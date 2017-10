Nữ Du Sinh Ra Tòa: Kết Hôn Giả Ở Mỹ Có Cơ Nguy Lãnh Án 5 Năm Tù

MACKINAC COUNTY, MI - Một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc là đã chi 20,000 USD cho một người đàn ông ở Michigan làm giấy kết hôn nhằm vào Mỹ, tránh né luật di trú Mỹ.Andrew James Murray và cô Trang Minh Nguyen bị truy tố hôm 17/10/2017 về tội gian lận hôn nhân -- tội đaị hình này có thê có án 5 năm tù.Cả hai đều đang tại ngoại.Hai người kết hôn ngày 4/4/2014 tại thị trấn St. Ignace tại Upper Peninsula.Hồ sơ khởi tô ghi rằng cô Nguyen đã trả Murray $13,000 trong khoản hứa hẹn trả $20,000, theo lời Todd Allen, viên chức Bộ Nội An, viết trong hồ sơ truy tố dài 11 trang.Trong hồ sơ hôn nhân, hai người cung cấp hình ảnh lễ cưới và các buổi gặp gỡ khác, và một bản tường trình tài khoản ngân hàng đứng tên chung.Cả hai ban đầu trong các cuộc phỏng vấn nói rằng kết hôn hợp lệ, nhưng sau đó thú nhận là hôn nhân giả.Cuộc điều tra khởi sự từ tháng 4/2016 khi một thượng cấp của Murray ở Sở An Ninh Giao Thông, nơi Murray là nhân viên, nói với viênc hức liên bang rằng Nguyen chi tiền cho Murray để làm hôn nhân giả để vào Mỹ.Lý do viên thượng cấp biết là từ 1 người thân của Murray: chú của Murray kết hôn với cô của Nguyen đã giúp dàn dựng kết hôn giả này.Người thượng cấp được nghe kể là Murray và Nguyen thực tập các câu hỏi/đáp chuẩn bị để phỏng vấn.Cô Nguyen vào Mỹ du học ngày 29/3/2012 tại New York.Sau hôn nhân, tình trạng cô đổi từ du học sinh sang cư dân có điều kiện. Hai người ghi trên giấy tờ sống chung 1 điạ chỉ ở đường East 12 Mile Road tại thị trấn Sault Ste. Marie.Tuy nhiên, điều tra viên theo dõi Murray từ tháng 6/2016 tại mộtc ăn nhà ở đường Ashmun Street, nơi điều tra viên tin là Murray đang sống chung với một cô bạn gái.Điêu tra viên xem điện thoaị cuả Murray và thấy toàn hình cô bạn gái, không thấy hình cô Trang Nguyen. Tin nhắn cũng là Murray và cô bạn gái, không thấy tin nhắn với Trang Nguyen.Trong 1 tin nhắn, bạn gái Murray viết: “Em hy vọng anh hoàn tất cái chuyện với cô Trang trước khi chúng ta dọn vào nhà ở chung. Bởi vì em không muốn sống ẩn giấu...”