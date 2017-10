Phó Văn Phòng Bạch Ốc Nielson Đươc Cử Nắm Bộ Nội An Hoa Kỳ; Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Tướng Kelly Bác Tin Có Ý Định Từ Chức

WASHINGTON - TT Trump đã cử bà Kirstjen Nielsen, phó văn phòng Bạch Ốc, nắm quyền chỉ huy Bộ nội an.Bộ trưởng nội an tiền nhiệm là Tướng John Kelly đã nhận nhiệm vụ mới là chánh văn phòng Bạch Ốc.Khi công bố quyết định bổ nhiệm này, TT Trump tuyên bố “Sẽ không có chuyện vừa làm vừa học nghề với bà Nielson là chuyên gia sẵn sàng làm việc từ ngày đầu” – theo lời ông Trump, tân bộ trưởng Nielsen sẽ đẩy mạnh các hoạt động hoà nhập về kiểm soát biên giới, đôi đầu băng đảng tội ác, chuẩn bị ứng phó thiên tai, tổ chức cứu trợ, bảo vệ an ninh hàng không.TT Trump hô hào QH không xét tới khiá cạnh chính trị để nhanh chóng chấp nhận.Phóng viên cho hay: bà Nielsen đuợc biết là viên chức thành thạo mọi vấn đề nội an, bởi từng là thành viên HĐ nội an thời TT George W. Bush.Mặt khác, chánh văn phòng John Kelly bác bỏ các tin đồn về ý định thôi việc của ông – Tướng Kelly tuyên bố “Tôi không từ chức – tôi không bị đuổi”.Có tin TT Trump bực mình vì Tướng Kelly hạn chế 1 số người muốn gặp TT, là kiểm soát tiếp cận thông tin – ông xác quyết “Không đúng” - ông nói ngạc nhiên khi xem truyền hình buổi sáng thấy nhiều thông tin bị tường thuật sai lạc.