VC Đàn Áp Dân Chủ, Tôn Giáo

HANOI -- Trong khi quán bar Hà Nội biểu diễn màn trang phục hở hang với biểu tượng Công giáo, nhiều hội Cờ Đỏ mọc lên tại Việt Nam, hung hăng y hệt Hồng Vệ Binh...Bản tin RFA ghi về Hội Cờ Đỏ tại Việt Nam: “Hồng Vệ Binh” của thời đại internet...Bản tin ghi rằng những người thuộc “Nhóm Cờ Đỏ” vào sáng ngày 4 tháng 9 mang theo súng ngắn, roi điện, bình xịt hơi cay đến Giáo xứ Thọ Hòa, ở tỉnh Đồng Nai để đe dọa “có biện pháp trừng phạt” đối với Linh mục Nguyễn Duy Tân vì ông từng kêu gọi trưng cầu dân ý cũng như lên tiếng về các vấn đề trong xã hội trên trang Facebook cá nhân của mình.Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ việc tại Giáo xứ Thọ Hòa, vào ngày 6 tháng 10, Công an huyện Xuân Lộc công bố kết quả điều tra với sự chứng kiến của linh mục quản hạt và linh mục văn phòng Tòa Giám Mục. Theo đó, có 11 người tham gia vụ gây rối trật tự bị phạt hành chính 750 ngàn đồng và riêng thanh niên tên Trần Hiếu Nghĩa bị phạt 8,2 triệu đồng do “mang theo súng đồ chơi nguy hiểm”. Linh mục Nguyễn Duy Tân thuật lại với RFA rằng Công an huyện Xuân Lộc đã từ chối trao văn bản kết quả điều tra theo như yêu cầu của linh mục quản hạt:“Theo nguyên văn của ông Lợi là Công an huyện Xuân Lộc, ông nói rằng ‘Đây là súng đồ chơi nguy hiểm’. Họ dùng từ ‘súng đồ chơi nguy hiểm’. Cho nên họ chỉ phạt có 8.200.000 đồng. Phía bên Ban Hành giáo thì không có ý kiến gì cả, chỉ đòi hỏi chính quyền làm sao phải có trách nhiệm răn đe những ‘đồng chí Cờ Đỏ’ để họ mai mốt không đến quấy rối Giáo xứ Thọ Hòa nữa thôi. Đôi với tôi thì tôi cũng chê trách các đồng chí công an (huyện Xuân Lộc) làm việc kém quá. Bởi vì, họ không ghi được mã số khẩu súng, cũng không ghi khẩu súng có bao nhiêu viên đạn và cũng không ghi nguồn gốc súng mua từ Campuchia hoặc Mỹ hay từ đâu về…Họ không cung cấp giáy tờ kết quả điều tra cho Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.”RFA ghi rằng cộng đồng cư dân mạng biết đến “Nhóm Cờ Đỏ” không chỉ qua vụ việc gây rối trật tự tại Giáo xứ Thọ Hòa, mà trước đó đã từng xảy ra những trường hợp các nhà hoạt động vì dân chủ tại Việt Nam bị côn đồ hành hung với tuyên xưng là người yêu nước, tôn trọng quốc kỳ cờ đỏ ngôi sao vàng, xử lý những kẻ phản động như vụ 3 phụ nữ bị tấn công dã man tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 5 năm nay.Mới đây nhất, hai “Hội Cờ Đỏ” vừa được thành lập ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua.RFA nêu nghi vấn là do chính quyền dựng lên:“Mặc dù hầu hết các vụ việc xảy ra mà cả người bị hại lẫn dư luận đều khẳng định liên quan đến hội, nhóm “Cờ Đỏ”, thậm chí có sự thông đồng cũng như hỗ trợ từ phía chính quyền nhưng chính quyền địa phương giải thích là do người dân tự phát. Và sự tự phát ngày càng công khai, rầm rộ như thế khiến cho cộng đồng cư dân mạng gọi các thành viên của nhóm, hội “Cờ Đỏ” là các “Hồng Vệ Binh” kiểu mới, được chính quyền dựng lên để phá hoại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ tôn giáo với mục đích tấn công những người đấu tranh ôn hòa vì môi trường, xã hội, tự do và dân chủ tại Việt Nam...”Trong khi đó, bản tin VOA kể về tình hình giáo dân Công giáo Việt Nam trong mấy ngày qua giận dữ lên án một quán bar ở Hà Nội, tố cáo quán bar này đã thực hiện buổi biểu diễn ‘xúc phạm Thánh giá và tôn giáo’ của họ.Thông tin được nhiều nhà hoạt động Công giáo lan truyền trên mạng xã hội cho hay show diễn hôm 8/10 diễn ra tại quán Fame, ở rất gần trung tâm Hà Nội, chỉ cách Sở Văn hóa của thủ đô khoảng 1,5 kilomet.Những tấm ảnh ghi lại show này được đăng trên Facebook cho thấy nhiều người mẫu mang trang phục gợi cảm màu đen gắn hoặc in hình Thánh giá. Trang phục của các người mẫu nữ để lộ nhiều da thịt, ngoài ra họ còn mang trên đầu khăn trùm giống của các nữ tu.Liên tục trong những ngày sau khi hình ảnh buổi biểu diễn lộ ra, nhiều giáo dân Công giáo giận dữ chỉ trích quán bar và những người tham gia.VOA ghi nhận:“Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, một nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, viết trên Facebook: “Xin đừng im lặng trước hành vi báng bổ tôn giáo!”Ông gọi các màn trình diễn là hành vi “xúc phạm Đức tin của người Công giáo” và việc những người biểu diễn biến tấu những phẩm phục của các tu sĩ Công giáo, là “những tiết mục phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục”.Nhiều nhà hoạt động khác trong đó có JB Nguyễn Hữu Vinh, Thảo Teresa, và Paul Trần Minh Nhật – một người đang bị chính quyền truy nã, cũng tích cực phát đi những thông điệp tương tự.Họ mô tả show diễn và những người tham gia là “vô liêm sỉ”, “vô văn hóa”, “đĩ bợm”, “khiêu dâm”...”