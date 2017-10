Viện Thánh Kinh VN Hội Thảo: VN Trước Hiệp Ước Thành Đô

Trong cuộc hội thảo.Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017 tại phòng sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam Nam California số 12522 Brookhurst St., Garden Grove CA 92840. Viện Thánh Kinh Việt Nam (The Vietnamese Bible Institute) do Viện Trưởng Mục Sư Nguyễn Minh Nhựt, Phó Viện Trưởng MS. Phạm Ngọc Hùng, MS. Nguyễn Công Chính, MS. Bùi Xuân Trường, Thầy Chấp Sự Ung Thanh Phong, Giáo Sư Võ Xuân Loan đứng ra tổ chức buổi hội thảo.Tham dự buổi hội thảo có: ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (đến từ Newyork), Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, DS. Nguyễn Đình Thức, Đại diện Thượng Nghhị Sĩ Janet Nguyễn, ông Nguyễn Kim Bình, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Vũ Hoàng Hải khối 8406, Bà Nguyễn Thị Thuấn, Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Đoàn Văn Hưng, Bà Ngân Nguyễn, Cô Bích Trâm, phóng viên Đài Truyền Hình Sàigòn TV và một số đồng hương thân hữu.Điều hợp chương trình buổi hội thảo do MS. Phạm Ngọc Hùng,Mở đầu ông gởi lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách qúy vị đại diện các tổ chức trong cộng đồng người Việt quốc gia. MS. cũng cho biết lý do buổi hội thảo, ông nói: “Trước Hiệp Ước Thành Đô” sẽ diễn ra vào năm 2020, khi chúng ta sẽ rơi vào họa Bắc Thuộc chúng ta phải làm gì? để cùng gióng lên tiếng nói không những cho Tin Lành Việt Nam mà cùng các tôn giáo bạn về biến cố sắp tới, ngoài việc cầu nguyện, chúng ta phải hành động thiết thực cho những ngày sắp tới, chính vì những ưu tư đó mà chúng tôi tổ chức buổi hội thảo hôm nay…”Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Công Chính lên dâng lời cầu nguyện.Sau đó phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Mục Sư Nguyễn Minh Nhựt lên tuyên bố khai mạc buổi hội thảo, ông cũng cho biết trước hiện tình đất nước hiện nay, trong nước người Trung Cộng đã có mặt hầu hết khắp nơi trên lãnh thổ chúng ta, họ cũng đã thành lập những cộng đồng Trung Cộng…Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Công Chính (Hội Trưởng Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hiệp Hội các Dân Tộc Việt Nam, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn tại Hải Ngoại, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội & Hải Ngoại , Cố Vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo và Chính Trị Hải Ngoại), lên đọc bài Tham luận “Người Tin Lành Trước Biến Cố 2020” Ông cho biết ngoài việc một nhà truyền giáo, những nhà lãnh đạo các tôn giáo lo về việc tâm linh, chúng ta còn là một công dân đối với tổ quốc và dân tộc. Làm tôn giáo không có nghĩa bỏ quên vận mệnh đất nước của chúng ta, cũng như chúng tôi, ngoài Tin Lành mình là một công dân Việt Nam phải có bổn phận và trách nhiệm về tương lai tiền đồ của đất nước…” Ông kêu gọi cộng đồng người Viện hải ngoại hãy liên kết chặt chẽ hơn nữa với những phong trào đấu tranh quốc nội để tiếp tục cuộc tranh đấu cho những ngày sắp tới. Trong dịp nầy ông cũng cho biết về hai Nghị Định liên quan đến việc đàn áp tôn giáo hiện nay trong nước.Buổi hội thảo sau đó có phần thảo luận với nhiều câu hỏi được đặc ra và đã được qúy vị trong ban tổ chức trả lời trực tiếp..