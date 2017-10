Thuốc Lá, Xuất Khẩu, Ngộ Độc, Dừa Xiêm, Xe Đụng

Xuân NiệmCó phải trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá trong trường? Hay chỉ để bán cho các giáo viên? Hay chỉ để trưng tủ kiếng chơi thôi? Hay chỉ để trước mắt làm quảng cáo? Bí hiểm...Báo Lao Động ghi nhận: Theo phản ánh của tập thể phụ huynh có con đang học tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (các khối lớp 7, 8, 10, 11, 12), nhiều tháng nay, lãnh đạo nhà trường đã biến khu thể chất trường học thành nơi kinh doanh đủ thứ, nhiều dịch vụ. Họ đau đớn nhận mình là phụ huynh của những đứa trẻ đang bị nghiện thuốc lá nặng, tiêm nhiễm các thói hư tật xấu. Họ phẫn nộ khi nghe con kể có thể dễ dàng mua thuốc lá ở ngay trong trường học – môi trường vẫn được xem là an toàn, lành mạnh, thân thiện nhất với những đứa trẻ.Bản tin Zing phỏng vấn và ghi lơ2ời thanh minh thanh nga từ Bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, khẳng định không bán thuốc lá trong trường, dù ảnh chụp cho thấy có thuốc lá bày trong tủ kính ở khu thể chất.Cộng đồng mạng vừa chia sẻ một số hình ảnh cho thấy thuốc lá được bán ở khu thể chất trong khuôn viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.Trong khi đó, báo Pháp Luật kể chuyện đụng xe ở Thủ Đức: Dân truy bắt ô tô tông chết người ở đường Phạm Văn Đồng......Khoảng 5 giờ sáng ngày 20-10, nam thanh niên điều khiển ô tô loại 5 chỗ hiệu Mazda CX5 biển số TP.SG lưu thông tốc độ khá cao trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Gò Dưa về ngã tư Linh Xuân.Khi đến trước số nhà 1186 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì tông vào xe đạp thể thao do ông Lê Văn A. (56 tuổi, ngụ phường Linh Đông) chạy trên đường.Bản tin VOV kể: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ cao thứ 12, nhưng tổng số tiền thuế phải đóng lại cao thứ 2, chỉ xếp sau Trung Quốc.Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ cao thứ 12, nhưng tổng số tiền thuế phải đóng cho ngân sách nước này lại cao thứ 2, chỉ xếp sau Trung Quốc.Thông tin này được ông Nate Herman, Phó giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng, Hiệp hội May mặc và giày dép Mỹ (AAFA), chia sẻ tại hội thảo quốc tế về An toàn sản phẩm và các vấn đề tuân thủ được tổ chức ngày 19/10 ở TPSG.Lại ngộ độc, lần này ở Bình Dương, theo báo Tuổi Trẻ: Hàng trăm công nhân nhập viện sau bữa ăn chiều.Sau bữa ăn chiều, hàng trăm công nhân của một công ty chế biến gỗ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị nôn ói, khó thở phải nhập viện cấp cứu.Vụ việc xảy ra chiều 19-10 ở Công ty TNHH Dafi Tropicdane Furniture (chuyên sản suất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa) tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.Báo Thanh Niên kể về giá dừa sụt bi đát: Hơn một tuần qua, giá dừa xiêm xanh ở Bến Tre giảm từ 80.000 đồng/chục (12 trái, loại 1,3 kg/trái) xuống còn dưới 60.000 đồng/chục.Dừa khô cũng giảm khoảng 20.000 đồng/chục, hiện có giá 140.000 đồng/chục. Các loại dừa tươi uống nước khác chỉ còn khoảng 30.000 đồng/chục. Thương lái cho hay giá dừa tươi sẽ còn giảm sâu từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2018.Ngày 15.10, ghi nhận tại một số vườn dừa thuộc các huyện Giồng Trôm, Châu Thành và TP.Bến Tre… đều rất vắng thương lái. Nhiều chủ vườn cho biết chính họ cũng không hiểu vì sao trong khoảng 1 tháng nay thương lái không quan tâm đến dừa tươi nữa.Báo SGGP kể chuyện Đắk Lắk: Bắt tạm giam 2 giám đốc ngân hàng gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.Chiều 19-10, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thái Vũ (Giám đốc NH TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Minh (Giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar thuộc NH TMCP Bưu Điện Liên Việt) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.Báo Người Lao Động kể chuyện Nghệ An: Mẹ uống thuốc chuột tự vẫn khi nghe con gọi điện báo giết người.Sau khi gọi điện báo cho mẹ là đã giết người, thấy mẹ im lặng, Dũng chạy xe máy về tìm thì phát hiện mẹ mình đã uống thuốc chuột tự vẫn. Dũng đưa mẹ đi cấp cứu và bị công an bắt ngay sau đó.TAND tỉnh Nghệ An ngày 19-10 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hữu Dũng (SN 1981, trú ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Báo Ngaỳ Nay kể chuyện Nghệ An: 2 phụ nữ chết thảm sau khi đâm vào xe khách....Vào khoảng gần 16h ngày 19/10, trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn thôn 5 xã Khai Sơn huyện Anh Sơn (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người phụ nữ đi xe máy đâm vào xe khách chạy ngược chiều.