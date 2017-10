Trump Gọi Điện Thoại An Ủi Các Gia Đình Tử Sĩ 9 Tháng Qua

WASHINGTON - Trong buổi họp báo bất ngờ với nghị sĩ Mitch McConnel hôm Thứ Hai, TT Trump tuyên bố: các TT tiền nhiệm không dùng điện thoại an ủi các gia đình tử sĩ, gây phản ứng bất bình trong công luận.Qua Thứ Ba, nhân 1 cuộc phỏng vấn truyền thanh, phóng viên Brian Kilmeade của Fox News hỏi TT Trump ý kiến của ông về các vị tiền nhiệm gọi điện thoại an ủi gia đình tử sĩ, ông trả lời “Phát biểu hôm Thứ Hai rằng các cựu TT không gọi điện thoại an ủi là ông lên tiếng cho chính mình, không đại diện ai khác”. Ông nhấn mạnh “Tôi không biết Bush làm gì, Obama làm gì, nhưng tin rằng chính sách của ông ta là khác chính sách của tôi”.Ông Trump tiếp lời “Hãy hỏi Tướng Kelly – ông ấy có thấy điện thoại từ Obama không. Tôi viết thư và tôi cũng gọi điện thoại”.Con trai của Tướng Kelly là Robert 27 tuổi chết ở Afghanistan năm 2010 khi đạp mìn. Ông Trump nhận rằng gọi điện thoại an ủi là việc tế nhị và khó khăn – ông khẳng định đã gọi tất cả số gia đình có thân nhân hy sinh trong 9 tháng qua.