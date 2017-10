Doanh Nghiệp Gạo VN Tự Hại Nhau, Con Buôn TQ Hưởng Lợi

Các doanh nghiệp gạo tại Việt Nam đã ráo riết cạnh tranh giá cả khiến cho thương buôn Trung Quốc hưởng lợi, theo bản tin của báo Pháp Luật Online hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin báo Pháp Luật viết rằng, “Nắm được điểm yếu của doanh nghiệp Việt, các thương nhân Trung Quốc lũng đoạn thị trường gạo.“Nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn, thua lỗ vì tự hại nhau, đua nhau hạ giá, bán giá rẻ; cơ chế quản lý, điều hành còn nhiều bất cập gây khó khăn cho nhà xuất khẩu gạo…“Đó là nội dung được nhiều DN, chuyên gia, cơ quan quản lý đưa ra tại hội nghị về phát triển thị trường xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương tổ chức ngày 17-10 ở TP.HCM.”Bản tin báo Pháp Luật cho biết thêm rằng, “Đại diện Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết hiện nay địa phương này có khoảng 150 DN xuất khẩu gạo, trong đó có 30 đơn vị xuất khẩu trực tiếp. Thế nhưng số DN đang gặp khó khăn rất nhiều, thậm chí thua lỗ, đứng bên bờ vực phá sản mà nguyên nhân chính là do các DN tự “giết” nhau.““DN Việt Nam (VN) thiếu sự liên kết, bắt tay nhau để cùng làm ăn, cùng thắng trên thị trường quốc tế. Nắm được điểm yếu này, các thương nhân Trung Quốc (TQ) cho người thâm nhập vào các DN Việt nắm thông tin. Sau đó tung tin làm loạn thị trường để các DN Việt cạnh tranh lẫn nhau, đua nhau hạ giá và chèn ép nhau. Cuối cùng các công ty nhập khẩu TQ ngư ông đắc lợi. Họ lũng đoạn thị trường gạo VN, mua được gạo giá rẻ từ nước ta” - đại diện Sở Công Thương TP Cần Thơ nêu thực tế.”Báo Pháp Luật cũng đề cập đến điều mà báo này gọi là “nghịch lý” như sau.“Một nghịch lý nữa đang xảy ra đối với các DN xuất khẩu gạo được đại diện Sở Công Thương TP Cần Thơ nêu ra là có một số DN không có đủ gạo để bán dù đối tác nước ngoài hỏi mua với số lượng lớn, trong khi đó có DN dư thừa gạo nhưng bán không ai mua.”Báo này cũng đưa ra tình trạng doanh nghiệp VN bị con buôn nước ngoài bắt chẹt như sau.“Ngược lại, phía DN cũng chỉ ra những điểm yếu trong cách điều hành của Hiệp hội Lương thực VN (VFA). Đại diện một số công ty đánh giá hiệp hội không làm tốt vai trò cầm trịch trong điều hành xuất khẩu gạo, dẫn tới DN mạnh ai nấy làm. Hậu quả là mới đây, xuất khẩu gạo VN “thua trận” trong hai thương vụ đấu thầu mua gạo của Philippines và Bangladesh.“Nói rõ thêm về vấn đề này, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, cho hay trong đợt đấu thầu mới đây của Bangladesh, không có cửa cho hạt gạo VN trúng thầu. Tương tự, trong cuộc đấu thầu với Philippines cũng chỉ có mỗi Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) trúng thầu với giá tốt. Trong khi những công ty khác do thiếu sự thống nhất, tự hại nhau, chào giá thấp nên rốt cuộc trúng thầu nhưng bị lỗ nặng.”