Nơi Có Sắc Dân Đa Dạng Nhất Của Mỹ: Anchorage Ở Alaska

Khu vực dân cư đa dạng nhất ở Mỹ nằm tại thành phố Anchorage thuộc tiểu bang Alaska. Theo nhà xã hội học Chad Farrell tại Đại Học University of Alaska tại thành phố Anchorage trải qua 5 năm tìm tòi các tài liệu của Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ từ hơn 72,000 khu dân cư đi đến sự khám phá đó. Để đánh giá sự đa dạng “thuộc chủng tộc” của mỗi khu dân cư, ông ấy đã sử dụng một tỉ lệ.“Nó xếp hạng từ 0 tới 100. Zero có nghĩa là không có đa dạng – chỉ có một nhóm đang sống trong khu vực dân cư đó – tới con số tối đa 100, nơi mà bạn có nhiều nhóm và chúng cùng kích thước với nhau,” theo Farrell cho biết. Có lẽ không ngạc nhiên lắm: 6/10 các khu vực dân cư đa dạng nhất nằm tại Queens ở New York. Tuy nhiên, 3 nơi đứng đầu thì nằm ngay ở vườn sau của Farrell.“Phản ứng của tôi là, ‘wow.’ Nhưng nó cũng là, ‘Ồ, điều đó có ý nghĩa,” theo Farrell cho biết.Nó hợp lý bởi vì Anchorage là quê nhà đối với nhiều người Alaska bản xứ, cũng như các nhóm đơn và đa chủng tộc khác.Như thế, Farrell khám phá phần nhỏ nhân chủng hấp dẫn này, nhưng vấn đề là gì?“Tôi nghĩ nó nói lên khuynh hướng nhân chủng rộng lớn hơn mà chúng ta đang thấy tại Hoa Kỳ,” Farrell cho biết tiếp. “Chúng ta đang trở thành một quốc gia đa dạng hơn.”Hãy chứng kiến thực tế bằng việc thăm khu vực dân cư tại Mountain View của Anchorage, là cộng đồng đa dạng nhất ở Mỹ thì sẽ biết. Tại một ngôi chợ nhà nông ở đó, một đoàn hát con gái – với những người trình diễn dan trắng, đen, Á Châu, La Tinh và da đỏ – múa vũ điệu Vanilla Ice. Một người tị nạn từ Somalia điều hành ngôi chợ, một phụ nữ da trắng từ California bán nữ trang, một nông dân từ Ecuador bán dạo rau cải, và một người đàn ông Mỹ gốc Phi Châu nấu sườn.