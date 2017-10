Thông Tin Thẩm Mỹ: Ủy Ban Góp Ý Dạy Thẩm Mỹ...

VB Ngọc Anh sưu tậpHội đồng Thẩm Mỹ (HĐTM) đang thiết lập một Ủy ban Góp ý kiến về Chương trình Giáo dục Ngành Thẩm Mỹ. Hai Thành viên Hội đồng sẽ có mặt trong nhóm công tác. Ngoài ra, Hội đồng đang tìm kiếm ứng viên từ:• Các trường cao đẳng cộng đồng dạy chương trình Thẩm mỹ;• Ủy ban tư nhân cố vấn của các trường Thẩm mỹ;• Đại diện ngành Thẩm Mỹ;• Người có bằng hành nghề cấp từ Hội đồng TM (Cosmetologists, Estheticians, and Manicurists).Mục đích của Nhóm Góp Ý Kiến này là xem lại yêu cầu đào tạo 1600 giờ của Cosmetologists. Các ý kiến của Nhóm công tác này sẽ được đưa vào một bản báo cáo sẽ được cung cấp cho Ủy ban Kinh doanh và Nghề nghiệp của HĐTM và Ủy ban Thượng viện về Kinh doanh, các Ngành và Phát triển Kinh tế. (Căn cứ theo Đoạn 7303.2 (a) của Bộ Luật về Kinh Doanh và Nghề Nghiệp California.)Hội đồng Quản trị công nhận rằng nghề Barbering và Thẩm Mỹ liên tục thay đổi và chúng tôi nhận thấy cần phải xem xét và cập nhật các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm những người tham gia. Nhóm công tác có thể cung cấp nhiều góp ý để mở rộng kiến thức hơn cho Hội đồng.Các thành viên làm việc sẽ tự nguyện và không nhận lương, bảo hiểm hay chi phí di chuyển.Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành một người tình nguyện làm việc cho Ủy ban Góp Ý Kiến Đánh giá Chương trình Thẩm Mỹ của HĐTM, vui lòng điền đơn.Các đơn phải được nhận trước ngày 1 tháng 10 năm 2017.Để hiểu thêm hãy vào những trang báo điện tử sau:http://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/forms/tac_app.pdfXin vui lòng gửi các đơn đã hoàn tất đến: Hội đồng Thẩm MỹNgười nhận: Tami DoanP.O Hộp 15208 Sacramento, CA 95851Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện công việc Góp Ý Kiến cho HĐTM vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp trên toàn Tiểu Bang tùy thuộc vào vị trí của thành viên. Mặc dù không có cuộc họp nào được đưa ra vào thời điểm này, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm Công tác vào tháng 1 năm 2018. Cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức tại một địa điểm của Sacramento, CA để được xác định.Ủy Ban Góp Ý Kiến cảm ơn sự đóng góp, nếu có, của các bạn.Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên lạc Tami Guess tại Tandra.Guess@dca.ca.gov.Theo Board of Barbering and Cosmetology