SAN JOSE- Trung Thu Đầu Tiên Tại TT Cộng Đồng Việt-Mỹ









San Jose (VACN) – Vừa đúng kỷ niệm một năm của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ nằm trên đường Lucretia Ave là dịp lần đầu tiên các em tuổi thơ và gia đình cộng đồng người Việt tại San Jose có dịp tổ chức một lễ hội Trung Thu vui nhộn nhiều âm thanh mầu sắc với rất đông đảo người tham dự và thứ Bảy ngày 7 tháng 10, 2017 vừa qua.

Trong suốt một năm qua kể từ ngày thành lập, cộng đồng người Việt đã có rất nhiều sinh hoạt, lễ hội tại trung tâm, nhưng tất cả đều tổ chưc bên trong hội trường. Do đó, dịp trung thu nầy có ý nghĩa và không khí vui nhộn đặt biệt vì lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời trên sân cỏ có hàng cây công viên bao bọc thành một khung cảnh ấm cúng đẹp mắt.

Có thể nói chưa bao giờ có một cảnh trí trưng bày thơ mộng và vui mắt như mùa Trung thu nầy chính nhờ vào cái phông sân khấu tuyệt đẹp do họa sĩ Lê Cường thiết kế, được in rất lớn làm hậu cảnh sân khấu với hai hàng cờ ngũ sắc kéo ra hai bên, thu hút sự thưởng ngoạn của khán giả, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Bên trái của sân khấu là trò chơi mà trẻ em rất thích vui đùa nhảy nhót đó là “Jumping House” một căn nhà thổi hơi không khí cho các em tha hồ vui đùa. Xa hơn nữa về phía bãi đậu xe được trưng dụng để làm chỗ các gian hàng với nhiều quà tặng và chú vui giải trí cho các em như vẽ mặt, bong bóng, ném lỗ, kéo giây, lùa dưa, v.v… Và quan trọng nhất vẫn luôn là hàng trăm chiếc lồng đèn mầu sắc cùng với những chiếc bánh trung thu ngon ngọt được phát miễn phí cho các em và phụ huynh tham dự.

Rồi đến chiếc xe chữa lửa của đội Fire Station 26 nằm trên đường Tully với một toán các sĩ quan chữa lửa hướng dẫn các quan khách vào trong xe và những lưu ý về an toàn phòng lửa.

Chương trình văn nghệ trung thu năm nầy thật là phong phú vui nhộn với nhiều màn múa hát thật duyên dáng trong những chiếc áo cổ truyền hay trang phục đẹp mắt của các đoàn vũ Tuổi Thần Tiên, Mê Linh, và Rising Stars, v.v... Ngoài ra còn có màn ảo thuật gây nhiều ất tượng và có lúc nghẹt thở nữa kìa.

Trong phần đóng góp của Bảo Tàng Viện San Jose là đọc thơ của hai thi sĩ. Một nói về “Phở” nhưng thật ra là nói về tình nghĩa đồng bào, và bài thơ của Fong Trần nói về những lần roi vọt của cha mẹ lại là một sự biểu hiện tình thương mộc mạc của người mẹ chất phác quê mùa.

Hai cô MC Vy Diệu và Nhung Lê điều khiển chương trình bằng hai ngôn ngữ Việt & Mỹ một cách nhịp nhàn lưu loát.

Cuối chương trình vẫn luôn là phần náo động vui vẻ nhất của đoàn lân, do ông bà Todd & Cindy Su bảo trợ, và rước đèn chung quanh khuôn viên của trung tâm, qua khu xóm láng giềng, ra trước đường Lucretia, rồi trở về lại sân khấu.

Chương trình Trung Thu tiên khởi nầy do Nghị viên Nguyễn Tâm đứng ra tổ chức phối hợp với PRNS, VACC, Cộng đồng người Việt Quốc Gia, SJMArts, ICAN, Hội Cao Niên, Hội Phụ Nữ, trường YB, với sự yểm trợ và cộng tác của nhiều hội đoàn và nhiều người tình nguyện. (Bản Tin VACN)