Giải Nobel Kinh Tế 2017 Trao Tặng 1 GS Đại Học Chicago

STOCKHOLM - Giáo sư Richard H. Thaler tại khoa kinh tế của University of Chicago đuợc tặng giải Nobel về công trình nghiên cứu về sự tương tác giữa kinh tế và hành vi con người – các khám phá và lý thuyết giả định của ông đuợc xem như là công cụ tạo ra các hoạt động kinh tế hành vi đang phát triển nhanh trong thời đại hiện nay có ảnh huởng trên các lãnh vực nghiên cứu và hoạch định chính sách.Giải này đuợc biết như là giải thưỏng về kinh tế của Ngân Hàng Thụy Điển ghi trong di chúc của khoa học gia Alfred Nobel gồm hiện kim trị giá 1.1 triệu MK – đuợc thành lập năm 1968, giải Nobel Kinh Tế đầu tiên đuợc trao tặng năm 1969. Theo nhận định của ủy ban Nobel, công trình của giáo sư Thaler cho thấy hành vi của con người ảnh hưởng các quyết định cá nhân và thị trường như thế nào.Là cư dân New Jersey, ông Thaler là giáo sư kinh tế chuyên nghiệp tại University of Chicago từng xuất hiện vài phút trong phim “The Big Shot” sản xuất năm 2015 diễn giải các yếu tố đưa tới suy thoái toàn cầu 2-8-2009.Lễ trao giải Nobel sẽ đuợc cử hành tại thủ đô Thụy Điển ngày 10-10, là ngày giỗ của Alfred Nobel.