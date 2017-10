DMV Cali Chuẩn Bị: Xe Tự Lái Từ 2020

LOS ANGELES, Calif.-- Các chuyên gia California về kiểm tra hôm Thứ Tư có thêm một bước quan trọng để mở đường cho mọi người sẽ có xe tự lái.Sở DMV của California đề nghị quy định mới để kiểm soát xe tự lái trong tiểu bang California, nơi trong nhiều năm các công ty đã thử nghiệm hàng trăm kiểu xe trên đường phố và xa lộ.Thử nghiệm như thế đòi hỏi một tài xế được huấn luyện về an toàn ngồi phía sau tay lái, để phòng hờ may điện toán trên xe và các bộ cảm ứng bị hỏng.Mặc dù các công ty chưa sẵn sàng đưa kỹ thuật mới này ra cho người lái xe bình thường -- dự kiến có thể vaì năm nữa, nhưng các chuyên gia California nói cần có khung pháp lý chung kết hoàn tất vào tháng 6/2018.Hoàn tất khung quy định dự kiến là vaì tuần nữa, như thế sẽ cho các công ty khởi sự thử nghiệm xe tự lái mà không cần tay lái và không cần các bàn đạp dưới chân -- và như thế cũng không cần có ai đó ngồi trong xe.Công chúng sẽ không được dùng kiểu xe mới nhất, có lẽ nhiều năm nữa, nhưng sẽ được dùng các kiểu xe trông giống như và có cảm giác giống như xe do người lái bình thường hiện nay.Các hãng xe Mercedes, BMW, Ford, Nissan và Volvo nói là xe tự lái sẽ ra thị trường khi gần tới năm 2020.Nhưng quy định đề nghị của DMV hôm Thứ Tư sẽ là khung hoạt động cho các xe tự lái sắp tới.