qũy để hoàn tất công trình xây thêm tổ đường có nơi thờ phượng, có phòng ốc để tứ chúng tu học, các em Gia Đình Phật Tử có nơi sinh hoạt, có cơ sở dạy tiếng Việt..Buổi tiệc chay đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster, Thành Phố Westminster, khoảng 700 chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự.Chư tôn đức có: Hòa Thượng Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Quảng Mẫn, Thượng Tọa Thích Tâm Bình, TT.Thích Tâm Ân, TT. Thích Minh Chánh, TT. Thích Minh Nhật, TT. Thích Tuệ Phúc, TT. Thích Quảng Ngộ, cùng một số qúy Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Sau phần nghi thức khai mạc, TT. Thích Minh Chánh, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử đã hoan hỹ tham dự bữa tiệc chay gây qũy hôm nay.Thượng Tọa cho biết tiếp: “Sau 10 năm sinh hoạt của chùa Duy Pháp, từng bước đã xây dựng hoàn thành một phần cơ sở để có nơi cho đồng hương Phật tử tu học, nhưng hiện tại với nhu cầu sinh hoạt của chùa không đủ tiện nghi về cơ sở vật chất, do đó nên chùa đã cố gắng xây thêm tổ đường và phòng sinh hoạt để có phương tiện cho Phật tử sinh hoạt trong những ngày tháng tới.Để hoàn tất công trình Phật sự còn dang dở nên chùa tổ chức tiệc chay gây qũy hôm nay. Buổi tiệc được sự quang lâm chứng minh của Chư Tôn Đức cũng như đồng hương Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho chúng con, chúng tôi trên bước đường hoằng dương chánh pháp phục vụ chúng sanh….. .”Tiếp theo Đạo từ của HT. Thích Nhật Quang, trong lời Đạo từ Hòa Thượng đã ca ngợi tinh thần dấn thân để làm công tác Phật sự, hướng dẫn đồng hương tu học, từng buớc xây dựng cơ sở đó là việc làm rất khó khăn mà Thượng Tọa Thích Trung Duệ Viện Chủ Chùa Duy Pháp đã âm thầm làm việc trong 10 năm qua để có được những thành qủa như ngày hôm nay như qúy đồng hương Phật tử đã thấy. Nhân dịp nầy HT. kêu gọi đồng hương Phật tử cố gắng yểm trợ để công trình xây dựng được hoàn thành.Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa Viện Chủ, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử Thân Tâm Thường An Lạc.Tiếp theo,TT. Thích Trung Duệ Viện Chủ Chùa Duy Pháp lên cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, cảm ơn qúy ân nhân, qúy mạnh thường quân bảo trợ, qúy vị nhân sĩ, Bác Sĩ, Nha Sĩ, qúy vị mạnh thường quân, anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho buổi tiệc chay gây qũy ngày hôm nay, cũng như trong suốt thời gian qua đối với chùa Duy Pháp.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ thật đặc sắc do anh chị em nghệ sĩ thân hữu Nam Cali trình diễn. Xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên với nhiều tặng phẩm giá trị.Nhân dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với TT. Thích Trung Duệ được Thầy cho biết, đây là lần thứ Hai mà chùa tổ chức tiệc chay gây qũy sau 10 năm sinh hoạt.Thầy tiếp, nếu không có gì trở ngại thì ngày 03 tháng 12 năm 2017 sẽ làm lễ Lạc thành Trung Tâm Sinh Hoạt Chùa Duy Pháp.Được biết sau bữa cơm chay là Thầy Nhập Thất, khi Thầy nhập thất mọi sinh hoạt của chùa vẫn bình thường không có gì thay đổi. Riêng bữa cơm chay gieo duyên hằng tháng vào ngày Chủ Nhật tuần lễ Thứ Hai của tháng Thầy vẫn có mặt để phục vụ đồng hương sau đó trở lại thất.Bữa cơm chay sắp đến vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại tiệm phở Quyên Food To Go ở góc Đường Westminster và Goldenwest, bữa cơm được tổ chức đều đặn đến nay tròn 3 năm.Thầy Viện chủ kính mời đồng hươg đến dùng các món chay đặc biệt do tự tay Thầy nấu để khoản đãi đồng hương.Mọi chi tiết liên lạc: điện thoại số (714) 988-8883, (714) 622-9307.