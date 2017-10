Ông VN Say, Vô Nhà Bạn Gái Đánh Đập, Bị Bắt, Ra Tòa Mỹ

ELK GROVE, Calif.-- Một người gốc Việt đã bị bắt hôm Thứ Hai, sau khi say rượu và xông vào nhà bạn gái của anh, đánh cô này và âm mưu bắt cóc cô.Peter Nguyen, 21 tuổi, đã đập cửa nhà nạn nhân khoảng 11:30 a.m., theo lời cảnh sát Elk Grove.Khi cửa mở, Nguyen xông vào tát, đẩy, và siết cổ cô bạn liên tục, rồi ghì cô xuống, không cho cô rời nhà.Khi cô tìm cách gọi 911, Nguyen giựt điện thoai ra khỏi tay cô rồi rượt cô quanh nhà, ra khỏi nhà, và âm mưu kéo cô vào xe của Nguyen, theo lời cảnh sát.Nguyen phóng xe chạy, nhưng sau đó bị bắt ở một nơi khác.Nạn nhân và Nguyen từng hẹn hò nhau trước đó, theo lời phát ngôn nhân cảnh sát Christopher Trim ở Ty Cảnh Sát Elk Grove Police Department.Nạn nhân bị nhiều vết thương thấy rõ, nhưng không nhập viện, và được một lệnh bảo vệ khẩn cấp chống laị Nguyen.Nguyen bị bắt về nhiều tội đaị hình: âm mưu bắt cóc, bắt giam người sai trái, tấn công bạo lực gây tổn thương cơ thể nạn nhân, bạo lực trong nhà, hăm dọa bạo lực có thể gây chết chóc, phá hủy phương tiện viễn thông [điện thoại], say nơi công cộng.Không truy tố về tội say rượu lái xe được, vì cảnh sát gặp Nguyen ở ngoài xe, theo lời Trim.Nguyen ra thụ lý ở tòa hôm Thứ Tư 18/10/2017.