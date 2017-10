Trump: Puerto Rico Khủng Hoảng Tài Chánh Là Do Họ, Không Do Bão; Thị Trưởng San Juan: Ông Trump Không Làm Đúng Vai Trò Cứu Dân

WASHINGTON - Trong lúc Puerto Rico hồi phục chậm sau 3 đợt bão di chuyển qua vùng caribê, TT Trump khẳng định dân đảo chứng kiến tai họa từ truớc bão, là khủng hoảng điện và hạ tầng cơ sở – ông phóng twitter sáng Thứ Năm cho hay Puerto Rico sống sót sau bão, và nay khủng hoảng tài chính ló dạng là do chính họ gây ra.Ông cũng lưu ý về sự thiếu trách nhiệm của chính quyền và dân sở tại. Ông nhấn mạnh: số phận của đảo là việc do QH liên bang cứu xét, đuợc trông đợi thông qua quỹ cứu trợ và tái thiết sau thiên tai trong ngày Thứ Năm. Theo lời ông, quân đội và công nhân khẩn cấp liên bang (FEMA) không làm việc lâu dài tại Puerto Rico.Nhà báo nhắc lại: hồi Tháng 5, thống đốc Ricardo Rossello công bố hồ sơ phá sản với 70 tỉ nợ công bằng công trái.Tin mới nhận sáng Thứ Năm cho hay Hạ Viện đuợc trông đợi thông qua trong ngày Thứ Năm đề nghị cấp 36.5 tỉ MK tài trợ khẩn cấp cho các vùng thiên tai, gồm cả các vùng cháy rừng tại California.Mặt khác, tin từ thủ phủ Puerto Rico cho hay: tiếp theo loan báo của TT Trump theo đó lực luợng cứu nạn liên bang không lưu lại lâu, thị trưởng Carmen Culin Cruz của San Juan loan báo “Bình phẩm như thế là không đúng với vai trò tổng tư lệnh để trở thành “Hater in Chief – lãnh tụ hiềm khích” vì không làm bổn phận đạo lý để cứu giúp nạn nhân thiên tai. Đáng hổ thẹn”.Ông Trump không đe dọa tương tự với Texas hay Florida.