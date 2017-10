Gia Đình Phật Tử Bảo Quang, các Lớp Việt Ngữ Mở Lại; Sinh hoạt lại kể từ ngày Chủ Nhật 15 tháng 10/2017

Tại Chùa Bảo QuangSanta Ana (Bình Sa)- - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang tọa lạc tại số 713 Newhope St., Santa Ana, CA 92703, điện thoại (714) 360-9250 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viên Chủ cho biết:Sau một thời gian Gia Đình Phật Tử Bảo Quang cũng như các lớp Việt Ngữ đã tạm thời ngưng sinh hoạt vì lý do xây cất thêm một số công trình mới. Đến nay những công trình đã hoàn thành và đã được Thành Phố cấp giấy phép vì vậy, Hòa Thượng Viện Chủ quyết định cho Gia Đình Phật Tử Bảo Quang và các lớp Việt Ngữ tiếp tục sinh hoạt bình thường trở lại kể từ ngày Chủ Nhật 15 tháng 10 năm 2017 từ 9 giờ sáng đến 01 giờ chiếu.Chương trình sinh hoạt như thường lệ, Ban Huynh Trưởng sẽ hướng dẫn các em học tập chuyên môn theo truyền thống Gia Đình Phật Tử. Ban Giáo Viên Việt Ngữ sẽ hướng dẫn các em học tiếng Việt theo từng trình độ từ lớp Một đến lớp Năm mỗi Chủ Nhật hằng tuần.Gia Đình Phật Tử Bảo Quang nhận đoàn sinh từ 7 tuổi trở lên. Chùa sẽ sắp xếp lớp học các em có phòng học an toàn, không phải lo sợ mưa gió bất thường, khuôn viên chùa rộng rãi để các em vui chơi. Các Huynh Trưởng sẽ hướng dẫn đoàn sinh học tập và thực hành những trò chơi lành mạnh. Ban trai soạn Chùa Bảo Quang sẽ lo cho các em bữa ăn trưa tại chùa…Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang kính mời qúy đồng hương Phật tử có nhu cầu gởi con em đến sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử hoặc tham gia các lớp Việt Ngữ xin qúy phụ huynh đến chùa ghi tên để Ban Huynh Trưởng tiện việc sắp xếp.Mọi chi tiết xin gọi: (714) 360-9250.HT. Viện Chủ nói: “Liên tục trong 22 năm sinh hoạt, ngoài những sinh hoạt chuyên môn của các em Gia Đình Phật Tử. Lớp Việt Ngữ có từ lớp Một Đến lớp Năm đã giúp cho một số đông các em sau khi theo học tại các Trường Đại học vẫn còn giữ được tiếng Việt, thuận lợi cho các em khi học thêm một ngôn ngữ, các em đã có sẵn tiếng Việt. Ngoài các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử. Khối Việt ngữ còn có các Thầy, Cô Giáo chuyên nghiệp, phần đồng đã tốt nghiệp các trường sư phạm, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, yêu nghề, thương mến trẻ…Học Việt ngữ rất cần thiết, để sau nầy các em có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc dân tộc, nhất là về lịch sử để các em tiếp tục bảo tồn và phát huy văn hóa tại xứ người.Các em được dạy theo đúng chuơng trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục thời Viẹt Nam Cộng Hòa để khi lớn lên các em hấp thụ được một nền giáo dục Nhân Bản trước năm 1975.Các em Gia Đình Phật Tử học hỏi về chuyên môn để sau nầy áp dụng vào đời sống thực tiễn, áp dụng vào thực tế qua những vấn đề bất trắc xảy ra “Mưu Sinh Thoát Hiểm” Các em còn được các Huynh Trưởng dạy dỗ về Đạo Đức, Lễ Phép, con cái đối với ông bà, cha mẹ, đối với mọi người chung quanh và biết tin vào niềm tin Phật Giáo để khi vào đời các em lấy đạo đức áp dụng hằng ngày trong cuộc sống.”Sau thời gian dài chùa Bảo Quang cũng đã đóng góp không nhỏ vào những sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trong đó có phần giáo dục các em Thanh Thiếu Nhi.Hiện tại cơ sở vật chất đả ổn định, HT. Viện Chủ muốn dành nhiều thời giờ để lo cho giới trẻ nhất là về phương diện giáo dục.Chùa rất mong được sự tiếp tay của qúy vị phụ huynh trong những ngày tháng tới.