816,393 Quả Bom Đã Tới Guam Để Xóa Sổ Bắc Hàn; Chính Sách Bắc Hàn Của Trump Là Khó Hiểu

WASHINGTON - Trong lúc lực lượng Hoa Kỳ tập trận với đồng minh Nam Hàn, các nhà ngoại giao thảo luận các phương án ứng phó với chế độ gây hấn Pyongyang – nhưng, cho tới gần đây, các động thái của TT Trump cho thấy chính sách về Bắc Hàn của nhà cầm quyền Washington là khó giải đoán.Tại diễn đàn LHQ, TT thứ 45 dọa tiêu diệt Bắc Hàn và sau đó ngoại trưởng Tillerson không ngừng lập lại chủ trương vận động ngoại giao đến cùng.Nếu dụng tâm của nội các Trump là gây hoang mang (ngay cả với hàng ngũ học giả của Bắc Hàn), thì mục tiêu đã đạt đuợc.Tại Stanford University, giáo sư Gi Wook-shin phụ trách chương trình nghiên cứu bán đảo Hàn và châu Á Thái Bình Dương nghĩ rằng tình hình này chỉ ra sự thiếu thống nhất ý chí tại Bạch Ốc trong khi người khác có thể lý luận là thích hợp với định hướng của chính quyền Trump là “tối đa áp lực, tối đa tiếp cận”.Chuyên gia Michael Mazaar về Nam Bắc Hàn tại Rand Corporation nhận là không thể giải thích sự tăng tốc đe dọa dùng quân sự trong vài tuần lễ qua, không rõ là chiến luợc có ý thức hay chỉ là phản ứng tức thời của TT tỉ phú New York.Giới phân tích tin rằng chính sách về Bắc Hàn là đồng thuận giữa cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, bộ trưởng quốc phòng James Mattis và ngoại trưởng Tillerson – lập trường chung của “Bộ Ba” này đã đuợc phản ảnh trong cuộc duyệt xét chính sách về Bắc Hàn của nội các Trump từ mấy tháng trước, là tăng trừng phạt với Pyongyang, tăng áp lực với Beijing, nhưng không cổ vũ biện pháp quân sự.Nên chính sách của Washington dưới quyền Trump là tiếp nối, không từ bỏ chủ trương của triều Obama.Theo giáo sư Gi, các twitter của TT Trump là phản tác dụng, vì đả kích lãnh tụ Kim tại xứ sở khép kín coi gia tộc Kim như thần thánh là vô ích, vô hiệu.Mặt khác, giáo sư Mazaar tại Rand Corporation tin rằng học giả Bắc Hàn thấy là không thể hiểu ông Trump định làm gì – theo ông này, chưa thấy dấu hiệu Pyongyang sẽ từ bỏ tham vọng nguyên tử nhưng họ thực sự nhận ra tình thế bất an chưa từng thấy từ 1953 về ý định của nguyên thủ Hoa Kỳ.Với thẩm định của giáo sư Gi, cơn cuồng nộ của ông Trump phóng lên mạng sẽ chỉ đưa tới leo thang đối đầu, là chiến tranh tâm lý, là khiêu khích từ 2 phiá, gây ra hoảng sợ về chiến tranh thật trong công chúng cả tại Bắc Mỹ và bán đảo Hàn.Măt khác, chuyên gia Mazaar nhắc nhở: đừng quên rằng các đe dọa và hưá hẹn của TT Trump phải đuợc thực hành để uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế không bị thiệt hại.Trong khi đó một bản tin khác của trang mạng http://nationalinterest.org hôm 19 tháng 10 cho biết rằng kho bom đạn của Không Quân tại Đảo Guam của Hoa Kỳ gần đây đã gia tăng 10% số lượng, theo nguồn tin quân sự Hoa Kỳ cho biết.Tất cả có tới 816,393 trái bom với trị giá 95 triệu đô la đã được chở tới Căn Cứ Andersen Air Force Base, tại Guam từ ngày 21 tháng 8 tới ngày 30 tháng 9, theo một tuyên bố của 36th Wing Public Affairs cho biết hôm Thứ Tư.