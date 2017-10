Tàu, Phi Cơ TC Đuổi Chiến Hạm Mỹ Khỏi Hoàng Sa

BEIJING - Bộ ngoại giao Trung Cộng tố cáo Hoa Kỳ đe dọa chủ quyền và an ninh của họ trong vùng khi đưa khu trục hạm Chaffee tới Biển Đông, đến cách Hoàng Sa chỉ 16 hải lý, viện cớ thực hành quyền tự do hàng hải.Trung Cộng đã phái 1 khinh tốc đỉnh trang bị phi đạn hướng dẫn, 2 chiến đấu cơ và 1 trực thăng vũ trang đến xua đuổi tàu USS Chaffee.Viên chức Bộ quốc phòng Trung Cộng mô tả sự kiện này là có ý khiêu khích, theo tường thuật của báo South China Morning Post.Phát ngôn viên Hua Chunying của Bộ ngoại giao tuyên bố: hoạt động của tàu USS Chaffee xâm phạm luật quốc tế, gây thiệt hại các quyền lợi về chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đe dọa sinh mạng của binh sĩ 2 nước.Bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) nhắc lại tàu khu trục USS Chafee vào quần đảo Hoàng Sa hôm 10 tháng 10 như sau.“Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ USS Chafee vừa đi qua quần đảo Hoàng Sa vào ngày 10/10 trong hoạt động nhằm thách thức các đòi hỏi về chủ quyền trên biển Đông quá đáng của Trung Quốc. Hãng tin Reuters trích lời giới chức Hoa Kỳ cho biết tin này hôm 11/10.“Đây là lần thứ 4 trong năm nay Hoa Kỳ đưa tàu đi gần vào các khu vực đảo đang tranh chấp giữa Trung Quốc và những nước khác ở khu vực Bển Đông.“Lần gần đây nhất là vào tháng 8, khi Hoa Kỳ cho tàu USS John S. McCain áp sát đá Vành Khăn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ.“Tuy nhiên lần này tàu Mỹ không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo như những lần trước đó. Khu vực 12 hải lý quanh các đảo và thực thể được quốc tế công nhận là giới hạn về chủ quyền quanh các đảo. Bằng việc đưa tàu đi vào khu vực 12 hải lý, Hoa Kỳ muốn cho Trung Quốc và các nước thấy Hoa Kỳ không chấp nhận về đỏi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực đó.”