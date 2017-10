Học Thêm, Xăng Bẩn, Xổ Số, Nữ Bí Thư, Lấn Vịnh...

Xuân NiệmKhi trường ép học sinh phải học thêm... thế là hàng trăm học sinh phản đối. Đây là dân chủ manh nha... từ tuổi rất nhỏ. Công an sẽ đàn áp chăng?Báo Thanh Niên kể chuyện Pleiku: Hàng trăm em học sinh khối 12 trường THPT Lê Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) đã đồng loạt ký vào đơn phản đối việc dạy tăng tiết, tăng buổi của ban giám hiệu nhà trường. Sáng 11.10, thầy Ngô Văn Lễ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi xác nhận có sự việc trên xảy ra ở trường.Trước đó, ngày 10.10, hơn 160 em học sinh của trường THPT Lê Lợi đồng loạt kí vào đơn kiến nghị gửi lên ban giám hiệu nhà trường, đồng thời phát tán đơn kiến nghị này lên mạng xã hội để gây sức ép đối với nhà trường.Trong khi đó, tại Mỹ Tho: Phụ huynh phản đối mở chợ đêm Mỹ Tho sát trường chuyên.Ngày 11-10, ông Nguyễn Vũ Thanh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tiền Giang, đã ký văn bản đề nghị xem xét mở chợ đêm Mỹ Tho Sông Tiền ở địa điểm khác, cách xa trường, chứ không để mở ngay bên cạnh như dự kiến...Vị trí dự kiến xây chợ nằm ngay sát khuôn viên nhà trường, vì thế sau khi đưa thông tin này ra lấy ý kiến, ông Thanh cho biết ban đại diện cha mẹ học sinh đã phản đối.Lý do là vì Trường THPT chuyên Tiền Giang có ký túc xá cho học sinh ở huyện lưu trú, tự học vào buổi tối nên việc mở chợ đêm sẽ gây tiếng ồn ảnh hưởng xấu đến việc học của học sinh ở ký túc xá.Báo SGGP kể: Phát hiện hàng ngàn lít xăng A92 kém chất lượng...Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện hàng ngàn lít xăng A92 kém chất lượng.Quan tỉnh Đồng Nai có nhận tiền hối lộ từ BOT hay không? Bởi vì, “lãnh đạo tỉnh doạ khởi tố, tài xế dùng tiền lẻ nói sẵn sàng hầu toà,” theo tin VOV.Khi hay tin cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc, tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT Biên Hoà nói sẵn sàng hầu toà.Vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng sẽ yêu cầu cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra việc các tài xế cố tình dùng tiền lẻ trả phí, gây ách tắc giao thông tại trạm BOT Biên Hoà trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc.Chiều 11/10, trả lời VTC News, một số tài xế từng dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT này khẳng định không phạm luật nên sẵn sàng hầu toà.Bản tin Infonet kê chuyện Thanh Hóa: Xôn xao Bí thư phường mặc váy đẹp, đi bè “thị sát” mưa lũ.Hình ảnh đi qua đoạn nước ngập, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa được một cán bộ khác dùng bè kéo đi gây xôn xao mạng xã hội...Ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh một số cán bộ mặc váy đẹp, đứng trên bè để người khác kéo đi kiểm tra tình hình ngập lụt....người phụ nữ đứng trên đầu bè là cán bộ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.Báo Hà Nội Mới kể: Thu từ xổ số tăng mạnh kéo tổng thu ngân sách tăng 13,9%......ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 843.000 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.... Trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 90,7% dự toán, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp tích cực vào việc tăng thu ngân sách nhà nước.Phải biết, trời già khó chịu... Bản tin VnExpress kể: Chỉ trong ít ngày, hơn 15 ha đất trồng cà phê của người dân ở huyện Lâm Hà bị sụt lún, sạt lở khiến người dân lo lắng.Tình trạng sạt lở đất xảy ra từ ngày 8/11 đến nay tại các thôn Yên Thành, thôn 4 và thôn An Phước (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Trong đó có vạt đồi bị sạt lở trải dài khoảng 400 m, đất nứt toác khiến người dân trong khu vực hết sức lo lắng.Nhiều người bất chấp nguy hiểm đã trở lại vườn hái cà phê non với hy vọng thu về được phần nào trước khi bị đất vùi lấp. Những nơi đất lún sâu tạo thành bậc sâu nhiều mét, họ phải bắc thang để lên xuống.Báo Người Lao Động kể về “Vụ lấn vịnh Nha Trang trái phép: Nói một đằng, làm một nẻo...”Diện tích lấn biển không chỉ có ta-luy như chủ đầu tư nói. Đoàn kiểm tra cho biết không thể xác định được diện tích bị lấn đã được thu hồi hay chưa, phải chờ kết quả đo đạc hiện trạng vào ngày 13-10.Chiều 11-10, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị chức năng có mặt tại dự án Khu Du lịch Champarama Resort & Spa (dự án Champarama, trước kia là dự án Rusalka) để kiểm tra việc khắc phục hành vi lấn 17.564 m2 diện tích mặt nước vịnh Nha Trang thuộc khu vực biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.