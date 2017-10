Sếp CSVN: Đê Vỡ Có Kế Hoạch, Gây Hư Hại Đúng Quy Trình

HANOI -- Đê vỡ có kế hoạch, đúng quy trình... đó là lời quan chức Chi cục trưởng đê điều Hà Nội.Và như thế, dân chết vì lũ lụt cũng là có kế hoạch, đúng quy trình...Bản tin VnExpress hôm 13/10/2017 ghi rằng Lãnh đạo đơn vị quản lý đê điều Hà Nội cho biết, khi nước dâng cao đã cho xả tràn qua đê Hữu Bùi để đảm bảo an toàn cho đê Tả Bùi.Chiều 13/10, tại buổi thông tin về công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10 - 12/10, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội trao đổi xung quanh việc vỡ đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ).Bản tin ghi lời ông Thịnh, đê Hữu Bùi chỉ được đắp đến cao trình dương 6,5m và khi mực nước sông Bùi vượt 6,5m (chuẩn bị vượt mức báo động 3) cơ quan chức năng sẽ cho nước tràn qua đê này."Đêm 11, rạng sáng 12, đê Hữu Bùi đã tràn 9.900m toàn tuyến. Khoảng 6h sáng 12/10, có hai đoạn bê tông dài khoảng 10m sạt phần chân và bị nước cuốn trôi", ông Thinh thông tin.Ông Thịnh cho hay việc nước tràn vào vùng chứa lũ "được thực hiện chủ động, đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho đê Tả Bùi".Ông Thịnh đề cập việc vỡ đê Hữu Bùi trong cuộc họp chiều 13/10."Dân nhìn vào nói vỡ, chúng ta có thể nói là có vỡ, nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ", ông Thịnh phân trần.Trước đó, ông Lê Hoài Thi, Phó chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ cho biết, đoạn đê bao Hữu Bùi 2 bị lở trôi khiến tám thôn thuộc xã bị ngập trong biển nước.Xã và huyện đã huy động 500 nhân lực để sơ tán người dân nên việc lở trôi đê không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.Bản tin VnExpress ghi thêm: “Đê Hữu Bùi có tổng chiều dài 12km đi qua nhiều xã của huyện Chương Mỹ, được UBND TP Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng. Đoạn đê gặp sự cố dài khoảng 3km nối hai xã Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến. Nước tràn đê do mưa lớn những ngày qua và lũ từ thượng nguồn đổ về.”