CS Truy Nã 100 Dân Vụ Giam 38 Công An Vô Cướp Đất Xã Đồng Tâm, Hà Nội Tháng 4/2017

HANOI -- Sau khi thôn Hoành ở xã Đồng Tâm bắt giữ gần 40 cán bộ an ninh, trong đó có 1 tướng cảnh sát hồi tháng 4/2017, vì đã tấn công để giải tỏa nhằm dọn đất trống cho tư bản làm dự án kinh doanh, bây giờ Công an CSVN bắt đầu chiến dịch bắt 100 người dân bị cho là tham gia cuộc nổi dậy Đồng Tâm.Bản tin RFA ghi rằng Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an Hà Nội vào ngày 13 tháng 10 có thư kêu gọi những người dân mà cơ quan này cho có liên quan đến vụ việc bị cáo buộc ‘hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật’ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vào giữa tháng tư vừa qua.Tin cho biết Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội và Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp cùng soạn thảo thư. Nội dung đề nghị những đối tượng bị cho liên can hãy ‘dũng cảm, đối mặt sự thật’, nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an Hà Nội, Viện Kiểm Sát Nhân dân Hà Nội, hoặc chính quyền, cơ quan công an gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo. Mục tiêu được cơ quan chức năng nói là để khắc phục hậu quả đã gây ra.Trước khi có thư kêu gọi đầu thú, tự thú như vừa nêu; cơ quan chức năng gửi giấy triệu tập đến khoảng 100 người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm.Yêu cầu được nêu trong giấy triệu tập là để làm rõ hai vấn đề liên quan đến đất tại đồng Sênh mà dân cho là đất nông nghiệp do họ khai phá, trong khi đó thì chính quyền lại nói đó là đất quốc phòng; vấn đề thứ hai và vụ người dân thôn Hoành bắt giữ gần 40 cán bộ huyện, xã và cảnh sát cơ động để bảo vệ đất của họ.Vụ khủng hoảng Đồng Tâm xảy ra khi công an bắt giữ 4 người dân Đồng Tâm, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi.Vào ngày 22 tháng tư, đích thân chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, phải về xã Đồng Tâm nói chuyện với người dân, đưa ra cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân địa phương về vụ việc bắt giữ như vừa nêu vào ngày 15 tháng 4.Đến ngày 13 tháng 6, Cơ quan Điều Tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm về hai tội danh ‘bắt giữ người trái pháp luật’ và hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản’.RFA nhắc rằng:“Người dân Đồng Tâm luôn cho rằng họ phải đấu tranh giữ đất và mong muốn chính quyền giữ đúng cam kết, cũng như phải có giải quyết công tâm về khu đất bị cho là đất quốc phòng.”Trong khi đó, báo Thanh Niên có bản tin nhan đề “Kêu gọi người bắt giữ 38 cán bộ, công an tại thôn Hoành đầu thú”...Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã có thư kêu gọi các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thôn Hoành tự thú và đầu thú .Bản tin TN viết:“Liên quan tới vụ các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (từ ngày 15 - 22.4.2017) xảy ra tại địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã có Thư kêu gọi tự thú và đầu thú.Nội dung Thư kêu gọi đầu thú và tự thú nêu rõ: Trong cuộc sống, đôi khi vì sai lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí phạm tội. Điều đáng tiếc, không mong muốn đó ảnh hưởng tiêu cực cho người thực hiện hành vi, gia đình họ và cho xã hội. Đối mặt với tình huống này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải làm gì để được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý với cá nhân mình…”Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng một phó trưởng thôn Hoành cho biết nội dung thư trên đã được đọc trên loa phát thanh của xã Đồng Tâm từ ngày 11-10.Theo phó trưởng thôn Hoành, đến nay có gần 50 người dân trong thôn nhận được giấy triệu tập đến cơ quan công an làm việc liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.Tuy nhiên, hầu hết người dân không đến cơ quan điều tra theo giấy triệu tập vì theo họ việc bắt giữ người xuất phát từ việc cơ quan chức năng mời người dân đi chỉ mốc lộ giới khu đất Đồng Sênh (xã Đồng Tâm) nhưng lại tổ chức bắt một số người.Người dân cho rằng cần làm rõ sai phạm của việc bắt giữ người của cơ quan chức năng.Trước đó, ngày 15-4, do không đồng ý với việc cơ quan chức năng mời người dân đi chỉ mốc lộ giới khu đất Đồng Sênh (xã Đồng Tâm) nhưng lại tổ chức bắt một số người, vì thế người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 người là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động và cán bộ huyện Mỹ Đức.Báo TT ghi nhận:“Người dân đã đưa hơn 30 người này về nhà văn hóa thôn để giữ.Tất cả cán bộ, chiến sĩ được thả ra ngày 22-4, sau khi chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với người dân và cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân thôn Hoành trong vụ việc này.”