Nữ Tài Tử Việt Vu Thu Phuong Cũng Bị Weinstein Sách Nhiễu Sex; Cô Monica Lewinsky Tự Nhận Cũng là Nạn Nhân Sách Nhiễu Sex

WASHINGTON - Cựu tập sự Bạch Ốc Monica Lewinsky là nhân vật nữ trong tai tiếng tư tình với TT Clinton khi phóng twitter báo tin cô cũng là nạn nhân của tấn công tình dục.Lewinsky chỉ viết #MeToo và không diễn giải chi tiết.Ông Clinton bị 5, 6 phụ nữ tố cáo sách nhiễu tình dục từ khi là thống đốc Arkansas.Các tố giác tấn công tình dục bùng nổ tiếp theo hàng chục tố cáo chống lại nhà sản xuất Hollywood là Harvey Weinstein, người khổng lồ của kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ. 1 số nạn nhân bị ông này cưỡng hiếp, như Gwyneth Paltrow, Rose McGowan và Ashley Judd.Liên quan đến chuyện trăng hoa của nhà sản xuất Hollywood Harvey Weinstein, một bản tin khác của báo The Huffpost cho biết rằng nữ người mẫu và tài tử Việt Nam Vũ Thu Phương cũng đã lên tiếng về vụ sách nhiễu tình dục của Weinstein.Hôm Thứ Năm, Phương viết trên Facebook rằng cách nay một thập niên cô cũng bị Weinstein sách nhiễu tình dục.Cô viết rằng, “Tôi tin là tôi không thể giữ im lặng được nữa.” “Đã tới lúc tôi có thể giải thích về sự thại của phim ‘Thượng Hải’ và lý do tại sao tôi đã gạt bỏ ‘giấc mơ Mỹ” cũng như hợp đồng với công ty phim của Weinstein.”Theo cô Phương, trong năm 2008 cô đã được tuyển vai trong phim “Thượng Hải,” là một phim với sự tham gia của John Cusack và Gong Li. Bộ phim được sản xuất bởi TWC Asian Film Fund, mà được đưa ra bởi The Weinstein Company vào năm 2007.