Đức Tân Giám Mục phụ tá Nguyễn Thái Thành:

Chủ Chăn Tuyệt Vời, Mục Tử Nhân Hậu

Bài & hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Đặc phái viên của Nguyệt san Hiệp Nhất

1. Một Chủ Chăn Mới

Cuối tháng 9 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một Đức Giám Mục Phụ Tá người Mỹ gốc Việt cho Giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ. Văn Phòng Báo Chí của Giáo phận Orange đã tổ chức một cuộc họp báo lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 10, 2017 để chính thức công bố quyết định này, sau khi Đức Ông Walter Erbi, Tham mưu của Tòa Khâm sứ ở Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn, đã công bố. Vatican đã loan tin này cùng ngày, nhưng trước 9 tiếng đồng hồ, vì Rôma cách California 9 múi giờ. Quận Cam, tức Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ, là nơi có đông người Việt Nam nhất nước Mỹ và tại hải ngoại. Vị Giám Mục Tân Cử Nguyễn Thái Thành hiện đang là chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse ở Jacksonville – giáo xứ lớn nhất trong giáo phận St. Augustine và có khoảng 4.000 gia đình. Ngài là Giám Mục gốc Việt thứ hai tại Mỹ, sau Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương (được tấn phong năm 2003, xin nghỉ hưu năm 2015). Lễ tấn phong Giám Mục sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 12, 2017 lúc 1 giờ rưỡi chiều, tại Thánh đường St. Columban, dành cho những ai có thiệp mời. Vào ngày 18 tháng 12, 2017 lúc 7 giờ tối sẽ có buổi Cầu Nguyện đại trào trong Arboretum tại Nhà thờ chánh tòa Christ Cathedral, và có tiệc khoản đãi nhẹ sau đó.

Đức Giám Mục Tân Cử sẽ hỗ trợ Đức Giám Mục Vann và Giám Mục Phụ Tá Timothy Freyer trong việc chăm sóc nhu cầu tinh thần của 1.3 triệu giáo dân trong Giáo phận Orange (tổng số dân cư tại Quận Cam là 3.2 triệu). Đây là một giáo phận phát triển nhanh nhất và đa sắc tộc nhất tại Hoa Kỳ, với 62 giáo xứ và lớn thứ 10 trên cả nước Mỹ. Riêng đối với giáo dân Mỹ gốc Việt, Đức Cha Thành sẽ đảm trách những công tác mục vụ quan trọng và giữ vai trò lãnh đạo trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Quận Cam, nơi mệnh danh là Thủ đô tỵ nạn của người Việt hải ngoại. Cùng với hai vị Giám mục Vann và Freyer, Đức Cha Thành sẽ dồn mọi nỗ lực để chăn dắt một cộng đồng đức tin lớn mạnh và đa văn hoá trong sự liên đới với nhau và với Chúa Kitô. Chia sẻ về sứ vụ mới, Đức Cha Thành nói, “Tôi cảm thấy rất vinh dự và khiêm tốn để đón nhận sứ vụ này. Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Cha Vann đã tin tưởng vào tôi, và tôi cầu nguyện sao cho tôi có thể phục vụ xứng đáng với những kỳ vọng của các Ngài. Cuộc đời tôi luôn được chúc phúc bởi Ân sủng của Thiên Chúa và tôi thiết tha được gia nhập vào gia đình đức tin của Giáo phận Orange.”





Cử toạ lắng nghe lời phát biểu của ĐC Thành





ĐC Vann, ĐC Thành, Cha Luân, và Cha Thành Tài trước giờ họp báo

Đức Cha Thành trả lời phỏng vấn của truyền thông Việt ngữ



Tuy nhiên, Đức Cha Thành cũng cần chuẩn bị tinh thần cho việc rời xa nơi mà Ngài đã gắn bó phục vụ trong hơn hai thập niên để đi nhận bài sai mới. Sau khi kể lại những xúc động mạnh mẽ ban đầu khi được Toà Thánh thông báo, Đức Cha nói, “Giờ đây, tôi nhìn vào thực tế là mình cần phải buông bỏ và để cho Chúa làm việc. Tôi sẽ phải rời bỏ những nơi chốn thân thương, những gương mặt quen thuộc, Đức Cha Estévez thân yêu, linh mục đoàn của giáo phận, giáo dân và nhân viên của giáo xứ Thánh Giuse và của giáo xứ Chúa Kitô Vua, những người đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống linh mục của tôi trong hơn hai thập niên qua.” Hơn nữa, Đức Cha là một người luôn sống trong tâm tình tri ân, như Ngài nói, “Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi hồng ân được làm Linh mục. Tôi yêu đời sống tu trì và mục vụ trong giáo xứ. Tôi đã tìm được nhiều bài học bổ ích và những thách đố. Đây là một trách nhiệm tuyệt vời vì nó cho tôi tập trở nên giống Chúa Kitô khi tôi phục vụ anh chị em và các vị lãnh đạo tinh thần.”

Đức Giám Mục Felipe Estévez, Giáo Phận Thánh Augustine, nhận được tin bổ nhiệm Cha Thành làm Giám Mục vào ngày 27 tháng 9, năm 2017. Cũng trong ngày đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi động chiến dịch hai năm với chủ đề “Chia Sẻ Hành Trình - Caritas Internationalis - Share the Journey Campaign.” Đức Thánh Cha kêu gọi người Công Giáo tích cực tìm hiểu, thông cảm, và giúp đỡ người tị nạn và người di cư, vì họ đã phải trốn khỏi xứ sở của họ, nơi đầy dẫy đói nghèo, bạo lực, khủng bố, và chiến tranh. Đức Cha Estévez nhấn mạnh, “Cha Thành biết rõ hoàn cảnh của người tị nạn. Cha thấu hiểu hành trình tìm kiếm một mái ấm dung thân của họ và nhu cầu giúp đỡ cho gia đình họ. Cha Thành là món quà Chúa ban trong việc phục vụ tha nhân trong môi trường văn hoá đa sắc tộc.” Nói về hoa trái từ đời sống mục vụ của Đức Cha Thành, Đức Cha Estévez xác quyết, “Cha Thành đã thúc đẩy sự hiệp nhất trong vai trò chánh xứ của mình, và đã cho thấy ơn thiên triệu tại giáo xứ Thánh Giuse được phát triển mạnh mẽ nhất trong toàn giáo phận.”

Đức Cha Kevin Vann, Giám mục Orange, đã chia sẻ cảm nghĩ về Đức Cha phụ tá mới, “Giáo phận chúng ta rất may mắn được đón nhận một vị lãnh đạo đầy kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết để cùng đồng hành với chúng ta trong đức tin. Đức Cha tân cử Nguyễn Thái Thành rất được yêu mến tại giáo xứ đương nhiệm và có tiếng là một vị chủ chăn khiêm nhường, tài năng, và tận tâm. Những đức tính này sẽ giúp Giáo phận chúng ta rất nhiều trong việc tiếp tục phát triển về số lượng và về đức tin.”

2. Trọn Niềm Tri Ân

Tại buổi họp báo, Đức Cha Kevin Vann đã trân trọng giới thiệu Đức Cha Thành bằng tiếng Việt, “Kính chào quý ông bà anh chị em.” Mọi người đã vỗ tay hoan nghênh, nhưng Đức Cha Vann mỉm cười và nói, “There's a little more (Còn một chút nữa). Thật là một niềm vui cho Địa phận của chúng ta để tôi giới thiệu Đức Cha phụ tá ngày hôm nay.” Mở đầu, Đức Cha Thành gởi lời chào đến mọi người và đã ‘báo trước' cho cử toạ biết Ngài sẽ phát biểu dài-hơi (‘long-winded’) và bằng giọng Boston lai Việt. Âu cũng là một điều thích hợp khi Đức Cha Thành nói tiếng Mỹ có accent Việt [rất nhẹ], vì Đức Cha Vann nói tiếng Việt với accent Mỹ. Thật là đề hều! Chắc chắn với khả năng đa ngữ của mình, Đức Cha Thành sẽ nói tiếng Anh với ‘espanol’ accent khi Ngài mục vụ cho các giáo dân nói tiếng Tây Ban Nha tại Quận Cam. Kế đến, Đức Cha Thành đã nói lên cảm xúc và lòng tri ân của mình, “Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ân ban cho tôi sự sống, đã nâng đỡ tôi trong suốt hành trình đức tin, nhất là từ Việt Nam qua Phillipines rồi Mỹ, đã ân trao cho tôi thiên chức Linh mục, và đưa tôi đến với anh chị em hôm nay trong vai trò Giám Mục Phụ Tá. Tôi tri ân cha mẹ đã cho tôi cuộc sống và truyền đạt đức tin Công Giáo cho tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi luôn tín thác rằng tôi có ơn gọi tận hiến. Ông Bà đã rất vui khi dự lễ tấn phong linh mục của tôi. Bây giờ, cha mẹ tôi có thể nghỉ an trong Chúa.”

Trong bài phát biểu song ngữ Anh Việt, Đức Cha Thành đã ôn lại cuộc lữ hành Đức Tin của Ngài trong 64 năm qua. Với phong cách dí dỏm, thân thiện, Đức Cha đã làm cho cử toạ được vui tươi thoải mái với những nụ cười thú vị. Nhưng khi Ngài nói về chuyến đi vượt biển, đến những nguy nan và niềm hy vọng vào Chúa, thì mọi người đã nín thở để thấm lấy từng câu, từng lời, từng cảm xúc trong chứng từ ấy. Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, Đức Cha Nguyễn Thái Thành năm nay 64 tuổi. Đức Cha Thành sinh ngày 7 tháng 4, năm 1953 tại Nha Trang, Việt Nam, và là người con lớn thứ nhì trong gia đình gồm tám trai và hai gái. Năm 13 tuổi, ngài gia nhập Tu Viện Thánh Giuse ở Nha Trang và học tại Chủng viện thánh Giuse và Đại học Đà Lạt. Ngài khấn lần đầu tiên vào năm 1974. Năm 1975, sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, Thầy Thành và gia đình cũng như mọi người dân khác đã chịu bách hại về mọi mặt.

Chương trình tu tập của Ngài bị gián đoạn. Ngài và các chủng sinh khác đã bị bắt đi lao động khổ sai ở những ruộng lúa để được phép tiếp tục việc học. Năm 1979, Thầy Thành cùng 26 thân quyến trong đại gia đình đã vượt biển tìm tự do. Họ lên một thuyền nhỏ đi từ vịnh Cam Ranh và đi về hướng Phi Luật Tân. Ngài kể lại, mọi người trong gia đình cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện ngày đêm. Thuyền của ngài đã gặp một trận bão lớn và trải qua 18 ngày lênh đênh trên biển, không còn thức ăn và nước uống, mọi người hầu như đã tuyệt vọng, và thiếp đi vì đói khát và mệt mỏi. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, họ nhìn thấy trước mặt là núi. Mọi người đã mừng rỡ hân hoan, dùng hết sức bình sinh để chèo vào bờ. Khi kể lại biến cố này, Đức Cha Thành đã đặt câu hỏi, “Làm sao để mọi người có sức chèo vào bờ sau một thời gian bất tỉnh vì đói khát và mệt mỏi? Sức mạnh đó ở đâu, nếu không phải là từ Chúa?”

Thầy Thành đã sống ở trại tị nạn 10 tháng trước khi rời Manila cùng gia đình định cư tại thành phố Beaumont, Texas vào tháng 6 năm 1980. Thầy Thành tiếp tục cảm nghiệm ơn gọi của Chúa thôi thúc, và làm việc ở cơ quan Bác Ái Công Giáo ở Hartford, Connecticut. Thầy theo học tại Đại học Kỹ Thuật (Hartfort State Technical College) và làm giáo sư toán và khoa học trong một trường trung học công lập năm 1981-1984. Ngài hoàn tất chương trình cử nhân tại Merrimack College, North Andover và tốt nghiệp hạng tối ưu (Cum Laude). Năm 1984 Thầy Thành gia nhập dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Salette và khấn lần dầu năm 1987. Trong hai năm, Thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo giáo sĩ tại Học viện Merrimack College và chương trình thần học viện (Weston Jesuit School of Theology và trong ba năm tiếp theo tại Cambridge, bang Massachusetts. Cha Thành khấn trọn đời ngày 19-9-1990 và thụ phong linh mục ngày 11 tháng 5 năm 1991 trong Dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Salette. Cha Thành làm cha phó tại xứ Thánh Tôma Tông Đồ ở Smyrna, Georgia (1991-1994), phó xứ Thánh Anna ở Marietta, Georgia (1994-1996) và Chúa Kitô Vua ở Jacksonville, Florida (1996-1999).

Năm 1999, Cha Thành được nhập vào Giáo phận Saint-Augustine, bang Florida, và tiếp tục làm cha phó xứ Chúa Kitô Vua ở Jacksonville (1999-2001), sau đó làm cha sở tại giáo xứ này năm 2001-2014. Từ năm 2014, Cha làm cha sở giáo xứ Thánh Giuse cũng tại thành phố Jacksonville, và cũng là thành viên Hội đồng tư vấn và Hội đồng linh mục của giáo phận Saint-Augustine. Giáo xứ của ngài không có thánh lễ tiếng Việt, nhưng có lễ bằng tiếng Mỹ, Mễ và Bồ Đào Nha.

3. Tin Yêu Thánh Mẫu

Sau phần phát biểu chính bằng tiếng Anh, Đức Cha Nguyễn Thái Thành đã xin phép nói bằng tiếng Việt cách ngắn gọn. Ngài nói, “Trước tiên, tôi muốn cám ơn Đức Giám Mục Vann đã đón nhận tôi làm Phó Giám Mục Địa phận Orange để tôi được đồng hành với đồng bào Việt Nam trong địa phận của Ngài. Đứng trước quý vị hôm nay, tôi vẫn còn bàng hoàng xúc động, vì thứ Ba tuần trước, tôi đi hành hương Âu Châu vừa trở về thì sáng hôm sau, ngày 27 tháng 9, đang làm việc, tôi được nghe lời nhắn là gọi lại cho Đức Tổng Giám Mục Piere, Sứ Thần Toà Thánh. Đức Tổng Giám Mục Piere và tôi nói chuyện rất ngắn và gọn. Ngài nói, ‘Tôi có một tin rất quan trọng cần báo cho Cha hay. Đức Thánh Cha đã chọn Cha làm Giám Mục phụ tá tại Địa phận Orange, Tiểu bang California.’ Tôi run lên và không tin những gì mình vừa nghe. Tôi xin phép Ngài cho tôi 30 phút để suy nghĩ. Ngài lại thúc dục tôi, ‘Được rồi, nhưng Cha phải hứa là sẽ nhận bài sai này.’ Tôi vào Nhà thờ Thánh Giuse, quỳ gối trước mình thánh Chúa trong nhà tạm và cầu nguyện, nhưng tôi thật tình không biết nói gì với Chúa đây. Tay tôi vẫn run rẩy, đầu óc chao đảo, nhưng cuối cùng tôi đã đầu hàng Chúa và tôi đã trả lời cho Đức Tổng Giám Mục Pierre. Tôi xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho tôi. Xin quý vị kiên nhẫn với tôi, cho tôi thời gian để tìm tòi làm quen với công việc, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sự hướng dẫn của Đức Giám Mục Vann [Đức Cha Thành đã ngừng nói và xoay qua cúi đầu nhẹ nhàng để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Cha Vann], cũng như lòng yêu thương của quý vị. Chúng ta sẽ cùng đồng hành sát cánh bên nhau trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta.”

Đức Cha Thành thể hiện hai phong cách khác nhau khi Ngài nói tiếng Việt và tiếng Anh, cho thấy Ngài đã am tường cả hai văn hoá Việt và Mỹ, và rất uyển chuyển trong cách ứng xử. Nhưng dù nói ngôn ngữ nào, Đức Cha cũng là một người nho nhã, hóm hỉnh, dí dỏm, và thân thiện. Và thông điệp kết thúc của Ngài vẫn là một trong cả hai bài phát biểu: niềm tri ân vô bờ đối với Thiên Chúa. Ngài nói cách thành kính, “Xin mượn lời kinh Magnificat để kết thúc lời chia sẻ này: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và lòng trí tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh Ngài thật chí tôn, chí thánh. Xin kính chào quý vị, và xin Chúa chúc phúc lành.” Lời kết thúc này thật là một thông điệp sống động trong tháng Mười, tháng Mân Côi, nhất là khi Đức Cha Thành nhắc đến đời sống Đức Tin trong chuyến vượt biển, "Chúng tôi luôn giữ giờ kinh sáng tối, và trong ngày luôn lần chuỗi Mân Côi." Trên suốt chặng đường lữ thứ của mình, Đức Cha Thành vẫn luôn gắn bó với Đức Mẹ, từ những tràng kinh Mân Côi dâng lên Mẹ trên thuyền nan giữa khơi khi vượt biển cùng gia đình, đến những năm tu tập tại Dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Salette, và những cuộc hành hương viếng nơi Đức Mẹ hiện ra như tại Lộ Đức vừa rồi.

Khi được hỏi Ngài sẽ hỗ trợ như thế nào cho Dự án xây dựng Linh đài Đức Mẹ La Vang và Vườn Thánh Mẫu (www.LaVangUSA.org, 714-696-8981 info@LaVangUSA.org) tại khuôn viên Thánh đường Chúa Kitô (Christ Cathedral), Đức Cha đã trả lời thật khéo léo và chân thành, rằng Ngài sẵn sàng phục vụ dân Chúa trong mọi trách nhiệm được giao, nhất là với tinh thần tuân phục tuyệt đối đối với Đức Cha Vann. Ngài đã gọi Đức Cha Vann là ‘mục tử' (shepherd) của mình. Đức vâng lời của Ngài sẽ giúp đẩy mạnh sự gắn bó, hiệp nhất, và liên đới của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam với Giáo hội địa phương. Trong suốt buổi họp báo, Đức Cha Thành cho thấy “đức tính vâng lời trọng hơn của lễ,” vì Ngài đã xác tín mình thưa xin vâng với bài sai của Đức Thánh Cha, và rất nhiều lần, Ngài đã bày tỏ sự tuân phục đối với Đức Cha Vann. Và đức vâng lời của Ngài được thể hiện một cách rất kín đáo nhưng sâu sắc qua lời kinh Magnifica mà Ngài dùng để kết phần phát biểu của mình: “Linh hồn tôi tung hô Chúa.” Đức Cha chắc chắn có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ Maria, qua những tràng hạt dâng lên Mẹ trên con thuyền lênh đênh trên Thái Bình Dương ngày nào, và trên mọi nẻo đường tu trì và phục vụ của Ngài trong suốt năm thập niên qua. Tháng 10 năm 2017 không chỉ đặc biệt vì nó đánh dấu 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhưng đối với Giáo phận Orange, Đức Mẹ đã gửi đến một món quà đặc biệt: một vị chủ chăn lành thánh, khiêm nhu, tài năng (Ngài biết nhiều ngôn ngữ,và có biệt tài chơi đàn ghi ta và quần vợt), một gương Đức Tin chân thành, đơn sơ, mẫu mực, một người đồng hành tuyệt vời cho đoàn con Chúa trên cuộc lữ hành trần thế.



Xin tạ ơn Đức Mẹ đã giữ gìn thương yêu Đức Cha Nguyễn Thái Thành. Xin cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi Đức Cha Thành đến Giáo phận chúng con. Xin Đức Mẹ La Vang tiếp tục cầu bầu, gìn giữ, và soi sáng cho Đức Cha Thành cùng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo phận Orange và khắp nơi trên toàn thế giới.