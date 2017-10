Tokyo An Toàn Nhất Thế Giới, San Fran Thứ 15 Thế Giới, Nhưng Nhất Tại Mỹ

WASHINGTON – Trong các thành phố lớn trên thế giới, nơi nào an toàn nhất?Câu trả lời: an toàn nhất là Tokyo, thủ đô Nhật Bản.Đặc biệt: không thành phố Hoa Kỳ nào vào danh sách 10 thành phố lớn an toàn nhất thế giới.Báo The Economist đưa ra bản xếp hạng an toàn cho các thành phố lớn quốc tế, cho thấy thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ là San Francisco, nhưng nơi này đứng hạng an toàn thứ 15 toàn cầu.Chỉ số thành phố an toàn đo lường về an toàn cá nhân (thí dụ, tội phạm thành phố), an toàn số học (tấn công mạng), an toàn sức khỏe (tiếp cận bệnh viện dễ), an toàn hạ tầng (an toàn về các tòa nhà, đường lộ, cầu…).Nhóm 10 thành phố an toàn nhất thế giới là (điểm tối đa là 100):1. Tokyo (Nhật), 89.8 điểm2. Singapore, 89.63. Osaka (Nhật), 88.94. Toronto (Canada), 87.45. Melbourne (Úc), 87.36. Amsterdam (Hòa Lan), 87.37. Sydney (Úc), 86.78. Stockholm (Thụy Điển), 86.79. Hong Kong, 86.210. Zurich (Thụy Sĩ), 85.2.