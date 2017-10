Trump OK Chủ Công Ty Khỏi Giúp Nữ Nhân Viên Ngừa Thai

WASHINGTON - Các chủ công ty bây giờ sẽ có quyền từ chối cung cấp phương tiện kiểm soát sinh nở cho nữ nhân viên, vì lấy cớ về tôn giáo hay đaọ đức.Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu 6/10/2017 chính thức ra quyết định mơi như trên.Sau hơn 8 tháng nắm quyền lãnh đạo hành pháp liên bang, TT Trump không thực hiện đuợc lời hưá trong lúc tranh cử về bãi bỏ luật y tế của chính quyền trước – với phe lập pháp của đảng CH, nỗ lực thu hồi ObamaCare trong 7 năm đã thất bại.Giờ đây, chính quyền Trump ban hành sắc lệnh làm yếu các ủy nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh đẻ tạo ra bởi luật ACA (là ObamaCare). Sắc lệnh ban hành ngày Thứ Sáu 6-10 cho phép công ty chủ nại lý do đạo đức và tôn giáo để từ chối phương tiện ngừa thai trong kế hoạch bảo hiểm y tế công nhân, theo tin từ báo New York Times.Thay đổi này sẽ buộc hàng trăm ngàn phụ nữ phải trả chi phí kiểm soát sinh đẻ bằng tiền túi.Theo kết quả khảo sát của Bộ y tế xã hội thời Obama, trên 55 triệu phụ nữ đuợc hưởng phúc lợi loại này theo luật ACA.NYT nhận xét: 1 phần lý do chính quyền Trump muốn giảm uỷ nhiệm là để không khuyến khích hành vi tình dục rủi ro.