Phim Walk With Me: Hạnh Phúc Với Phép Lạ Tỉnh Thức

Đi bộ trong tỉnh thức.Bắt đầu mùa thu 2017, nhiều rạp chiếu phim ở Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ Latin… đã lần lượt trình chiếu bộ phim Walk With Me. Đây là bộ phim tài liệu được thực hiện bởi 2 đạo diễn Max Pugh và Marc J. Francis, giới thiệu đến khán giả hành trình đến với Sự Tỉnh Thức (Mindfulness) cùng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai.Sự Tỉnh Thức, hay Chánh Niệm, hay Mindfulness đã trở thành một khái niệm tâm linh được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, kể từ khi Thiền Sư Nhất Hạnh truyền bá tại Á, Âu, Úc, Mỹ… bắt đầu vào thập niên 1960s. Phương pháp này được công dân khắp nơi trên thế giới áp dụng để chế tác hạnh phúc, an lạc trong đời sống hằng ngày, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, bất kể họ thuộc màu da, sắc tộc nào. Cuốn phim tài liệu Walk With Me chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, đã phác họa một cách tuyệt đẹp hành trình của những thiền sinh, đã bỏ hết những vướng bận của cuộc đời, để theo Sư Ông Làng Mai (một tên gọi khác của Thiền Sư Nhất Hạnh) hướng mình đến cuộc đời Tỉnh Thức.Walk With Me là một bộ phim tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng giống như đời sống của một vị xuất gia. Từ hình ảnh, đến âm thanh đều trầm mặc, hướng nội. Khán giả làm quen với nhịp điệu như vậy trong suốt bộ phim, và sẽ sử dụng nó trong đời sống nếu muốn thực tập Chánh Niệm.Bộ phim bắt đầu hành trình với nghi thức những người xuống tóc xuất gia. Rồi họ bắt đầu với đời sống hằng ngày của một người tu sĩ: buổi sáng ngồi thiền, đi thiền hành. Nấu cơm, rửa chén, làm việc… mọi động tác đều được thực hiện trong Sự Tỉnh Thức với giây phút hiện tại. Sẽ không dễ dàng với những người mới bắt đầu thực tập buông bỏ đời sống bận bịu của xã hội văn minh, kỹ thuật, tràn ngập thông tin trong thế giới hiện đại. Phải cần có thời gian để làm quen.Nhưng khi đã quen với đời sống Chánh Niệm, thì niềm an lạc, lòng thương yêu, trí tuệ dần dần sẽ tự khởi lên với người thực hành. Người sống trong Tỉnh Thức trở nên giàu có lòng từ bi, niềm hỷ lạc, sự cảm thông tha thứ với chính mình, với những người chung quanh. Hạnh phúc của một người thực hành Chánh Niệm thật là trọn vẹn, mà không có dục lạc thế gian nào có thể so sánh.Đã giàu có trong đời sống tâm linh, người tu sĩ bắt đầu chia sẻ những gì mình gặt hái được với những người chung quanh. Những ngày tu, khóa tu Chánh Niệm do Làng Mai tổ chức là dịp để mọi người có thể đến cùng thực tập với tăng đoàn. Những ngày cộng tu thật là an vui, hạnh phúc. Những thắc mắc được chia sẻ, giải đáp bằng những nhìn tràn đầy trí tuệ, từ bi.Một em bé hỏi Thiền Sư Nhất Hạnh: con chó của em mới chết, làm sao cho em hết buồn? Thiền Sư trả lời rằng cũng giống như mình nhìn một đám mây đẹp trên bầu trời, rồi phút chốc sau đám mây đó tan biến đi mất. Nhìn cho kỹ bằng cặp mắt tuệ giác, sẽ thấy đám mây đó không mất đi đâu cả. Nó chỉ hóa thân vào những con nước của dòng sông, vào bên trong cây cối, hoa cỏ xung quanh ta. Đám mây vẫn còn đó, con chó vẫn còn đó, nhưng mà với một hình hài khác. Như vậy, đâu có gì buồn khi con chó chết đi… Em bé đã cười thỏa mãn. Tưởng không thể có lời giải thích nào giản dị hơn, hữu lý hơn thế về sự tử sinh, về tính vô thường của vạn vật.Rồi tăng thân rời Làng Mai, để đi khắp nơi, đem đời sống Chánh Niệm đến với mọi người. Trên những phố xá bận rộn, đông người ở Mỹ, Âu, Á… bắt đầu quen thuộc với hình ảnh của những đoàn người ngồi thiền thảnh thơi, đi chậm rãi trong chánh niệm. Các thầy cô đem phương pháp thực tập Tỉnh Thức vào trong tận nhà tù để hiến tặng cho những tù nhân, giúp tâm họ tìm được sự tự do ngay trong trại giam. Các thầy cô đem hơi thở Chánh Niệm về gia đình, hướng dẫn cho cha mẹ, người thân như một món quà vô giá.Phim kết thúc với hình ảnh những thiền sinh nhìn lên bầu trời đầy sao, ngồi thiền trong một buổi sáng tinh mơ, và cảm thấy một sự an lạc kỳ diệu đến với tâm hồn của mình. Niết bàn, hay thiên đàng có mặt ngay trong giây phút hiện tại, với những người biết sống đời Tỉnh Thức.Walk With Me đang được tiếp tục được trình chiếu khắp nơi theo thể thức Theatrical On Demand®. Mọi người đều có thể trở thành người đứng ra tổ chức (Movie Captain) các buổi chiếu tại các rạp địa phương của mình. Một buổi trình chiếu sẽ được thực hiện nếu có đủ số người ghi danh xem buổi chiếu. Để biết thêm chi tiết để trở thành người tổ chức buổi chiếu phim Walk With Me, xin vào trang web http://walkwithmefilm.com/host-a-screening . Khán giả cũng vào trang web này để biết bộ phim sẽ được trình chiếu tại rạp nào, thời gian nào để đặt mua vé online.Đoàn Hưng