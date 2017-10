10 Thị Trấn Lương Cao, Nhà Rẻ: Detroit, Memphis, Pittsburgh

LOS ANGELES – Nhiều người ước mơ được về sống ở New York hay Los Angeles—để sánh vai với các tài tử điện ảnh, ca nhạc sĩ và sẽ chụp ảnh các địa danh nổi tiếng thế giới như Hollywood, Brooklyn… Họ cũng ước mơ có nghề sang trọng và việc làm lương cao.Tuy nhiên, đắt đỏ kinh khủng để sống ở nơi các bạn ưa thích… Và việc làm chưa chắc như ý.Bây giờ chúng ta thử tìm 10 thánh phố Hoa Kỳ có mức lương tốt và có giá thuê nhà rẻ…Bản khảo sát Glassdoor so sánh lương và chi phí gia cư tại 50 khu vực thành thị đông nhất nhất Hoa Kỳ. Nghĩa là, tỷ lệ lương trung bình hàng năm cư dân địa phương chia cho trị giá nhà trung bình.Thế là các thành phố nổi tiếng đều thảm bại: New York City (tỷ lệ 18%), Boston (17%), và San Francisco (11%).Sau đây là 10 thành phố mà tỷ lệ mức lương trên giá nhà tốt nhất, theo chiều nghịch.10. Louisville, Kentucky•Tỷ lệ vật giá: 39%•Lương trung bình/năm: $54,000•Trị giá nhà trung bình: $137,5009. Kansas City, Missouri•Tỷ lệ vật giá: 39%•Lương trung bình/năm: $58,000•Trị giá nhà trung bình: $147,5008. Birmingham, Alabama•Tỷ lệ vật giá: 40%•Lương trung bình/năm: $50,800•Trị giá nhà trung bình: $128,0007. Cincinnati, Ohio•Tỷ lệ vật giá: 40%•Lương trung bình/năm: $57,179•Trị giá nhà trung bình: $143,4006. St. Louis, Missouri•Tỷ lệ vật giá: 40%•Lương trung bình/năm: $56,896•Trị giá nhà trung bình: $141,9005. Indianapolis, Indiana•Tỷ lệ vật giá: 43%•Lương trung bình/năm: $56,000•Trị giá nhà trung bình: $130,2004. Cleveland, Ohio•Tỷ lệ vật giá: 44%•Lương trung bình/năm: $55,000•Trị giá nhà trung bình: $125,5003. Pittsburgh, Pennsylvania•Tỷ lệ vật giá: 45%•Lương trung bình/năm: $56,896•Trị giá nhà trung bình: $126,7002. Memphis, Tennessee•Tỷ lệ vật giá: 46%•Lương trung bình/năm: $52,000•Trị giá nhà trung bình: $112,1001. Detroit, Michigan•Tỷ lệ vật giá: 50%•Lương trung bình/năm: $61,500•Trị giá nhà trung bình: $123,100