Cổ Kính, Lặng Lẽ Ngôi Miếu Nổi Duy Nhất Ở Sài Gòn

Miếu Nổi nhìn từ phía bờ sông Vàm Thuật thuộc quận Gò Vấp.Miếu Phù Châu nằm giữa một nhánh của sông Sài Gòn, là ngôi miếu cổ được nhiều khách thập phương tìm đến bởi được tiếng về sự linh thiêng và lối kiến trúc tôn giáo đẹp chi li kiểu Hoa – Việt xưa, theo http://www.vivusaigon.vn (VivuSaigon)Miếu Nổi – tên gọi dân gian của Phù Châu miếu - chiếm gần trọn vẹn một cồn nhỏ giữa sông Vàm Thuật (xưa gọi là sông Bến Cát) thuộc phường 5, quận Gò Vấp, còn phía bờ bên kia là An Phú Đông, quận 12. Do địa hình đặc biệt, khách hành hương phải đi đò (phía bờ Gò Vấp) để ra miếu.Theo VivuSaigon, để đến miếu, mọi người thường lấy mốc là chợ Gò Vấp rồi chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn. Đến cuối đường, rẽ vào đường Trần Báo Giao, chạy thêm vài trăm mét sẽ đến bãi gửi xe rồi qua đò đến miếu. Giá đò là 10,000 đồng một người cho lượt đi cả lượt về. Thời gian chờ đò khoảng 10 phút, và đò di chuyển khoảng 5 phút.Được biết Miếu Nổi được xây từ thời vua Gia Long, cách đây hơn ba thế kỷ. Sự ra đời của ngôi miếu gắn liền với truyền thuyết, rằng xưa kia có một ngư dân khi đánh cá trên con sông này đã vớt được pho tượng, người biết chuyện cho đó là tượng của bà Thủy Tế. Sau đó, người dân trong vùng đã cùng nhau lập miếu để thờ tượng Bà. Sau một thời gian hương khói, ngôi miếu dần dà không còn có người chăm sóc rồi bị bỏ hoang hoàn toàn. Mãi đến năm 1989, ông Lục Câu, một người Việt gốc Hoa, đã bỏ tiền và vận động dân địa phương cùng trùng tu miếu.Theo VivuSaigon, ngoài thờ tượng bà Thủy Tề, miếu còn thờ Phật, Thánh Mẫu, Đại Thánh Gia Gia… Không chỉ nổi tiếng linh thiêng, nơi này còn thu hút khách tham quan với kiến trúc Hoa – Việt đầy họa tiết trang trí với hàng trăm tượng rồng lớn nhỏ, chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt các pho tượng rồng này được ốp bằng mảnh sành sứ nhiều màu sắc, trông sống động và đẹp mặt. Miếu còn có hàng trăm bức phù điêu khắc trên cột, tường và cả trần nhà. Còn khuôn viên rất miếu thoáng mát với một hồ nước thả rùa và nhiều loại cây xanh, bốn mùa ra trái xum xuê.VivuSài Gòn dẫn lời ông Lục Câu, trưởng ban quản lý miếu, cho biết dù lối đến, đi không thuận tiện nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt khách đến miếu để thắp nhang cầu an và ngoạn cảnh. Nhiều khách nước ngoài cũng đến để tìm hiểu về lịch sử của ngôi miếu nổi duy nhất vùng Sài Gòn. Đáng lưu ý là Miếu Nổi đã được công nhận là “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố” vào năm 2010.