Hàng Không Mẫu Hạm Gerald Ford – CVN 78

TỔNG QUÁT

Hàng Không Mẫu Hạm Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu dẫn đầu của lớp Ford của Hải Quân Hoa Kỳ. Khi được công bố bởi Hải Quân Hoa Kỳ vào ngày 16/1/2007, con tàu được đặt tên theo Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ là Gerald R. Ford, là người từng phục vụ Hải Quân trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Phần sống thuyền của Gerald R. Ford được hạ xuống vào ngày 13/9/2009 khi Northrop Grumman chủ trì một nghi lễ cắt một tấm sắt 15 tấn sẽ được lắp vào một phần vỏ của chiếc tàu.

Trong 11 tàu sân bay hạt nhân đa nhiệm hiện có trong biên chế Hải quân Mỹ gồm 10 tàu lớp Nimitz và 1 tàu Enterprise. Tàu sân bay thứ 10 lớp Nimitz là tàu George Bush (CVN-77) đã được bàn giao cho hạm đội Mỹ vào tháng 1/2009.

Giới lãnh đạo nước Mỹ và quân đội Mỹ trù tính sự hiện diện trong biên chế chiến đấu của hải quân thường trực không dưới 11 tàu sân bay hạng nặng, kể cả trong tương lai dài hạn (ít nhất trong 30 năm tới). Số lượng tàu sân bay đó, theo tính toán của Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ, sẽ bảo đảm cả cho việc triển khai theo kế hoạch cũng như triển khai khẩn cấp các CSG để trực chiến trong thành phần tất cả các hạm đội tác chiến hiện có và bảo đảm cho hải quân hoàn thành toàn bộ tổ hợp các nhiệm vụ đặt ra được quy định bởi học thuyết quân sự quốc gia và chiến lược hải quân hiện hành của Mỹ:

USS Gerald R. Ford (CVN-78) – thay thế USS John F. Kennedy (CV-67)

USS John F. Kennedy (CVN-79) - thay thế USS Enterprise (CVN-65)

USS Enterprise (CVN-80) - thay thế USS Nimitz (CVN-68)

USS Intrepid (CVN-81) - thay thế USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)

USS Constellation (CVN-82)

USS Ranger (CVN-83)

USS Saratoga (CVN-84)

USS Yorktown (CVN-85)

USS Hornet (CVN-86)

USS Reprisal (CVN-87)

Thiết kế của tàu sân bay hạt nhân đa nhiệm George Bush đã vận dụng những yếu tố kết cấu và công nghệ cho phép xem tàu sân bay thế hệ mới CVN-21 trong thế kỷ XXI. Trong tương lai, các tàu lớp Nimitz sẽ lần lượt, khi hết dự trữ khai thác (45-50 năm), sẽ được thay thế bằng các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford, nhờ đó sẽ bảo đảm việc thành lập ổn định trong biên chế chiến đấu của hạm đội Mỹ không dưới 11 CSG. Toàn bộ 11 tàu sân bay lớp Gerald R. Ford dự định đóng và bàn giao cho Hải quân Mỹ cứ 5 năm/1 tàu. Tuy nhiên, các phương án đẩy nhanh nhịp độ đóng tàu sân bay (4 năm/tàu) với tính toán để trong 30 năm tới đóng 7 tàu loại này, để bảo đảm thay thế kịp thời các tàu sân bay mà thời hạn phục vụ đang kết thúc bằng các tàu mới và duy trì tổng số tàu ở mức cần thiết (xét đến thời gian sử dụng 45-50 năm). Đồng thời, theo quy định về sẵn sàng kỹ thuật tàu sân bay của hạm đội Mỹ, mỗi tàu sân bay khi hết khoảng một nửa thời hạn sử dụng (25 năm) lại được đại tu (trong thời gian đến 3-5 năm) để nạp lại nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân và trong thời gian này bị đưa khỏi biên chế chiến đấu của hạm đội.





Điều cần để ý là các HKMH là thành phần chính trong các CSG (Carrier Strike Group) gồm có các thành phần sau với tầm hoạt động tùy thuộc vào các loại phi cơ tấn công và hỏa tiễn trang bị:





Một HKMH hạng nặng, là soái hạm của CSG, do một Đô Đốc 2 sao chỉ huy, có nhiệm vụ tấn công phi cơ và chiến hạm địch cũng như các mục tiêu trên bộ trong các cuộc hành quân phối hợp. HKMH có thể xem như là một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ trên biển, các phi cơ đáp xuống mà không cần xin phép quốc gia sở tại. Với hệ thống điều khiển và liên lạc tối tân, HKMH có khả năng chỉ huy những cuộc hành quân phối hợp trên quy mô lớn.

Một Không Đoàn Chiến Thuật gồm có 8 phi đoàn phản lực cơ chiến đấu và các phi cơ thám thính, điện tử, săn tàu ngầm và liên lạc.

Một hay hai Tuần Dương Hạm Aegis loại Ticonderoga trang bị hỏa tiễn hành trình Tomahawk có khả năng tấn công tầm xa.

Hai hay ba Khu Trục Hạm Aegis loại Arleigh Burke có khả năng tấn công phi cơ, chiến hạm và tàu ngầm địch. Các KTH này cũng có thể được trang bị hỏa tiễn hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu xa trên đất liền.

Hai tàu ngầm tấn công loại Los Angeles có nhiệm vụ tấn công phi cơ, chiến hạm và tàu ngầm địch. Các tàu ngầm này cũng có thể được sử dụng để hoạt động ở tầm xa trong nhiệm vụ bảo vệ CSG.

Các tàu tiếp tế dầu, đạn dược, thực phẩm loại AOE, AOR, T-AOE để cho các chiến hạm chủ lực có khả năng hoạt động dài hạn trên biển.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT





Tên gọi: USS Gerald R. Ford

Đặt hàng: Ngày 16 tháng 1 năm 2007

Hãng đóng tàu: Công ty Huntington Ingalls

Đặt lườn: Ngày 13 tháng 9 năm 2009

Nhập hạm đội: 22/7/2017

Chính thức hoạt động: Dự trù 2020

Khẩu hiệu: "Sự toàn vẹn tại đài chỉ huy" - "Integrity At The Helm"

Huy hiệu:









Lớp và kiểu: Hàng Không Mẫu Hạm lớp Gerald R. Ford

Trọng tải choán nước: Khoảng 100,000 tấn Anh

Độ dài: 1.106 ft (337 m)

Sườn ngang: 256 ft (78 m)

Độ cao: gần 250 ft (76 m)

Số Modules: 500

Công suất lắp đặt: Hai lò phản ứng hạt nhân A1B

Động cơ đẩy: Bốn chân vịt

Tốc độ: Gần 30 gút (56 km/h; 35 mph)

Tầm xa: không giới hạn

Thời gian hoạt động: 50 năm

Thủy thủ đoàn đầy đủ: 4,600 thủy thủ, phi công và nhân viên

Vũ trang: Tên lửa đất-đối-không RIM-162 Evolved SeaSparrow - Tên lửa tầm gần RIM-116 Rolling Airframe - Hệ thống vũ khí tầm gần CIWS

Máy bay mang theo: Hơn 75 chiếc





LỊCH TRÌNH ĐÓNG HKMH GERALD FORD





Sơ khởi, Hải quân Hoa Kỳ dự trù hoàn tất chiếc này vào năm 2014 với chi phí dự trù $10.5 tỷ USD. Trên thực tế, thời gian đi vào hoạt động của siêu tàu sân bay này đã nhiều lần trì hoãn vì những khó khăn và thay đổi kỹ thuật. Chiếc tàu được khánh thành và hạ thủy vào ngày 9 tháng 9 năm 2013. Tàu gia nhập hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 7 năm 2017 và dự trù chính thức hoạt động vào năm 2020. Giá thành để hoàn tất HKMH này lên đến 13 tỷ USD kể cả 4.7 tỷ USD tiền nghiên cứu thiết kế.





Tàu sân bay USS Gerald R. Ford bắt đầu tiến hành chế tạo tại nhà máy đóng tàu Newport News vào tháng 11/2009, là tàu đầu tiên của tàu sân bay lớp Ford thế hệ mới.

Vào tháng 8 năm 2011, chiếc mẫu hạm được báo cáo là đã: "Về mặt cấu trúc đã hoàn thiện được một nửa".

Vào tháng 4 năm 2012, được báo cáo là con tàu đã được hoàn thiện khoảng 75 phần trăm. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2012, cột mốc quan trọng khi chiều cao của con tàu vượt qua mực nước được hoàn thành khi phần thấp nhất của mũi tàu được đặt vào đúng chỗ. Đây là bộ phận thứ 390 trong số gần 500 modules mà con tàu cần để hoàn thiện.

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, thi công đã hoàn thiện được 90 phần trăm về mặt cấu trúc. "Trong tổng số 500 bộ phận cần được ráp vào, 446 đã được hoàn thiện".

Lễ đặt tên cho tàu CVN-78 Gerald R. Ford diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2013.









Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy toàn cảnh con tàu USS Gerald R. Ford trong quá trình hoàn thiện. Tàu đã nằm tại ụ khô Dry Dock 12 trong xấp xỉ 7 năm và sau 25 năm phục vụ, tàu sẽ được đưa trở lại ụ khô này.









Big Blue là cần cẩu lớn nhất của Newport News Shipbuilding cao 233 ft , chiều ngang 540 ft, nặng 5,000 tấn do công ty Krupp của Đức đóng năm 1976 với 3 cáp nâng công suất 350 tấn, tổng cọng 1,050 tấn tối đa.











Mũi tàu của USS Gerald R. Ford, trọng lượng khoảng 787 tấn, đang được hạ xuống bằng cần trục để ghép vào sống tàu.









Phần đuôi của USS Gerald R. Ford đang được hạ xuống











CVN-78 được sơn xong





Những chi tiết cần lưu tâm:





500 modules mà con tàu cần để hoàn thiện.

Newport News Shipbuilding vận hành một xưởng đúc thép riêng.

Theo ước tính của Newport New Shipbuilding, cần đến 2,000 tấn kim loại chỉ để hàn các thành phần của tàu với nhau.

Các hàng không mẫu hạm thuộc lớp Gerald R. Ford được thiết kế với số lượng đường ống hàn chì giảm thiểu đáng kể. So với các tàu chiến thuộc lớp Nimitz, USS John F. Kennedy có số lượng các van ống dẫn ít hơn 1/3.

Sơn là một công đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện mọi con tàu và Newport News Shipbuilding ước tính đã sử dụng gần 760.000 lít sơn và 170 nhân công để sơn toàn bộ USS Gerald R. Ford. Ngoài ra, con tàu này cũng được phủ một lớp sơn tự hành, có thể chống nhiệt và tia cực tím.





NHỮNG TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA HKMH GERALD FORD





USS Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên được thiết kế bằng công nghệ 3D kích thước thật bằng hệ thống thực tế ảo Rapid Operational Virtual Reality (ROVR) của Huntington Ingalls. Tàu được ráp đồng bộ gồm 500 modules được chế tạo cùng một lúc giúp giảm thời gian và giá thành. Module lớn nhất nặng gần 1,000 tấn. Theo bà Giao Phan, một phụ nữ gốc Việt, nhân vật thứ hai điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ, 5 thứ quan trọng nhất làm cho chiếc Ford này nổi bật mà chưa một quốc gia nào khác trên thế giới có thể làm được. USS Gerald Ford được thiết kế để hoạt động đến 50 năm, sẽ được trang bị những hệ thống kỹ thuật tân tiến nhất:

Thứ nhất, ngoại trừ Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào trên thế giới có loại hàng không mẫu hạm có hệ thống giúp máy bay cất cánh bằng điện từ - electro-magnetic aircraft launch system, gọi tắt là EMALS; và một hệ thống hãm đà tối tân khi máy bay đáp xuống - advanced arresting gears, gọi tắt là AAG. Cả hai hệ thống này thay cho hệ thống cũ chạy bằng hơi nước, nên giúp cho việc cất cánh cũng như hạ cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ước tính hiệu suất hoạt động mỗi ngày của USS Gerald Ford sẽ cao hơn 25% và giảm bớt 25% nhân viên điều khiển. Số lượng phi xuất tối đa cũng sẽ tăng lên từ 120 trên tàu lớp Nimitz lên đến 160 trên tàu lớp Gerald R. Ford. Trong điều kiện khẩn cấp, sẽ phải bảo đảm được đến 270 phi xuất chiến đấu/ngày đêm. Hải Quân đã dự tính nó sẽ tiết kiệm hơn 4 tỷ USD cho chi phí vận hành trong khoảng thời gian phục vụ 50 năm của nó.









Hệ thống phóng máy bay điện từ mới của Hải quân Hoa Kỳ





Thứ hai là tàu được xây dựng theo thiết kế mới nhất chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Với 2 lò phản ứng hạt nhân A1B do hảng Bechtel thiết kế, gọn nhẹ, mổi lò có thể cung cấp 300 MW, gấp 3 lần số điện năng so với các lò A4W dùng trên các HKMH lớp Nimitz. Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hạm mới có thể loại bỏ được hệ thống phát điện bằng hơi nước thường được sử dụng trong quá khứ và có chi phí bảo trì cao.

Thứ ba, để giúp tàu Ford có thể hoàn thành nhiều phi vụ trong một ngày hơn loại hàng không mẫu hạm Nimitz, hay nói cách khác là có khả năng chiến đấu vũ bão hơn các chiến hạm khác, tàu Ford áp dụng một số sáng kiến mới về phi đạo.

Thí dụ như thay đổi kích thước và vị trí của những khu vực trên phi đạo bằng cách cắt bớt số thang máy di chuyển máy bay, từ 4 xuống 3. Hoặc là có thang máy chuyển vận khí giới để có thể di chuyển vũ khí từ nhà kho đến khu máy bay đậu và phi đạo. Mọi hoạt động tiếp vận và hỗ trợ máy bay ở ngoài phi đạo được tập trung để làm sao cho máy bay được di chuyển nhanh hơn.

Thứ tư là Intergrated warfare system - hệ thống tác chiến hợp nhất - bao gồm những kỹ thuật tối tân nhất. Có radar 3 chiều, hệ thống thông tin, rồi kiểm soát và chỉ huy để có thể nâng cao khả năng chiến đấu được hữu hiệu hơn. Hệ thống điện tử chỉ huy, điều khiển vũ khí, liên lạc mới nhất giúp giảm bớt thủy thủ đoàn, phi công và nhân viên còn 4,600 ít hơn so với tàu sân bay lớp Nimitz 700 người.

Cuối cùng, một cái rất quan trọng nữa là vấn đề chăm sóc cho hàng ngàn thủy thủ làm việc ngày đêm trên chiến hạm. Nên hệ thống máy lạnh tối tân nhất được trang bị trên chiếc Ford để thủy thủ có thể có một nơi ăn ở cho thoải mái, có thể hít thở không khí trong lành mà không bị hại môi trường.







Nguy ễ n Mạnh Trí

Tu chỉnh : 15 tháng 10, 2017