Nợ Lương Công Nhân Là Thường

HANOI -- Thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn liên tục nợ lương công nhân...Báo Tin Tức hôm 19/10/2017 kể rằng: Hàng trăm công nhân Bình Phước bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sang Hun, trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đang nợ lương, nợ bảo hiểm nhiều tỷ đồng, khiến hàng trăm công nhân gặp khó khăn. Công ty TNHH Sang Hun có vốn đầu tư Hàn Quốc chuyên sản xuất mặt hàng may mặc, hoạt động từ tháng 3/2015, sử dụng khoảng 600 lao động, có thời điểm lên đến 800 lao động. Thu nhập của người lao động bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, từ khi doanh nghiệp này thành lập đến nay đã xảy ra 15 vụ công nhân ngừng việc tập thể do liên quan đến các chế độ chính sách lương, thưởng, tiền bảo hiểm xã hội chưa thực hiện đầy đủ.Bản tin TTXVN viết:“Mới đây, Công ty Sang Hun bất ngờ ngừng hoạt động từ ngày 22/9/2017 khiến hàng trăm công nhân gặp khó khăn; trong đó Công ty đang nợ lương 104 công nhân với 208 triệu đồng và nợ 2,5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội của hàng trăm người lao động.”Trong khi đó, Báo Tiền Phong kể chuyện 2 năm chưa được tỉnh trả lương: 29 công nhân xây dựng trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang bị “treo” lương...Ngày 17/10, tại Hậu Giang, TAND tỉnh Hậu Giang phối hợp với công an và các sở ban ngành trong tỉnh tổ chức đối thoại với đại diện của 29 công nhân xây dựng công trình Tòa án tỉnh Hậu Giang về việc những người này bị “treo” lương suốt 2 năm qua.Trước đó, ngày 13/10, tập thể công nhân đã kéo đến trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang để biểu tình, ngăn cản đội thi công các hạng mục còn lại của trụ sở, treo băng rôn yêu cầu giải quyết tiền lương.Được biết, ngày 28/4/2011, TAND tỉnh Hậu Giang ký hợp đồng xây dựng (số 23/HĐ-XD) với Tổng Cty xây dựng NN&PTNT - Cty TNHH MTV Chi nhánh TPHCM làm nhà thầu chính của công trình xây dựng trụ sở làm việc TAND tỉnh Hậu Giang với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ.Ngày 2/8/2013, nhà thầu chính lại ký hợp đồng giao khoán phần nhân công cho Cty TNHH Xây Dựng 289. Sau đó 3 ngày, Cty TNHH Xây Dựng 289 lại tiếp tục ký hợp đồng giao khoán nhân công thi công Trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang với DNTN XD Oanh Cường.Bản tin TP ghi nhận:“Tại cuộc đối thoại, anh Trần Minh Hiếu (40 tuổi) - Đội trưởng đội xây, tô trong công trình xây dựng trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang bức xúc nói: “Công trình trụ sở làm việc của TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vào sử dụng 2015, nhưng chậm giải quyết tiền lương khiến anh em chúng tôi nhiều lần đình công. Sau đó, chủ đầu tư đứng ra bảo lãnh sẽ thanh toán lương cho công nhân để chúng tôi tiếp tục thực hiện cho xong các hạng mục còn lại cho hoàn thiện”. Anh Hiếu cũng cho biết, riêng phần anh nhà thầu nợ 103 triệu đồng. Đề có tiền trả nợ cho anh em công nhân trong tổ, anh đã phải cầm giấy chứng nhận sử dụng đất để vay tiền, rồi bán đất, cầm xe…”