Trump, Tập, Putin Đi VN?

Trần KhảiVậy là hẹn nhau ở Đà Nẵng.Chính thức, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tới Đã Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 10/11/2017.Và có thê -- rất nhiều phần là Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Putin cũng sẽ phó hội Đà Nẵng. Người ta không hình dung được là hai đại ca này sẽ vắng mặt, khi đàn em Ba Đình đang trải thảm đỏ cho APEC và Tổng Thống Mỹ đã công bô tham dự.Có thể Tập Cận Bình sẽ không dự Thượng Đỉnh APEC Đà Nẵng?Bởi vì theo lịch trình là ngày 8/11/207, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc và sẽ họp với chủ nhà là Chủ tịch Tập Cận Bình.Nhưng cũng rất có thể sau đó Tập Cận Bình cũng sẽ bay tới Đà Nẵng. Bởi vì thực tế Donald Trump cần họp riêng với Tập Cận Bình để bàn chuyện ép Bắc Hàn ngưng trò chơi vũ khí nguyên tử, và sau nữa là bàn chuyện ép TQ mở cửa để hàng Mỹ vào, tăng thương mại xuất cảng... Đó là chưa kể khi Trump gặp Tập ở Bắc Kinh, sẽ ký nhiều hợp đồng cho phi cơ Boeing và vân vân. Hãy hình dung, Trump ưu tiên nói về thương mại, không bận tâm chuyện nhân quyền, cho dù là họ Tập đang đốt các tu viện Phật giáo Tây Tạng...Tổng Thống Putin hiển nhiên là cũng muốn tham dự thượng đỉnh Đà Nẵng... phaỉ ra ánh sáng chớ, không lẽ cứ để bị than phiền chuyện Ukraine với Crimea hoài.Vậy là, có thể tin là, bên cạnh các lãnh tụ 10 nước APEC sẽ có lãnh tụ Mỹ, TQ, Nga, Nhật, Ấn Độ...Vậy rồi, sẽ có biểu tình phản đối Trường Sa, Hoàng Sa hay không? Hiển nhiên là không. Vì CSVN đã bắt lần lượt những người bị nghi ngờ sẽ biểu tình thời gian qua rồi.Vậy rồi, sẽ có biểu tình phản đôi bà Aung San Suu Kyi về chuyện nhân quyền Rohinya hay không? Sẽ không thê có.Trong thời gian vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã dọn sạch Đà Nẵng... người khác phe như Nguyễn Xuân Anh là văng rồi...Nói về tổ chức, VN đã kinh nghiệm rồi. Năm nay (2017) là lần thứ nhì Việt Nam tổ chức Thượng đỉnh APEC, lần trước là vào năm 2006.Thực ra, nhìn chung, tô chức thượng đỉnh APEC 2017, hình ảnh Nguyễn Phú Trọng sẽ vững vàng hơn. Lúc đó, báo chí sẽ không còn bận tâm chuyện bão lụt vừa qua.Hô hào cứu rừng cũng êm dần.Lúc đó, 700 tờ báo sẽ chú ý vào đôi guốc cao gót của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ -- Melania Trump... Trời ạ, phóng viên sẽ chụp hình gót giày và phân tích về “âm mưu giày gót nhọn”...Không hiểu Tập Cận Bình sẽ dẫn theo phu nhân Bành Lệ Viên hay không. Nếu có, hẳn cũng sẽ không baó nào dám nhắc chuyện ca sĩ Bành đã hát thúc quân trong các trận năm 1979 khi quân Phương Bắc tràn vào Nam.Nhưng thôi, chuyện cũ nói chi buồn. Nếu bây giờ đất nước vững mạnh, biên giới hữu hảo, hẳn là cũng mừng. Nhưng không ai tin là Biển Đông êm nổi...Nôi nghe Thủ Tướng Hun Sen nói đâm hông VN cũng sợ rồi... Không có Bắc Kinh xúi giục, Hun Sen nào mà dám bàn chuyện rừng với biển của VN.Bản tin VOA nói rằng Bạch Ốc hôm 16/10 đã công bố hoạt động cụ thể của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam, trong đó có chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội.Tin cho hay, ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10/11 để tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump sẽ “trình bày tầm nhìn của Mỹ về môt khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và nhấn mạnh vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ”.Sau đó, ông sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại thủ đô của Việt Nam, ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của nước chủ nhà.Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của nguyên thủ Mỹ trong vòng hai năm. Tháng Năm năm ngoái, ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt.Bản tin VOA cũng nói rằng cuối tháng trước, Bạch Ốc thông báo rằng ngoài Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines trong chuyến công du châu Á kéo dài từ ngày 3 tới 14 tháng 11.Chuyến công du này nhằm mục đích nhấn mạnh tới “cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ”.Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày 3/11 rồi bắt đầu chuyến thăm châu Á với chặng dừng đầu tiên ở Nhật vào ngày 5/11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày 7/11. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình.Vào ngày 8/11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc, và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines, vào ngày 12/11.Tại đây, ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ.Ông cũng dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.Không thấy nói TT Trump thăm Sài Gòn...Trời ạ... nhắc chi thêm buôn nẫu ruột.Một bản tin VOA nói rằng Sài Gòn -- tên mới là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới, theo một báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua.Nghĩa là, Trump mà bước vào Sài Gòn, cơ nguy bị giựt đồng hồ, móc túi...?Bản tin VOA nói: Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, châu Á và Trung Đông có tới 7 cái tên. Tp. SG đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila ở Philippines, trên 4 thành phố đội sổ là Jakarta (Indonesia), Dhaka (Bangladesh), Yangon (Myanmar) và Karachi (Pakistan).So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, Tp. SG năm nay bị tụt hạng 10 bậc, Jakarta tụt 13 bậc.Thôi thì, TT Trump cũng biết là phải tránh Sài Gòn cho nó lành vậy.