Trước khi TT Trump lên đường đi Việt Nam, MS Chính và Bà Hồng vận động cho tự do tôn giáo

Mạch Sống, ngày 19 tháng 10, 2017

Trong các ngày 23 đến 26 tháng 10, Ms. Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng sẽ có mặt ở thủ đô Hoa Kỳ để vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Họ sẽ dự nhiều buổi họp với thành viên Quốc Hội và các giới chức Bộ Ngoại Giao, Toà Bạch Ốc và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ.

Giải thích mục đích của chuyến đi vận động này, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói:

“Chúng tôi muốn tác động đến chính sách của Hoa Kỳ trước khi Tổng Thống Trump và phái đoàn lên đường đến Việt Nam tham gia Hội Nghị APEC vào ngày 11 và 12 tháng tới và Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN liền sau đó.”

Hưởng ứng đề nghị của BPSOS, Nhóm Dân Biểu Quan Tâm Việt Nam (Vietnam Caucus) sẽ phối hợp cùng với Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos để tổ chức buổi tường trình về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam chiều ngày 24 tháng 10. DB Alan Lowenthal (Dân Chủ, California) là người triệu tập buổi tường trình. Ông là người đã bảo trợ cho Ms. Chính trong chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm do Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos khởi xướng.

Ms. Chính và Bà Hồng sẽ tường trình trong tư cách nạn nhân và nhân chứng. Ngoài ra, cựu Đại Sứ Jackie Wolcott, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, cũng sẽ tường trình về nỗ lực của Uỷ Hội để đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Bà Wolcott là người đứng ra đỡ đầu Ms. Chính và Bà Hồng trong chương trình Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo do Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế khởi xướng.



Bà Jackie Wolcott nhận đỡ đầu MS Chính và bà Hồng (ảnh USCIRF)



Sáng ngày 24 tháng 10, Ms. Chính và Bà Hồng sẽ họp riêng với Uỷ Hội này.

Buổi họp với Bộ Ngoại Giao đã được sắp xếp cho ngày hôm sau.

Ts. Thắng cho biết là BPSOS đang sắp xếp buổi hẹn với Toà Bạch Ốc và một số tổ chức Hoa Kỳ chuyên về tự do tôn giáo.

Trước khi đến Hoa Thịnh Đốn, vợ chồng Ms. Chính và Bà Hồng sẽ ghé thăm các cộng đồng người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành ở thành phố Raleigh và thành phố Greensboro, tiểu bang North Carolina.

“Nơi đây có nhiều người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành từng quen biết với Ms. Chính và Bà Hồng từ Việt Nam; trong đó có những người đã cùng nhau đấu tranh và cùng bị tù đày với Ms. Chính,” Ts. Thắng nói.

Một số những người Tây Nguyên này sẽ cùng về Hoa Thịnh Đốn để tham gia các buổi họp trong tuần sau.

Theo Ts. Thắng, mục tiêu cụ thể của cuộc vận động này gồm có:

(1) Vận động phái đoàn của TT Trump lên tiếng về tình trạng đàn áp tôn giáo khi đến ở Việt Nam, và đòi trả tự do cho các tù nhân tôn giáo;

(2) Thúc đẩy Hành Pháp Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Luật Magnitsky Toàn Cầu lên các giới chức chính quyền liên can đến các vụ đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam;

(3) Kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC vì lý do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.

Vào chiều ngày 25 tháng 10, BPSOS sẽ tổ chức buổi tiếp tân tại văn phòng trung ương của BPSOS ở Falls Church, Virginia để vợ chồng Ms. Chính và Bà Hồng tiếp xúc đồng hương người Việt ở trong vùng thủ đô Hoa Kỳ.



Thông tin về buổi tường trình tại Quốc Hội Hoa Kỳ:

3:00pm ngày 24 tháng 10

Phòng 2200, Rayburn House Office Building

Washington, DC 20515

Xin ghi danh tham dự với cô Ngọc Nguyễn: ngoc.nguyen@mail.house.gov



Thông tin về buổi tiếp tân tại văn phòng BPSOS:

6:30pm ngày 25 tháng 10

Phòng 100, 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041

Xin ghi danh tham dự với cô Thiên Thơ Nguyễn: thientho.nguyen@bpsos.org

