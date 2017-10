Chùa Bát Nhã Mời Dự Khóa Tu: Lương Hoàng Sám, Niệm Phật

HT Thích Nguyên Trí và tứ chúng.

Tượng Phật Quan Thế Âm giữa sân Chùa Bát Nhã.

SANTA ANA -- Bạn muốn tham dự một khóa tu đa dạng tại Quận Cam?Hãy ghi tên tham dự Khóa tu 3 ngày vào những ngày cuôi tháng 10/2017 tại Chùa Bát Nhã, trong đó Phật tử sẽ được tụng Lương Hoàng Sám, Kinh Hành Niệm Phật, sẽ thọ trai buổi trưa và cả buồi chiều...Đa8ặc biệt sẽ có Chia sẻ Phật Pháp từ quý Thầy Thích Tịnh Giác và Thích Tâm Nguyên.Sau đây là Thông Báo của Chùa Bát Nhã, Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất/Hoa Kỳ.THÔNG BÁONam Mô A Di Đà Phật.Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,Kính thưa quý Phật tử gần xa thân mến.Nay chùa Bát Nhã xin thông báo cho quý Phật tử gần xa được rõ.Vì bệnh duyên nên Hòa Thượng Thích Quảng Tâm ở Đài Loan không thể chủ trì pháp hội Tam Thời Niệm Phật được.Thay vào đó là khóa tu Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật trong ba ngày 27, 28 và 29 tháng 10 năm 2017CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT KHÓA TU:-- Thứ 6 Ngày 27 Tháng 10 Năm 2017.Sáng 8.30 - 10.00 am. Khai Kinh Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật10.30 -11.30 am. Chia sẻ Phật Pháp (Thượng Tọa Thích Tịnh Giác )11.45 am. Cúng Ngọ và Thọ trai.Chiều 1.30 – 3.00 pm. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật3.30 – 5.00 pm. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật : Dùng cơm chiều-- Thứ 7 Ngày 28 Tháng 10 Năm 2017.Sáng 8.30 - 10.00 am. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật10.30 - 11.30 am. Chia sẻ Phật Pháp (Thượng Tọa Thích Tịnh Giác)11.45 am. Cúng Ngọ và Thọ trai.Chiều 1.30 – 3.00 pm. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật3. 30 – 5.00 pm. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật: Dùng cơm chiều-- Chủ nhật Ngày 29 Tháng 10 Năm 2017.Sáng 8.30 - 10.00 am. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật: Dùng điểm tâm sángTrưa 11.00 – 12.30. Tụng kinh cầu siêu cúng Ngọ và cúng cơm cho hương linh thờ tại Chùa.Thọ traiChiều 1.30 - 2.30 pm. Chia sẽ Phật Pháp (Đại Đức Thích Tâm Nguyên)3.00 pm. Tụng Lương Hoàng Sám và Kinh hành niệm Phật ; cúng thí thực Cô Hồn.Thân mời quý Phật tử, quý đồng hương dùng cơm chay thân mật cùng với Chùa Bát Nhã.Kính chúc quý Phật tử, quý đồng hương vộ lượng an lạc vô lượng kiết tường.Bát Nhã Ngày 11 Tháng 10 Năm 20Hòa Thượng Thích Nguyên TríChùa Bát Nhã, 4717 W 1st St, Santa Ana CA 92703. LL bantuhocbatnha@yahoo.com., (714) 571-0473/(714) 548-4148, Diệu Hoan (714) 588-0431.