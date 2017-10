Vai Trò Của Chính Phủ Hoa Kỳ Trong CÁc Dự Án Đầu Tư EB5; Lịch Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 11-2017

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) có trách nhiệm bảo đảm những chương trình đầu tư EB5 và những người đầu tư phải theo luật định. Theo chương trình này, các nhà đầu tư có thể hợp lệ nộp đơn xin Thẻ Xanh Thường trú nếu họ đầu tư theo những yêu cầu của một công ty thương mại ở Hoa Kỳ, và nếu dự án đầu tư tạo thêm 10 việc làm tòan thời gian cho những công nhân Mỹ hội đủ điều kiện.Chương trình đầu tư EB5 được thành lập để giúp cho các nhà đầu tư bỏ vốn cho những công ty thương mại kinh doanh trong những trung tâm vùng. Những Trung tâm Vùng này phải được Sở di trú chấp thuận dựa trên những đề án nhằm nâng cáo sự phát triển kinh tế quốc gia.Sở di trú và Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ không tài trợ những trung tâm vùng, cũng không bảo lãnh họ, cũng như không bảo đảm sự thành công của những trung tâm vùng này. Vấn đề đầu tư cũng giống như bất cứ họat động thương mại tư nhân khác. Điều này có nghĩa là tiền đầu tư sẽ có rủi ro. Chẳng có điều gì bảo đảm trong đời sống của chúng ta là bất cứ việc buôn bán nào cũng sẽ thành công cả.May mắn thay, hơn 95% những chương trình của Trung tâm Vùng đã thành công và chỉ có rất ít những họat động bất hợp pháp xảy ra trong những trung tâm.Những Trung Tâm Vùng có thể yêu cầu các doanh nhân ngọai quốc đầu tư 500 ngàn Mỹ kim nếu những dự án nằm trong Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm (tức Targeted Employment Area - TEA). Các tiểu bang có thẩm quyền quyết định nơi nào có thể gọi là Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm.Các trung tâm vùng sau đó nộp đơn xin Sở di trú chấp nhân đơn xin đầu tư. Sở di trú sẽ chấp thuận nếu đơn xin cho thấy 10 việc làm mới sẽ được dành cho công nhân Mỹ và dự án đầu tư sẽ tiếp tục được thực hiện trong một thời gian hợp lý. Việc chấp thuận của Sở di trú về những đơn xin đầu tư của trung tâm vùng không bao giờ bảo đảm rằng việc kinh doanh của các trung tâm vùng này sẽ thành công.Đối với các nhà kinh doanh ngọai quốc có khả năng muốn đầu tư vào các trung tâm vùng. Sở di trú muốn đoan chắc rằng người đầu tư có đủ kinh nghiệm kinh doanh hiểu rõ về thủ tục đầu tư EB5. Tuy nhiên, người đầu tư sẽ không cần can dự vào việc điều hành công việc kinh doanh của trung tâm vùng. Sở di trú cũng đòi hỏi bằng chứng chi tiết về các ngân khỏan đầu tư được sở hữu một cách hợp pháp. Nếu Sở di trú đồng ý, người đầu tư có thể đến Hoa Kỳ và nộp đơn xin Thẻ Xanh tạm có giá trị trong hai năm.Hai năm sau, nếu Sở di trú hài lòng dự án của trung tâm vùng tiến triển tốt đẹp, người đầu tư có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh Thường trú vĩnh viễn.Sở di trú không bảo đảm về kết quả của các dự án trung tâm vùng và Sở di trú không can dự vào việc hòan trả tiền nếu dự án thất bại.Tiếc thay, có ít nhất một cơ sở dịch vụ ở Việt Nam khẳng định rằng dự án đầu tư EB5 của ông ta ở Hoa Kỳ được tài trợ và được bảo đảm bởi chính quyền Hoa Kỳ. Nói như vậy là gian dối. Không thể diễn tả được sự gian dối trắng trợn như thế. Nhân viên này nói rằng chính phủ Hoa Kỳ can dự vào việc đầu tư vì dự án trung tâm vùng có liên hệ với chính phủ. Bằng cách nào ư? Vì trung tâm vùng đã bán những trái phiếu để có thêm tiền xây dựng và trái phiếu do chính phủ phát hành. Chúng tôi xin nhắc lại, chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ hỗ trợ hoặc tài trợ hoặc bảo đảm bất cứ dự án trung tâm vùng nào ở Hoa Kỳ.Thí dụ, nếu một Trung Tâm Vùng có một hợp đồng từ chính phủ để xây một trường học hoặc một tòa nhà làm văn phòng chính phủ, thì điều này cũng không có nghĩa là chính phủ đang hỗ trợ hoặc đang tài trợ cho trung tâm vùng. Đây chỉ là một giao dịch kinh doanh bình thường. Trung tâm vùng thu xếp tạo thêm việc làm và nhận đầu tư, nhưng chính phủ Hoa Kỳ không can dự vào bất cứ dự án nào. Nếu trung tâm vùng bán trái phiếu của chính phủ để tài trợ dự án, vẫn không có nghĩa là chính phủ can dự vào việc kinh doanh.Một vài trung tâm vùng cũng bày chuyện gian dối khi muốn khuyến dụ các nhà kinh doanh ngọai quốc. Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump làm chủ một số công ty liên hệ đến những dự án trung tâm vùng. Chị của anh ta đã đến Thượng Hải và trong phần trình bày, cô ta đã nói rằng em của cô là cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc và đã hỗ trợ tổng thống Trump, công ty của cô là một nơi đầu tư rất hấp dẫn. Hình của Tổng thống Trump cũng được chiếu lớn trên màn hình trong suốt thời gian cô trình bày. Cô không đưa ra sự bảo đảm chắc chắn nào về trung tâm vùng của cậu em Kushner, nhưng một vài nhà đầu tư Trung Hoa dễ tin đã bỏ tiền vào các dự án của Kushner chỉ vì họ nghĩ rằng sự nối kết giữa công ty của anh chàng này với Tòa Bạch Ốc sẽ chắc chắn có lợi.Nhưng trên thực tế, đây là điều hòan tòan sai lầm. Luật Hoa Kỳ cấm Tòa Bạch Ốc dính líu vào bất cứ liên hệ nào với các dự án đầu tư, vì thế, Tòa Bạch Ốc không hỗ trợ hoặc bảo đảm các dự án đầu tư cũng như không có trách nhiệm nếu dự án đầu tư thất bại.Nhiều phản ứng dữ dội ở Hoa Kỳ chống lại phần trình bày kinh doanh ở Thượng Hải của Kushner. Một người cho rằng điều này "rõ ràng là một thứ tham nhũng", và người khác nói rằng lại thêm một thí dụ về gia đình của Trump và Kushner nhập nhằng việc làm ăn với chính sách quốc gia.Trong năm nay, chúng ta cũng đã thấy một vụ đầu tư EB5 gian lận rất lớn ở tiểu bang Vermont. Điều này rất bất thường và đây là vụ gian lận lớn thứ hai kể từ khi có chương trình đầu tư trung tâm vùng vào năm 1992. Vụ gian lận trong năm nay liên hệ đến một trung tâm vùng ở tiểu bang Vermont. Hai trăm triệu mỹ kim rơi vào túi của hai người phát triển đầu tư thay vì rơi vào các dự án phát triển. May thay, chính phủ liên bang đã vào cuộc và đã có thể lấy lại 150 triệu mỹ kim để trả lại cho các nhà đầu tư ngọai quốc.Mọi việc không có gì hòan hảo. Nhưng nhìn vào quá trình họat động của các dự án trung tâm vùng tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng thấy rằng đa số đều thành thật, tin cậy và thành công và hàng ngàn người đầu tư ngọai quốc đã có thẻ xanh thường trú vì các chương trình đầu tư vùng.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 11-2017(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/01/2011 (Tăng 4 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/01/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 15/11/2015 (Tăng 3 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/11/2016)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/11/2010 (Tăng 1 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/08/2005 (Tăng 3 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/05/2004 (Không thay đổi)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Lý do nào thường xảy ra nhất đối với những đơn xin đầu tư EB5 bị từ chối?- Đáp: Trong hầu hết những đơn xin chiếu khán (visa) đầu tư EB5 bị từ chối, lý do chính là không chứng minh được sự hợp pháp của nguồn vốn đầu tư.- Hỏi: Vốn đầu tư của tôi có sẽ được hòan lại không nếu đơn xin đầu tư EB5 bị Sở di trú USCIS từ chối?- Đáp: Tất cả những Trung Tâm Vùng nổi tiếng đều lập một chương mục tín thác để giữ tiền đầu tư của qúy vị cho đến khi đơn của qúy vị được Sở di trú chấp thuận hoặc được cấp một biên nhận chính thức. Nếu đơn sau cùng bị từ chối, tiền đầu tư của qúy vị sẽ đươc hòan lại tòan phần, chỉ trừ một vài chi phí hành chánh.- Hỏi: Liệu Quốc hội có sẽ sớm thay đổi tiền vốn đầu tư 500 ngàn mỹ kim không?- Đáp: Hiện nay, chương trình EB5 đã được gia hạn, không có sự thay đổi nào cho đến tháng 12 năm 2017. Có vẻ như Quốc hội đang rất bận rộn bàn thảo về những Đề Nghị Di Trú và Bảo Hiểm Sức Khỏe vào tháng Mười của ông Trump. Ít người tin rằng những điều lệ đầu tư EB5 sẽ thay đổi cho đến giữa năm 2018 hoặc lâu hơn.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải