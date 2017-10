Trọng Muốn Tóm Thâu Mọi Chức Quyền

Vi AnhHội nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam [CSVN] lần thứ sáu khai mạc ngày 4 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là thời cơ Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng mưu toan tóm thâu mọi chức quyền Đảng Nhà Nước và Quân đội trong thể chế CSVN dù tuổi đời của y đến thời gần đất xa trời. Y muốn theo gương Chủ Tịch Tập cận Bình của TC, lên làm Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước kiêm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, kiêm Tổng Chỉ Huy quân đội. Chưa đủ, trước đó Trọng còn tự phong mình vào đảng uỷ của lực lượng công an, cảnh sát rồi. Trọng cũng bắt chước ngón nghề mà sư phụ của y là Tập cận Bình đã dùng để triệt hạ, vô hiệu hoá những phe đảng có thể tranh chấp với y, với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi’ tham nhũng. Trên con đường tranh chấp quyền hành của CSVN, từ Hồ chí Minh vô hiệu hoá Trường Chinh. Lê Duẫn-Lê đức Thọ vô hiệu hoá Hồ chí Minh, chưa có ai táo bạo như Nguyễn phú Trọng.Trong nội bộ Trọng đã vô hiệu hoá đối thủ, đối địch chánh trị nội bộ, không phải một người mà cả bè lũ, kể cả hoàng tử Đỏ, như lột luôn chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương đảng của Nguyễn Xuân Anh vốn là con trai ông Nguyễn Văn Chi, một cựu Ủy viên bộ chính trị từng nắm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan lo về kỷ luật của đảng. Còn phe Nguyễn tấn Dũng, Trọng cho mật vụ sang Đức bắt cóc Trịnh xuân Thanh đang tại đào, gây bất ổn ngoại giao, thương mại với Đức. Trong nước Trọng cố quét tàn dư của TT Dũng, hạ bệ số tỉnh uỷ, khu Tây Nam Bộ và cựu hay đương kiêm giám đốc ngân hàng. Trọng đã hạ Đinh La Thăng bí thư Thành Uỷ Saigon, từng là cốt cán của PVN. Cách làm rất táo bạo như cho mật vụ qua Đức bắt cóc Trịnh xuân Thanh về VN, kêu án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Ngân Hàng Đại Dương-Oceanbank, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia VN-PVN.Bên ngoài Chủ Tịch TC Tâp cận Bình đã “bao che” cho Trọng. Coi như Trọng vô địch, độc diễn lên tóm thâu mọi chức quyền Đảng Nhà Nước và Quân đội và lực lượng bán quân sự. Thời hạn không phải nửa nhiệm kỳ Tổng Bí Thư còn lại của y, mà có thể thêm một nhiệm kỳ toàn quyền nữa.Nên trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6, Trọng tuyên bố vấn đề tiên quyết là tổ chức lại bộ máy đảng, và cách thức mà bộ máy này sẽ lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Y nhấn mạnh đến chuyện làm sao để đảng cộng sản lãnh đạo tốt hơn lực lượng công an và quân đội. Ngoài ra Trọng cũng nói đến chuyện đổi mới hệ thống chính trị, hệ thống kinh tế. Vẫn tiếp tục kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như bên TC và VNCS lâu nay.Trước đại hội Trọng đã tự cơ cấu mình vào Đảng ủy Công an trung ương, một thế lực mà đối thủ của Trọng là Trần đại Quang đã nắm với chức bộ trưởng trong nhiều năm. Và đương kiêm Bộ Trưởng hiện thời là Tô Lâm vốn là thứ trưởng của Trần đại Quang thời TT Nguyễn tấn Dũng. Có tin Trọng đang mưu mô hạ bệ Nguyễn thanh Nghị con trai của cựu TT Dũng đang làm bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang là quê nhà của TT Dũng.Đối thủ nặng ký của Trọng, có khả năng thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bị vô hiệu như ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang. Hai Ông này đột nhiên cả hai đều lâm trọng bệnh cùng một lúc. Tin bên ngoài là hai người này đi ngoại quốc trị bịnh. Nhưng tin đồn đoán là bị Trọng cầm giữ, o ép, cam kết không tranh cử, thì được xuất hiện như Chủ Tịch Nước Trần đại Quang.Trước những đấu đá trong cung đình CSVN, nói chung phó thường dân VN rất khoái. Đa số thầm vái CS tranh ăn giết nhau, CS chết một con nhòn một mũi. Thêm thù ghét Nguyễn phú Trọng bán linh hồn cho Tàu Cộng. Thêm thấy rõ thù trong là phe CSVN thông đồng làm thái thú cho TC, giặc ngoài là TC xâm lược biển đảo VN, biến VN thành “thuộc địa kiểu mới” cho TC.Tinh thần bất khuất của quốc gia dân tộc VN không thể chấp nhận. CSVN vô thẩm quyền. Nguyễn phú Trọng vô tư cách, vô thẩm quyền. Hãy xem đi đất nước VN, trong thời CSVN thống trị, ngoài Bắc hai phần ba thế kỷ, trong nam gần nửa thế kỷ, mà giang sơn gấm vóc VN, lãnh thổ, lành hải bị TC chiếm lĩnh, thôn tính thế nào. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc đã bị TC lấy. Câu học thuộc lòng của người Việt, nước VN hình cong chữ S, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà mau, chính Ô Hồ chí Minh hồi nhỏ cũng đã học; nhưng thời CS Ải Nam Quan không còn nữa! 90% Biển Đông VN đã mất vào tay Trung Cộng, với cái bản đồ hình lưỡi bò của TC liếm sát bờ biển gần khắp VN. Quần đảo Hoàng sa và phần lớnTrường sa, TC đã chiếm đóng, sáp nhập vào lãnh thổ của TC, thành huyện Tam Sa. Thế mà một chuyện nhẹ nhàng là đâm đơn kiện TC ra trước toà luật biển, CSVN cũng không làm.Phi luật tân nhỏ yếu hơn VN, bị TC tranh chấp chỉ có một vùng biển Scarborough mà Phi đã đưa tàu chiến, chiến đấu cơ ra bảo vệ. Phi còn đưa nội vụ ra toà án trọng tài biển, toà quốc tế này thụ lý, làm thủ tục đăng đường xét xử, bất chấp TC có dự hay không, và Phi đã thắng.Còn CSVN là nước bị TC chiếm biển đảo nhiều nhứt. Ngư dân VN bị TC bắt, bắn, giết, lấy tàu bè, ngư cụ nhiều lần, nhiều nhứt. Mà Đảng Nhà Nước CSVN chẳng có một hành động bảo quốc, an dân nào, trừ những lời tuyên bố chủ quyền suông như con vẹt lập đi lập lại của phát ngôn viên ngoại giao của CSVN bay theo gió biển.Trong lịch sử VN, không có thời nào như thời Nguyễn phú Trọng, biển đảo VN bị TC xâm lăng mà Đảng Nhà Nước không cho quân đội rút một cây gươm, nổ một tiếng súng, lại còn “định hướng” dư luận không cho dân chúng VN bày tỏ lòng yêu nước, như thời CSVN này cả./.(VA)