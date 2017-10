Thánh Lễ Xây Dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang: Thứ Bảy 21/10

Phái đoàn trong Ban Xây Dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Westminster (Bình Sa)- - Lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2017, một phái đoàn trong Ban Xây Dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang gồm có: Vũ Quang Lương, Trưởng Ban vận động gây qũy cho dự án Linh Đài Đức Mẹ La Vang, Tiến Sĩ Elyzabeth, Trưởng Ban Điều Hành Dự Án , Cô Ngọc Kim Trần, thành viên, đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo cho biết:Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang ngay tại khuôn viên Nhà thờ chính toà Christ Cathedral (trước đây là nhà thờ kiếng Crystal Cathedral) tại thành phố Garden Grove, Quận Cam, Hoa Kỳ, sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 04 giờ chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Christ Cathedral Campus: OLLV Shrine Site 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840 dưới sự Chủ Tế của Đức Giám Mục Kevin W. Vann, Đồng Tế Đức Cha Timothy Freyer, Đức Cha Mai Thanh Lương, qúy Linh Mục Việt-Mỹ trong Giáo Phận, với nghi thức Làm Phép Địa Điểm và đặt viên đá đầu tiên ngay tại địa điểm sẽ xây Linh Đài Đức Mẹ.Chương trình với ba phần chính. Phần một là nghi thức cung nghinh Đức Mẹ La Vang. Phần hai là nghi thức Làm Phép Địa Điểm Linh Đài và đặt Viên Đá Đầu Tiên. Phần ba là Thánh Lễ Đại Trào. Phần tiệc mừng có sổ xố và văn nghệ sẽ bắt đầu lúc 6:00 giờ chiều.Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo phận Orange và Ban Đặc Nhiệm La Vang trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng dâng Chúa tham dự đông đủ để tỏ lòng yêu mến Mẹ La Vang và tạ ơn Mẹ đã và đang đồng hành với chúng ta từ những bước đầu tiên trên con đường tỵ nạn cho đến hôm nay. Nếu có được sự tiếp tục nhiệt thành hỗ trợ của đoàn chiên Chúa, công trình xây dựng Linh Đài sẽ được khởi sự vào đúng thời gian dự định là mùa Xuân năm 2018. Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ là nơi có thể cử hành Thánh Lễ đại trào hoặc những sinh hoạt ngoài trời cho trên ba mươi ngàn người tham dự. Linh đài sẽ được thiết kế theo kiến trúc tân kỳ của Nhà Thờ Chính Tòa đồng thời thể hiện được nét văn hóa dân tộc Việt và biểu tượng của Linh Đài La Vang tại quê nhà. Trong khuôn viên linh đài sẽ có Vườn Thánh Mẫu để khách hành hương cảm nghiệm được các sự tích Đức Mẹ cũng như suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi trong khung cảnh thiên nhiên giống La Vang tại Quảng Trị, Việt Nam.Theo những vị nầy cho biết, dự án dự trù khoảng $25 triệu Mỹ kim, giai đoạn 1 cần $10 triệu Mỹ kim . Tính đến nay đã có 1,000 ân nhân đóng góp, (mỗi người đóng từ $3,000 trở lên thì được gọi là ân nhân.)Trong dịp nầy Tiến Sĩ Elyzabeth, cho biết Cô Ngọc Kim Trần là một trong 5 người đầu tiên ủng hộ dự án mỗi người là $10,000. Được hỏi động lực nào để cô phát tâm vào công trình, được cô cho biết: “Gia đình cô được rất nhiều ơn đức Chúa, nhưng vấn đề quan trọng hơn hết đó là hình ảnh Đức Mẹ còn để lưu lại muôn đời sau cho con cháu chúng ta biết về quê hương Việt Nam, và đây cũng là nơi nương tựa về mặt tinh thần cũng như góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại.”Qúy vị trong phái đoàn cho biết, dự án rất cần sự đóng góp về tài chánh cũng như công sức của tất cả đồng hương không phân biệt tôn giáo để có được số tiền tối thiểu là $5,000.000 sẽ khởi công vào tháng 3 năm 2018, trong thời gian 1 năm để hoàn thành nếu được như vậy thì lễ khánh thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang cũng sẽ được tổ chức cùng một lúc khánh thành nhà thờ Chánh Tòa.Khi Linh Tượng được hoàn thành đó cũng là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng không phân biệt tôn giáo .Mọi đóng góp chi phiếu xin đề: The Orange Catholic Foundation.OLLV và gởi về địa chỉ: Our Lady of La Vang Shrine Project atChrist Cathedral,Ornge Catholic FoundationP.O. Box 4903,Garden Grove CA 92842-4903Điện thoại (714) 282-6026.