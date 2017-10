Xăng Nhật, Việt Kiều, Mưa Lũ, Thủ Khoa, IKEA...

Xuân NiệmXăng Nhật Bản có gì khác xăng Việt Nam? Xăng Tây, xăng Tàu khác gì xăng ta? Riêng xăng Nhật có khác, khác nhiều lắm.Bản tin Infonet viết về Hà Nội: Chủ cây xăng Nhật đội mưa nhiều giờ cúi gập người chào khách...Khác với các trạm xăng ở Việt Nam, trạm xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (IQ8) cam kết chính xác 0,01 lít, đội ngũ nhân viên được đào tạo “chuẩn Nhật”.Điểm đặc biệt của IQ8 là quản lý khối lượng nhiên liệu với độ chính xác lên đến 0,01 lít, giúp người tiêu dùng yên tâm trước tình trạng gian lận xăng dầu ở các trạm xăng dầu đã xảy ra tại nhiều nơi.Chiều 10/10, ông Hiroaki Honjo, Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 có mặt tại trạm xăng dầu Thăng Long, ông đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào khách vào đổ xăng.Trong khi đó, báo Dân Trí kê chuyện: Việt Kiều đang đóng góp 7% GDP mỗi năm...Trong năm 2015 các nước trong khối đã nhận được tổng cộng 62 tỷ USD kiều hối. Kiều hối chiếm 7% GDP tại Việt Nam, tương đương khoảng 14 tỷ USD được chuyển về vào năm 2015.Theo một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) với tên gọi Di cư tìm cơ hội, hiện tượng di cư nội khối ASEAN đã tăng đáng kể trong giai đoạn 1995-2015 và đã biến Malaysia, Singapore và Thái Lan trở thành trung tâm di cư trong khu vực với 6,5 triệu dân di cư, chiếm 96% tổng số lao động di cư trong khối.Trong năm 2015 các nước trong khối đã nhận được tổng cộng 62 tỷ USD kiều hối. Kiều hối chiếm 10% GDP tại Philippines, 7% GDP tại Việt Nam, 5% GDP tại Myanmar, và 3% GDP tại Campuchia. Riêng với Việt Nam, với GDP khoảng hơn 200 tỷ USD, kiều hối tương đương khoảng 14 tỷ USD được chuyển về vào năm 2015.Báo Tuổi Trẻ kể: Dù phát hiện dấu hiệu bất thường của các lô "kệ sắt" nhưng hai công chức Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành vẫn xác nhận, ký thông quan cho các đối tượng xuất lậu hàng chục tấn đồng phế liệu.Sáng 11-10, thượng tá Vũ Như Hà, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP.SG, cho biết đã tống đạt và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4, Cục Hải quan TP.SG.Báo Thanh Niên kể: 6 người tử vong do mưa lũ...Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 9.10 đến hết ngày 10.10, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài.Mưa lớn cộng với các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ khiến hàng nghìn nhà dân ngập sâu trong nước. Đáng lưu ý, tại Nghệ An có tới 6 người tử vong do mưa lũ.Lại đụng xe... bản tin VOV kể: Xe máy va chạm xe container, tài xế GrabBike tử vong.Vụ tai nạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.SG khiến tài xế chạy xe ôm GrabBike tử vong…Chiều 10/10, tại trước số nhà 277, đường Nguyễn Thị Tú, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe container làm 1 người chết.Nạn nhân là anh Phùng Quang Hạnh (24 tuổi, quê An Giang) là tài xế chạy xe ôm GrabBike.Báo Người Lao Động kể chuyện: Thủ khoa chăn lợn, không thủ khoa làm gì?“...hàng trăm ngàn cử nhân trên cả nước đang ngày ngày chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ chen chân vào thị trường lao động, trong đó lượng cử nhân sư phạm rất đông, theo ước tính của các cơ quan chuyên môn đến năm 2020 là khoảng 70.000 người.Tôi có cô em họ, tốt nghiệp cử nhân sư phạm Vật lý ở Huế rồi ở không suốt 3 năm...”Bản tin VnExpress kể: Ikea sắp mở cửa hàng tại Việt Nam...Ikea đang lên kế hoạch thâm nhập các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á để thống trị thị trường đồ nội thất thế giới.Inter Ikea Holding - công ty quản lý thương hiệu Ikea hôm qua cho biết Nam Mỹ và Đông Nam Á đang nằm trong tầm ngắm của hãng nội thất này, sau khi thâm nhập Ấn Độ và Latvia năm nay. Chile, Colombia, Mexico and Peru có thể là những nước đầu tiên hãng thâm nhập tại Mỹ Latin. Brazil cũng có tiềm năng lớn, nhưng Ikea đánh giá thị trường này phức tạp và khó có khả năng tiến vào đầu tiên.Tại Đông Nam Á, Ikea lên kế hoạch tới Việt Nam và Philippines. Hiện họ đã có cửa hàng tại Malaysia và Thái Lan.Trong khi đó, VietnamNet ghi nhận: Hụt hẫng vì trời mưa chỉ 5/600 sinh viên đi nghe kỹ năng sống...Trong một buổi nói chuyện đầu năm về pháp luật và kỹ năng sống mới đây của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.SG), chỉ có 5 trong tổng số 600 sinh viên tham dự khiến người hướng dẫn hụt hẫng.