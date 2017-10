Gia Đình Cùng Nỗ Lực: Kiên Trì Cho Tới Thành Công

Thành LaceyNơi trường đấu bò mộng, con bò mộng đựợc thả ra đấu trường và tấn công người đấu bò dùng xiên nhọn đâm vào nó. Sự gan lì của con bò được đánh giá bởi những lần nó chịu những mũi xiên đâm vào thân mình. Tương tự như vậy, mỗi ngày tôi cũng được thử thách bởi đời cùng cách đó. Nếu tôi kiên trì, nếu tôi tiếp tục chịu đựng và tiến tới, tôi sẽ thành công.Tôi sẽ kiên trì cho tới khi thành công.Tôi không sinh ra đời này để bị đánh bại, thất bại không có trong mạch máu của tôi. Tôi không phải là con cừu bị thúc ép bởi roi dài, gậy nhọn của ngừơi chăn cừu. Tôi là con sư tử và tôi không chịu nói năng, đi đứng, ngủ với đàn cừu thụ động. Tôi không nghe những lời than van, khóc lóc vì chúng sẽ lan truyền sang người tôi. Chung cuộc với hậu quả thảm hại của thất bại không phải là định mạng của tôi.Tôi sẽ kiên trì cho tới khi thành công.Phần thưởng của cuộc đời là ở mức cuối của cuộc hành trình, không phải ở lúc đầu và tôi không thể biết là còn bao nhiêu đoạn đường nữa để tôi đến được mục tiêu! Tôi có thể bị thất bại trăm lần nhưng thành công chờ đợi tôi ở khúc quanh của cuộc hành trình. Tôi không thể nào biết tôi đã tới gần được đến đâu trừ khi tôi rẽ quẹo vào khúc quanh đang chờ.Tôi luôn luôn đi thêm bước nữa. Nếu chưa đến được mục tiêu, tôi sẽ bước thêm bước nữa và thêm bước nữa. Thật ra thì cứ bước từng bước, mỗi lần thêm một bước là việc không khó chút nào.Tôi sẽ kiên trì cho tới khi thành công.Cứ như vậy, tôi xem nỗ lực mỗi ngày của mình là một nhát chém và cây cổ thụ. Nhát chém đầu, nhát chém thứ hai, rồi nhát chém thứ ba cũng không làm cây xây xiểng gì. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục chém và chém mãi thì có ngày cây sẽ ngã. Cho nên nổ lực mỗi ngày của tôi cũng theo cách đó.Tôi sẽ như giọt mưa dần dần làm mòn ngọn núi; như đàn kiến gậm nhắm từ từ hết con hổ; là ngôi sao làm soi sáng cả trái đất; là người nô lệ xây dần lâu ngày nên kim tự tháp. Tôi sẽ xây lâu đài của mình mỗi lần từng viên gạch vì tôi biết rằng nỗ lực dù nhỏ nhưng nếu cứ liên tục sẽ hoàn thành đựơc bất cứ dự tính nào.Tôi sẽ kiên trì cho tới khi thành công.Tôi không để thất bại là mình nản chí, thất vọng. Mỗi trở ngại tôi gặp phải mang trong nó hạt giống của may mắn cho ngày mai. Có ban đêm thì phải có ban ngày. Tôi phải chịu thất bại nhiều lần để có được thành công. Nhưng tôi cũng không để thành công của ngày hôm qua ru tôi vào sự tự mãn của ngày hôm nay. Đây chính là nguồn gốc của thất bại. Tôi sẽ quên đi những gì xãy ra ngày hôm qua , dù nó tốt hay xấu, và chaò đón ngày HÔM NAY với tin tưởng đây là ngày tốt đẹp nhất của đời mình.Ngày nào tôi còn thở, ngày đó tôi sẽ còn kiên trì. Vì giờ đây tôi biết rằng, một trong những nguyên tắc vĩnh cữu của thành công là nếu tôi đủ kiên trì, tôi sẽ thành công.Tôi sẽ kiên trìTôi sẽ thành công.Thành Lacey - nguồn: “The Greatest Salesman In The World” của tác giả Og Mandino.