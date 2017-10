Education For The Poor Tổ Chức Tiệc Cảm Ơn Và Gây Quỹ Với Chủ đề “Việt Nam Quê Hương Tôi”

Trong tiệc cảm ơn và gây quỹ.Westminster (Bình Sa) -- Theo thông lệ hằng năm Hội Education For The Poor (Giáo Dục và Hướng Nghiệp) đều tổ chức dạ tiệc cảm ơn và gây quỹ để chuẩn bị cho thời gian niên học tới. Mỗi ngày hoạt động hội càng lớn mạnh, vì vậy nhu cầu đòi hỏi thêm nhiều nhân sự để hoàn tất các công tác, với lòng cương quyết giúp các sinh viên học sinh bên quê nhà, khắc phục sự nghèo đói qua con đường học vấn bằng cách: “Giúp giới trẻ cơm áo để sống sót qua ngày – Giúp giới trẻ học vấn để hoàn hảo kiếp người.” Đó là mục tiêu chính của hội.Buổi dạ tiệc được tổ chức vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Dimond Seafood với sự tham dự gần 500 quan khách, qúy vị mạnh thường quân và đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trìmh do hai MC. Hồng Vân và Tuấn Đạt.Sau phần nghi thức khai mạc, Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange lên phát biểu: “Đức Cha chúc mừng hội Education The Foor đã trải qua 12 năm hoạt động phục vụ các bạn trẻ nghèo tại Việt Nam qua việc dạy tiếng Anh cho các em hằng năm trong mỗi mùa Hè. Tôi biết đây là một nỗ lực lớn lao của hội và của các thiện nguyện viên. Đặc biệt năm nay hội đã cử 4 thiện nguyện viên về để giúp cho 670 em học sinh nghèo ở Huế với sự phối hợp của Tòa Tổng Giám Mục tại Huế và qúy Linh Mục tại nhà thờ Ch1nh Tòa Phú Cam. Qua đó chúng ta thấy nhu cầu có thêm thiện nguyện viên là điều rất cần thiết. Tôi hy vọng vời sự hổ trợ quảng đại của qúy vị mạnh thường quân, sang năm hội có thể gởi về thêm nhiều thiện nguyện viên hơn nữa để đáp ứng với nhu cầu học Anh văn ngày càng cao ở Việt Nam. Đứ Cha cũng nhắc câu: “chúng ta cho cá thì ăn hết, nhưng nếu chúng ta cho cần câu dạy câu cá thì sẽ có cá ăn dài dài.” Vì thế hội đã đạt được phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của qúy vị, xin cảm ơn tất cả, chúc bữa ăn tối ngon miệng.”Tiếp theo Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Giám Mục cùng toàn thể tham dự,LM cho biết: “Hội Education For The Poor do một nhóm anh chị em quan tâm đến giáo dục thành lập vào năm 2005. Là một hội đoàn bất vụ lợi được chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy phép hoạt động để giúp đỡ những sinh viên nghèo bên Việt Nam. Hội được sự hỗ trợ và hợp tác của các Tòa Giám Mục và các giáo xứ tại Việt Nam trong chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ tại Việt Nam, xét gia cảnh và theo dõi việc học của sinh viên trong việc cấp học bổng.Hội bao gồm những người giáo dân, những người không cùng Kitô giáo, những thanh thiếu niên có niềm ưu tư trong lĩnh vực tâm linh, đào tạo và giáo dục. Đây là những người muốn dấn thân phục vụ giới trẻ nghèo, kém may mắn nơi quê hương.Trong những năm qua, Hội Education For The Poor đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng, qua sự kiên trì của ban quản trị, Hội Education For The Poor đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng sự yêu cầu của sinh viên nghèo.Hiện nay Hội đã phát triển và tiếp tục duy trì chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ và khuyến khích sinh viên thành lập các câu lạc bộ tại nhiều nơi.Sau đó Bác sĩ Yến Châu Văn, Chủ Tịch Hội Education For The Poor lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Cha, qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng tất cả đồng hương tham dự. BS. Tiếp: “Thay mặt Hội Education For The Poor, chúng em xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ qúy báu của quý vị ân nhân. Việc đồng hành của quý vị đã giúp Hội vững tiến trên đường phục vụ các bạn trẻ nghèo tại Việt Nam trong lãnh vực học vấn. Học vấn luôn được ví như chiếc cần câu giúp mọi người có cá ăn suốt cuộc đời. từ đó, nhìn lại mười một năm hoạt động của Hội, các thành viên trẻ chúng em rất vui mừng khi chứng kiến sự thành tựu cụ thể của các bạn trẻ Việt Nam đã được Hội trợ giúp trước kia. Thành công đó, chủ yếu nhờ sự hy sinh và hỗ trợ của quý vị. “Give aman afish, and you feed him for aday. Teach aman to fish, and you feed himfor a lifetime.” Như vậy chúng ta đã thực sự trao cho các bạn trẻ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào tương lai. Đó chinh là tâm nguyện của qúy vị và của mọi thành viên trong hội.”Trong lúc nầy LM. Linh Hướng, BS Hội Trưởng mời các thiện nguyện viên có thành tích xuất sắc lên lãnh bằng tri ân để ghi nhận những đóng góp tích cực của các em.Sau đó là phần biểu diễn của đoàn trống Thiên Ân qua màn đánh trống được mọi người tham dự tưởng thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Tiếp theo Ban tổ chức cho chiếu Slide Show những hình ảnh sinh hoạt của Hội trong năm qua.Tiếp theo, Linh mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn lên dâng lời cầu nguyện, và bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, trong đó có các Ca sĩ Khánh Vân, Thùy Linh, Hồng Vân, Tuấn Đạt, Quốc Sĩ, Quốc Tuệ…Xen lẫn chương trình có phần đấu giá một số tặng vật giá trị của các mạnh thường quân ủng hộ để gây qũy, trong đó có phần xổ số.Được biết chi phí buổi tiệc gây qũy do Ông Bà Cố Hưởng ủng hộ hoàn toàn. Ông Bà cố Hướng là Thân Phụ và Thân Mẩu của Linh Mục Hiệp Nguyễn.Chương trình kết thúc với phần dạ vũ trước khi chia tay.Trong dịp này Hội cũng đã cho phát hành tập “Education for The Poor Newsletter” October 8, 2017 với nhiều hình ảnh và tin tức sinh hoạt của hội.Qúy đồng hương thân hữu muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của hội liên lạc điện thoại: (714) 472-3838 hoặc Email: vanvaness@aol.comThư từ liên lạc xin gởi về: P.O Box 1128 – Los Alamitos, CA 90702 hoặc vào trang web: www.educationforthepoor.orgHoặc vào trang web: www.educationforthepoor.org Trên Youtube Channel: www.youtube.com/user/EFTPVietnam.