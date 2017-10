Hiìh ảnh người Syria mất tích trưng bày, trong khi nhiêu người, bao gồm cả 1 nhóm phụ nữ Syria, đứng trên một xe buýt 2 tầng, ra phố biểu tình tổ chức bởi Gia Đình Vì Tự Do ('Families for Freedom') ở quảng trường Parliament Square hôm 11/10/2017 tại London, Anh quôc. Biểu tình là một phần chiến dịch do quý bà vận động đê đòi quyền điều tra cho những người mất tích ở Syria. (Photo AFP/Getty Images)