Di Dời, Phá Rối, Cao Đẳng, Nữ Sinh Đánh Bạn…

Xuân NiệmDi dời bao nhiêu căn nhà ở Sài Gòn? Dự kiến sẽ là hai mươi ngàn căn nhà… Có nghĩa là di dời khoảng 100.000 cư dân ra khỏi khu vực dự kiến.Báo Tuổi Trẻ kể về tình hình di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch TP.SG: Khó vì thiếu vốn…Dự kiến vốn ngân sách để di dời nhà dân thuộc các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch tại địa bàn TP.SG giai đoạn 2016-2020 là 30.890 tỉ đồng. Nhưng theo Sở Kế hoạch - đầu tư báo cáo UBND TP, dự kiến vốn phân bổ hiện có 2.100 tỉ đồng....Tuy nhiên, đến nay mới di dời được khoảng 500 căn nhà trên và ven kênh rạch.Trong khi đó, bàn tay sắt công an sẽ siết chặt thêm trên mạng Internet.Báo Thanh Niên có bản tin: Xử nghiêm hành vi xuyên tạc, phá rối, làm nhục trên mạng…Các hành vi này đã được đưa vào dự thảo luật An ninh mạng và xin ý kiến tại hội thảo do Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 9.10.Phần lớn nội dung dự thảo luật tập trung vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, trong đó có mục quan trọng về xử lý nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống…Nghĩa là, khi nói về các lãnh tụ như ông Hồ nhiều vợ, hay quen tay gõ chữ “bác Lú” là sẽ thêm thảm vì là “gây rối, làm nhục…”Ngành giáo dục vẫn thê thảm, theo báo SGGP: Lối thoát nào cho hệ thống đại học - cao đẳng tư thục?Sau 10 năm thực hiện quy hoạch của Chính phủ, tỷ lệ sinh viên học tại các trường ĐH tư thục chỉ chiếm 13,3% và đang có xu hướng suy giảm nghiêm trọng....Theo con số đăng ký vào các trường ĐH-CĐ năm học 2017-2018, có thể dự báo nhiều trường đang đứng trước nguy cơ không có sinh viên vào học. Một số trường đang có tình trạng bị mua đi bán lại trên bờ vực phá sản.Trong khi đó, bản tin VOV kể chuyện: Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội bị bạn đánh dã man ngay trên bục giảng…Mạng xã hội xôn xao, phẫn nộ trước clip một nữ học sinh bị một nhóm bạn đánh dã man ngay tại bục giảng.Theo đó, vào ngày (8/10), trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip dài khoảng gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh ngay trên bục giảng.Clip ghi lại cảnh đau lòng khi nhóm học sinh giật tóc, dùng chân đạp vào đầu, giẫm đạp lên người nạn nhân. Thậm chí, ở phần cuối clip nhóm học sinh trên còn xé áo bạn cùng lớpBáo Người Lao Động nêu chuyện: Kết thúc phiên tòa xét xử đại án OceanBank, TAND TP Hà Nội nhận định việc mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng không bảo đảm quyền lợi của các cổ đông và đề nghị Chính phủ xem xét lại.Năm 2015, Ngân hàng (NH) Nhà nước quyết định mua bắt buộc NH TMCP Xây dựng (VNCB), NH TMCP Đại Dương (OceanBank), NH TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) với giá 0 đồng, chuyển đổi thành 3 NH thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do NH Nhà nước làm chủ sở hữu; đồng thời chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích của các cổ đông, bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền.Giá 0 đồng? Cả thế giới đều biết là có chuyện gì đó. Xóa sổ quyền và lợi ích cổ đông? Nghe y hệt chuyện tịch biên gia sản.Bản tin Infonet kể về trường hợp em Bùi Thị Hà (quê ở TP. Hà Giang) - Thủ khoa Sư phạm Văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 phải "ở nhà nuôi lợn" vì không xin được việc hơn một năm qua đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.…Cũng thông tin từ em Hà: “Mấy hôm nay, em nhận được rất nhiều lời mời từ các cơ sở giáo dục ở Hà Nội nhưng chủ yếu là trường tư. Nếu lần này, tỉnh Hà Giang vẫn không “trọng dụng” em thì em sẽ xuống Hà Nội làm giáo viên hợp đồng dù em không muốn điều này”.Bản tin VnExpress kể: Ôtô giảm giá liên tục, người Việt vẫn hờ hững không mua…Doanh số toàn ngành tháng 9 tiếp tục giảm, kéo tổng số bán lũy tiến trong 2017 càng tụt xa so với cùng kỳ 2016.Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 9/2017 doanh số toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 4% so với tháng 8/2017 và 20% so với cùng kỳ 2016. Tình hình bán hàng càng về cuối năm càng giảm sâu khiến tổng doanh số cả năm tụt dốc không phanh.