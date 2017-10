Mẹ La Vang, Mẹ Nhân Loại:

Lễ đặt viên đá đầu tiên cho Linh đài Đức Mẹ La Vang,

Giáo phận Orange

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

1. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Người Việt ở khắp nơi trên thế giới và người Công Giáo Việt Nam nói riêng sẽ rất hãnh diện và vui mừng khi biết rằng Giáo phận Orange sẽ chính thức có một linh đài tôn vinh Đức Mẹ La Vang ngay tại khuôn viên Nhà thờ chính toà Christ Cathedral (trước đây là nhà thờ kiếng Crystal Cathedral) tại thành phố Garden Grove, Quận Cam, Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, Ủy Ban Trùng Tu Nhà Thờ Chính Tòa đã đệ trình sơ đồ thiết kế tổng quát Linh Đài Đức Mẹ La Vang, và đã được Đức Cha Kevin Vann chính thức chuẩn thuận. Linh đài sẽ được xây dựng tại Công Trường Thánh Mẫu trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral. Bước ngoặt quan trọng này đã diễn ra trong ngày Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Ba công ty kiến trúc của Giáo Phận và Ban Đặc Nhiệm La Vang đã làm việc chặt chẽ với Ủy Ban Thiết Kế Linh Đài, và đã đón nhận sự góp ý rộng rãi của các đại diện Hội Đồng Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng trong suốt thời gian qua, cũng như nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và đóng góp của giáo dân và các cơ sở thương mại.

Đức Cha Kevin Vann sẽ chủ sự nghi thức Làm Phép Địa Điểm và Viên Đá Đầu Tiên vào chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2017, tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral, ngay tại địa điểm sẽ xây Linh Đài Đức Mẹ. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều với ba phần chính. Phần một là nghi thức cung nghinh Đức Mẹ La Vang. Phần hai là nghi thức Làm Phép Địa Điểm Linh Đài và Viên Đá Đầu Tiên. Phần ba là Thánh Lễ Đại Trào. Phần tiệc mừng có sổ xố và văn nghệ sẽ bắt đầu lúc 6:00 giờ chiều.

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo phận Orange và Ban Đặc Nhiệm La Vang trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng dân Chúa tham dự đông đủ để tỏ lòng yêu mến Mẹ La Vang và tạ ơn Mẹ đã và đang đồng hành với chúng ta từ những bước đấu tiên trên con đường tỵ nạn cho đến hôm nay. Nếu có được sự tiếp tục nhiệt thành hỗ trợ của đoàn chiên Chúa, công trình xây dựng Linh Đài sẽ được khởi sự vào đúng thời gian dự định là mùa Xuân năm 2018. Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ là nơi có thể cử hành Thánh Lễ đại trào hoặc những sinh hoạt ngoài trời cho trên ba mươi ngàn người tham dự. Linh đài sẽ được thiết kế theo kiến trúc tân kỳ của Nhà Thờ Chính Tòa đồng thời thể hiện được nét văn hóa dân tộc Việt và biểu tượng của Linh Đài La Vang tại quê nhà. Trong khuôn viên linh đài sẽ có Vườn Thánh Mẫu để khách hành hương cảm nghiệm được các sự tích Đức Mẹ cũng như suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi trong khung cảnh thiên nhiên giống La Vang tại Quảng Trị, Việt Nam.

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, một thành viên của Ban Cố Vấn cho Dự án Linh đài La Vang và cũng là Chánh xứ gốc Việt đầu tiên tại Giáo xứ St. Columban từ tháng 7 năm 2017, nói, “Người Công Giáo Việt Nam có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Mỗi lần có Đại hội Thánh Mẫu hay những sinh hoạt đạo đức liên quan đến Đức Mẹ thì giáo dân vẫn đến rất đông, cùng bám vào tà áo Mẹ. Quận Cam thuộc tiểu bang California là nơi có nhiều người tới để du lịch và thăm gia đình. Hầu như ai cũng có bạn bè hay họ hàng sống ở đây. Có nhiều người Việt ở các nơi trên thế giới khi đến Quận Cam vẫn muốn thăm Nhà Chánh Thờ Chúa Kitô. Nếu có tượng đài Đức Mẹ La Vang thì đây sẽ là nơi họ có thể viếng thăm và cầu nguyện. Qua đó, Đức Mẹ La Vang sẽ nối kết mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Trong tương lai, Giáo phận sẽ tổ chức những Đại Hội Thánh Mẫu ngay tại Linh đài Đức Mẹ La Vang với sức chứa hàng chục ngàn người.” Để biết thêm chi tiết về Dự án, xin vào trang mạng www.LaVangUSA.org, hoặc liên lạc với các Ban La Vang 714-696-8981 info@LaVangUSA.org.

2. Những bước chân đầu tiên

Vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 1792 và đã ra chiếu chỉ cấm đạo Công Giáo ngày 17 tháng 8 năm 1798. Một số tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, nay thuộc thị xã Quảng Trị, phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã tìm đến lánh nạn tại vùng La Vang, một nơi rừng thiêng nước độc. Lúc đó, các tín hữu ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, phải đối diện với bao bệnh tật, vừa thiếu thốn đủ thứ, vừa sợ hãi quan quân và thú dữ. Họ chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Họ thường hẹn nhau tụ tập dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ lẫn nhau.

Một hôm trong lúc cùng nhau lần chuỗi mân côi, họ bỗng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ tỏ lòng nhân từ, âu yếm thăm hỏi và an ủi giáo dân, nhủ bảo họ vui lòng chịu khó. Mẹ dạy họ hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa, “Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”

Theo lời Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, thì tượng Đức Mẹ tại linh đài sẽ mang nét văn hoá Việt Nam, “Trong công trình này, tượng Đức Mẹ La Vang sẽ mặc áo dài khăn đống, bế Chúa Giêsu, chân đi hài, đứng trên đám mây. Đây là những điểm cần thiết cho tượng Mẹ La Vang mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã công bố là chính thức. Bởi vì khi Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở nơi nào, ở đất nước nào, thì Ngài cũng mặc áo cổ truyền của người dân nơi đó. Ví dụ, ở Guadalupe, Ngài mặc áo giống như của người phụ nữ địa phương. Nên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mình mới suy ra rằng, nếu Đức Mẹ hiện ra ở Việt Nam, thì Ngài mặc áo của người dân bản xứ tại đây. Mẹ lại là Nữ Hoàng trên trời dưới đất, nên mặc áo dài khăn đống cổ truyền của miền Trung, thay vì như miền Bắc thì áo tứ thân, miền Nam thì áo ba tà.” Bên cạnh bản sắc văn hoá của linh đài, chúng ta đến với Mẹ để được kết hợp với Chúa, như lời Đức Ông Tuấn khơi gợi, “Ai cũng được Đức Mẹ ban cho những ơn lành, nhưng có những ơn làm cho tôi nhớ và tôi nghĩ rằng chính Đức Mẹ đã cho mình. Mỗi người đều có những món quà Chúa ban qua Đức Mẹ. Tôi có một lòng sùng kính đặc biệt và một tình cảm thân thiết dành cho Đức Mẹ. Như tượng Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ St. Columban, Đức Mẹ nhìn vào nhà thờ, nhìn vào Chúa. Nên ta nhìn Đức Mẹ là nhìn vào con đường Đức Mẹ đang nhìn ra, tức là nhìn về Chúa Giêsu. Qua Mẹ, chúng ta đến với Chúa.” Và trong Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin và công bố Tin Mừng.

Những tín hữu Công Giáo tiên khởi tại Việt Nam đã theo Chúa đến cùng và thà chết để bảo vệ hạt giống Đức tin mà Chúa đã dùng các Thừa sai gieo xuống trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu tiên, Mẹ Maria đã động lòng thương xót, đến an ủi đỡ nâng đàn con bị bách đạo. Chính nhờ những vị tử đạo Việt Nam và những vị tiền nhân một lòng tin Chúa mà hôm nay, Giáo hội Công Giáo Việt Nam mới mở rộng và sinh chồi nẩy lộc khắp năm châu. Những bước chân đầu tiên của người tín hữu trốn chạy cơn bách đạo đã được tiếp nối, để hàng bao thế hệ Công Giáo Việt Nam trong suốt những thế kỷ qua đã tìm về bên Mẹ La Vang để xin Mẹ cầu thay nguyện giúp.

Có lẽ những ai đã có dịp đến hành hương Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị, đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng chắc chắn mọi tín hữu đều chia sẻ một điều rất chung: lòng sùng mộ đối với Mẹ. Cha Nguyễn Văn Phượng, quản nhiệm cộng đoàn Kitô Vua, giáo xứ St. Columban, đã có những cảm xúc sâu sắc dạt dào khi nhớ đến lần đầu Cha tìm về bên Mẹ La Vang. Cha hồi tưởng về cuộc hành hương nhiều ý nghĩa này, “Đối với bản thân tôi, tôi có một Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của mọi người, nên tôi không thấy sự khác biêt giữa Đức Mẹ Lavang, Fatima, Loudes, Guadalupe, hay Grace. Nhưng tôi có những cảm nhận mạnh mẽ về Đức Mẹ La Vang khi lần đầu tiên tới Quảng Trị, Việt Nam để xin ơn. Năm 1999, tôi học xong trung học và lần đầu tiên bước chân vào đời sau bốn năm sống trong Nhà xứ để theo đuổi Ơn gọi làm linh mục. Tôi đã đến thành phố Huế để chuẩn bị thi Đại học và sống ở đó khoảng sáu tháng. Tôi đã nghe nói về Đức Mẹ La Vang nhưng chưa bao giờ có cơ hội tới xin ơn. Khi biết được Linh địa Đức Mẹ La Vang ở Quảng trị, cách thành phố Huế khoảng 60 km, tôi đã sắp xếp thời gian và đi xe đò tới bên Mẹ. Khi tới Quảng Trị và xuống xe để đi bộ tới Linh địa, tôi thấy hiện ra trước mắt là một vùng đất với nhiều cây phi lao và cát trắng. Tôi đã đi bộ 6 km qua những vùng cát trắng để tới Linh địa.”

Đất nước Việt Nam ở thời điểm 1999 vẫn còn nhiều ngỡ ngàng sau năm năm được Mỹ xoá bỏ lệnh cấm vận và kinh tế trong nước mới được mở cửa. Các sinh hoạt tôn giáo vẫn còn chịu nhiều giới hạn. Do đó, sinh hoạt tông giáo tại La Vang chưa được phổ biến như hiện nay. Cha Phượng kể, “Linh địa La Vang ở năm1999 còn hoang sơ lắm, chỉ có Thánh tích của ngôi nhà nguyện cổ, tượng đài Đức Mẹ, và vài tòa nhà. Chính sự hoang sơ của Linh địa đã đem lại cho tôi sự bình an và cảm nghiệm sự linh thiêng của Đất thánh. Mùi thơm của hương và lá cây rừng hòa quyện vào nhau, tôn vinh thêm sự linh thiêng bên Mẹ. Tôi đã thấy những con người nghèo khổ hay khách hành hương từ khắp nơi đến xin ơn. Có người thì quỳ, có người đứng, có người ngồi ở hàng ghế đá với đôi mắt trầm ngâm. Tất cả đến bên Mẹ La Vang với một tấm lòng đơn sơ và thành kính. Tôi đã dâng đời mình cho Mẹ và xin Mẹ đồng hành và che chở tôi vượt qua khó khăn thử thách để trở thành Linh mục của Chúa. Tôi đã cảm nhận được sự bình an bên Mẹ La Vang, và sau đó tôi đã trở lại Linh địa thường xuyên hơn.”

Đức Mẹ cũng là nguồn cậy trông cho Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, nhất là trong những phút nguy nàn. Đức Ông ôn lại ơn lành đặc biệt từ Đức Mẹ khi đi vượt biên gần bốn thập niên về trước, “Tôi đi vượt biên năm 1981, khi mới 14 tuổi. Có bao nhiêu con tàu lênh đênh trên biển cả, bị chết chìm, bị hải tặc. Rất là khổ sở, bị chết đói, sóng gió. Giữa đêm đen tối tăm trên biển cả mênh mông, mọi người trên thuyền cùng đọc kinh, hát những bài ca tụng Mẹ. Có những con sóng xô lên rất cao. Ngược lại, có những lúc biển lặng như tờ, thì lúc đó, tuy mình chưa tới bến, và thuyền còn lênh đênh trên biển cả, nhưng tôi mường tượng thấy biển rất xanh, như thuyền của mình đang đi sát vào tà áo của Đức Mẹ, mà tà áo đó là một cái tường màu xanh thật lớn mà tàu của mình rất nhỏ được đi bên cạnh. Từ đó, tôi luôn nghĩ đến Đức Mẹ như nơi nương tựa của đời tôi, núp bóng bên Mẹ, để Mẹ là người đồng hành với tôi, luôn luôn phù trợ tôi. Cái tàu của mình nó nhỏ nhoi, nhưng mình dựa vào cái tường thành áo xanh của Đức Mẹ thì mình sẽ được bảo vệ, được bình an, được giữ gìn. Hình ảnh đó lúc nào cũng in sâu trong đầu tôi. Những điều đó không hẳn là phép lạ hiển nhiên, nhưng đối với tôi đó là phép lạ vì biết bao người đi vượt biên đã đắm mình trên biển, 99.9% có thể chết. Bây giờ bảo đi lại không biết tôi có dám đi không, nhưng lúc đó tôi phải có sự phó thác vào Thiên Chúa, phải có niềm cậy trông. Ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện như thế để khẳng định niềm tin. Kinh nghiệm đó giúp tôi sống đạo mạnh mẽ hơn, và có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.”

3. Suối nguồn La Vang

Trong thư ngỏ gởi đến cộng đoàn dân Chúa vào tháng Năm 2017, tháng hoa kính Đức Mẹ, Đức Giám Mục Kevin Vann đã bày tỏ niềm hân hoan của mình đối với Dự án Linh đài La Vang, “Tôi cảm thấy là một đặc ân được ở tại Giáo Phận Orange, nơi được thánh hiến cho Mẹ Thiên Chúa qua danh hiệu Đức Mẹ Guadalupe, và cũng là nơi mà đức tin mạnh mẽ được thể hiện trong cộng đồng người Việt, với lòng yêu mến Mẹ Thiên Chúa khi Mẹ hiện ra qua danh hiệu Đức Mẹ La Vang trong giai đoạn dân Chúa bị bách hại. Sự hiểu biết và lòng yêu mến của tôi với Mẹ La Vang bắt đầu từ khi tôi theo học tại Đại Chủng Viện Kenrick, St. Louis Missouri, cùng với các Thầy thuộc Dòng Đồng Công đến từ Carthage, Missouri; tiếp đó là tại Giáo Phận Fort Worth nơi có một bức họa Đức Mẹ La Vang rất đẹp tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.”

Với lòng quý mến đó, vị chủ chăn của Giáo phận Orange đã nhận ra nhu cầu có một nơi để sùng kính Mẹ La Vang tại địa phương, nơi có đông người Việt nhất tại hải ngoại, và cũng là nơi có đông giáo dân Việt ở ngoài Việt Nam. Một điều rất dễ thấy là các con chiên Việt Nam trong Giáo phận có lòng tôn sùng Đức Mẹ La Vang cách đặc biệt, nên mới có đài Đức Mẹ La Vang tại Giáo xứ St. Columban (Cộng đoàn Kitô Vua), rồi đến núi Đức Mẹ La Vang tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, và cả Giáo xứ Đức Mẹ La Vang nữa. Đa số các gia đình Công Giáo người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam đều thờ ảnh và tượng Đức Mẹ La Vang tại nhà. Cho nên, theo Đức Cha Vann, thì “Trong tiến trình phát triển khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa, tôi rất lấy làm hài lòng công bố rằng, sau nhiều tháng suy gẫm, cầu nguyện và xin ơn soi sáng, chúng ta sẽ tôn vinh Đức Maria với Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong Quảng Trường Thánh Mẫu tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, cùng với sự tôn vinh Đức Mẹ Guadalupe bên trong Nhà Thờ Chính Tòa. Chúng ta vừa mừng 40 năm thành lập Giáo Phận Orange. Tôi tin rằng đây là sự quan phòng của Thiên Chúa, vì đó cũng đánh dấu thời điểm người Việt đến Quận Cam tìm tự do và đời sống mới. Sự hiện diện của người Việt thật là một hồng ân cho Giáo Phận và Quận Cam. Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ là một sự tuyên dương xứng đáng cho những đóng góp của người Mỹ gốc Việt.”

Sự tuyên dương đó cũng chính là một cách xác tín về tình thương của Mẹ La Vang dành cho đoàn con Việt. Cha Phượng có lẽ đã nói thay tâm tình của rất nhiều người Công Giáo Việt Nam khi nói về linh đài, nhất là khi Cha cảm nhận được Mẹ luôn đồng hành suốt cuộc đời tận hiến, “Thế nhưng con đường đi tu không đơn giản như con nghĩ. Cuộc sống đã đưa đẩy tôi nay đây mai đó. Tôi đã rời thành phố Huế, học đại học ở thành phố Hà Nội, lang thang Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, và giờ đây là phục vụ tại Giáo Phận Orange, California. Nơi miền đất Mỹ này, có lẽ giáo dân biết về Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe nhiều hơn là về Đức Mẹ La Vang. Tôi cám ơn các vị Chủ chăn trong Hội Thánh đã cho phép dân Việt Nam có cơ hội tôn vinh Mẹ La Vang bằng nhiều cách cụ thể như xây Linh đài Mẹ La Vang và có nhiều Giáo xứ mang tên Đức Mẹ La Vang.”

Mẹ La Vang đã đồng hành với Cha Phượng trong đời tu, và Mẹ vẫn dõi theo bước chân của Cha trên con đường mục vụ tại hải ngoại. Tình Mẹ vẫn luôn ấp ủ Cha, vì “Bây giờ tôi không có cơ hội trở về hành hương Linh địa Đức Mẹ La Vang ở Việt Nam, nhưng mùi thơm của hương lá cây rừng và những tấm lòng đơn sơ của khách hành hương và những con người nghèo khổ luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Mỗi lần cầu nguyện với Mẹ La Vang, tôi luôn cầu xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho tôi biết phục vụ Chúa và mọi người với tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường. Chính sự đơn sơ và khiêm nhường đã đem lại cho tôi sự bình an trong tâm hồn trong nhiều năm qua. Tôi thường so sánh miền cát trắng với những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Chính Mẹ đã đem ơn lành của Chúa đến với mảnh đất khô cằn và không ai biết tới. Tôi tin rằng Mẹ La Vang cũng sẽ chuyển cầu cùng Chúa để ơn lành của Chúa thấm sâu vào tâm hồn của tôi. Và tôi tin rằng Mẹ La Vang vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên bước đường hiến dâng đời tôi cho Chúa và trung thành với ơn gọi của mình. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy đến cầu xin cùng Mẹ La Vang. Là một người mẹ, Mẹ La Vang biết chúng ta cần gì. Hãy đến với Mẹ với tấm lòng đơn sơ, khiêm tốn, và tín thác. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, ban ơn lành trên mỗi người chúng ta.”

4. Mẹ La Vang, Mẹ Nhân Loại

Điều cần nhắc lại ở đây, là tuy Đức Mẹ La Vang đã hiện ra với con dân Việt bị bắt đạo, nhưng Mẹ cũng là Mẹ của nhân loại, của mọi người tín hữu. Đức Cha Kevin Vann chia sẻ, “Ước nguyện của mọi người đang xúc tiến và cầu nguyện cho công cuộc thiết kế linh đài, là không những chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt, mà còn là nguồn cảm hứng cho mọi sắc dân, mà văn hóa của tất cả dệt thành cuộc sống hiệp nhất tại Quận Cam và California. Trong tâm tình cầu nguyện, tôi mời gọi sự ủng hộ của quý vị giúp xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang thật hoàn mỹ và thật biểu tượng tại Giáo Phận Orange, như là một đóng góp đáng kể về vật chất lẫn tinh thần cho Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để khi viếng linh đài sẽ cảm nghiệm được sứ điệp và tình yêu của Mẹ, và được Mẹ dẫn đến với Chúa Kitô, Con của Mẹ. Một lần nữa, lời của Thiên Thần Gabriel truyền tin theo Phúc Âm Thánh Luca vang vọng trong tâm hồn chúng ta: Đừng sợ hãi... vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.”

Người Công Giáo Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều có lòng sùng kính Mẹ La Vang cách đặc biệt. Từ lần Mẹ hiện ra trong đám lá vằn để cứu giúp những tín hữu đang bị bách hại ngày nào, thì hôm nay, hình ảnh Mẹ dịu dàng trong trang phục Việt Nam đã đi khắp nơi trên thế giới. Quận Cam vốn dĩ đã là ‘thủ đô tỵ nạn’ với số người Việt đông nhất tại hải ngoại. Linh đài Đức Mẹ La Vang sẽ mang đến nhiều lợi ích thiêng liêng và sức mạnh văn hóa cho giáo dân Việt Nam tại Quận Cam cũng như người Việt ở mọi miền thế giới. Linh đài La Vang tại Giáo phận Orange sẽ là một trung tâm hành hương lý tưởng để đưa chân người tín hữu về miền thủ đô tỵ nạn của người Việt hải ngoại, về với văn hoá Việt và Đức tin Công Giáo. Xin tạ ơn Mẹ La Vang đã cho chúng con có cơ hội tỏ lòng tri ân và tôn sùng Mẹ giữa thế giới. Khi quê hương có được tự do tôn giáo, có thể thánh địa La Vang tại Quảng Trị cũng sẽ trở nên một trong những địa điểm hành hương quốc tế, như Lộ Đức, Medjugorje, Guadalupe, Fatima, vv, đón khách hành hương từ năm châu bốn bể về thăm. Vì ở đâu, Mẹ cũng hiện ra để làm máng chuyển ơn thiêng xuống cho đoàn con cái ở trần gian. Ở đâu, Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại. Và tất cả chúng ta là anh em cùng một Cha trên trời.

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn chia sẻ thêm về trách nhiệm của Ban Cố Vấn cho Dự án La Vang và vai trò của mỗi giáo dân trong Dự án này, “Một số các linh mục Việt Nam trong giáo phận được mời vào Ban Cố Vấn để vừa cố vấn, vừa giúp cổ động cho Dự án qua việc tìm quý ân nhân bảo trợ, vận động tài chánh, và giới thiệu chương trình này cho giáo dân ở khắp nơi trong và ngoài Giáo phận. Cùng với các Cha khác, chúng tôi có những buổi họp để đưa ra ý kiến làm sao để xây tượng đài cho tương xứng với Nhà thờ chánh tòa về cả kiến trúc và mỹ thuật, để mọi thứ hài hoà với nhau. Ngân sách cần cho Dự án được ước tính vào khoảng 25 triệu Mỹ kim. Quý cha quản nhiệm cần giúp cho giáo dân của mình hiểu tầm quan trọng của Linh đài La Vang mà chúng ta sẽ có. Câu hỏi quan trọng ở đây là: Tại sao người Việt Nam mình lại phải đóng góp 25 triệu, mà không phải các sắc dân khác? Câu trả lời là vì Đức Cha Vann thấy ở Giáo phận mình có đông người Công Giáo Việt Nam nhất thế giới, nên Nhà thờ Chánh tòa muốn tỏ lòng trân trọng đối với sự hiện diện của người Công Giáo Việt Nam bằng cách xây dựng Linh đài Đức Mẹ La Vang. Với hồng ân đó, thì giáo dân Việt Nam có thể đáp trả lại bằng cách đóng góp tài chánh để Giáo phận có thể thực hiện công trình này. Tất cả số tiền 25 triệu này sẽ hoàn toàn được dùng để làm một khuôn viên khá lớn để tôn vinh Đức Mẹ." Và Đức Ông nhắn nhủ, "Tôn vinh Đức Mẹ ở đâu cũng tốt, nhưng đối với những ai ở Orange County thì chúng ta cũng nên ủng hộ giáo phận của mình để Giáo phận có được một đài Đức Mẹ La Vang lớn nhất, có thể lớn nhất thế giới nằm ngay sát Nhà thờ Chánh Toà. Mỗi người cũng nên góp một bàn tay để công việc được hoàn thành hầu vinh danh Đức Mẹ Maria của chúng ta."

Nếu khi xưa, Đức Mẹ hiện đến cứu vớt giáo dân giữa rừng thiêng nước độc khi Tự Đức bách hại Giáo Hội, thì nay xin cho chúng con biết xây linh đài Đức Mẹ Lá Vằn ở ngay trong lòng mình, để dù ở nơi nào, chúng con cũng được Mẹ phù hộ. Linh đài quan trọng nhất là linh đài trong tâm hồn mỗi con dân Việt dành cho Mẹ La Vang. Đền đẹp nhất, cần nhất là lòng yêu kính Mẹ trong lòng mỗi người chúng ta. Đền này khó xây, và phải xây mỗi ngày, không bao giờ tận. Chính từ những ngôi đền tâm hồn này mà chúng ta có thể đến với nhau và xây dựng một linh đài chung để thờ kính, tôn vinh, và tạ ơn Mẹ. Được như vậy, thì Linh đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ chánh toà Chúa Kitô sẽ là nơi tụ hội của lòng mộ đạo, nơi chúng ta cùng nhau sùng kính Mẹ, tuyên xưng Đức tin, và loan báo Tin Mừng.