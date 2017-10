Truyện Cổ Tích Hansel và Gretel

Mụ phù thủy la hét bắt Gretel lấy nước làm bánh.Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em tên là Hansel và Gretel, sống với cha và dì ghẻ trong một túp lều nghèo nàn ở bìa rừng. Một hôm hai anh em nghe lén dì ghẻ bàn với cha, ngày mai đem hai đứa bé bỏ vào rừng vì nhà không đủ thực phẩm để nuôi. Hansel đã lượm sỏi đựng đầy hai túi, nhờ vậy khi bị bỏ trong rừng, đã theo những viên sỏi rãi trên đường mà đưa em về nhà. Lần thứ hai, bà dì ghẻ khóa cửa lại, nên Hansel rãi mảnh vụn bánh mì, hai em đã lạc đường trong rừng vì chim đã ăn hết mảnh vụn bánh. Hai anh em lạc tới ngôi nhà bằng bánh và kem của mụ phù thủy độc ác. Ở đây Hansel bị nhốt trong củi nuôi ăn cho mập dể mụ ăn thịt và Greltel bị bắt làm lụng khổ sở...Kỳ 9 (tiếp theo)Những thức ăn nấu nướng ngon lành đều chỉ dành cho Hansel, đồ ăn thừa còn lại mới đến lượt Gretel.Sáng nào mụ già phù thủy cũng nhẹ bước tới bên cũi và nói:“Hansel, mày giơ ngón tay tao xem mày đã béo lên chút nào chưa?”Hansel chìa ra một cái xương nhỏ, vì mắt mụ cập kèm, nhìn không rõ, nên cứ tưởng đó là ngón tay của Hansel. Mụ lấy làm lạ, sao ăn uống đồ ngon chừng đó ngày mà không béo lên tí nào cả.Bốn tuần đã trôi qua, mỗi ngày mụ đều đến cái cũi nhốt Hansel coi chừng mà thấy ngón tay Hansel vẫn gầy trơ xương. Mụ phù thủy đâm ra sốt ruột và mụ đã thèm thịt quá, không muốn chờ lâu hơn vì không thể chịu nổi. Mụ gọi Greltel:“Gretel, con Gretel đâu, nhanh tay nhanh chân lên nào, nhớ đi lấy nước về đây. Cho dù thằng Hansel gầy hay béo thì mai tao cũng bắt nó ra làm thịt, nấu món ăn. Tao không thể chờ được nữa”.Tội nghiệp Gretel, thương anh quá, vừa xách nuớc, vừa than khóc, nước mắt chảy ròng ròng đẫm ướt cả khuôn mặt trông rất đáng thương. Cô không ngớt cầu khẩn:“Lạy trời phù hộ cho chúng con. Thà để thú dữ trong rừng ăn thịt anh em con còn hơn, như vậy anh em con còn được chết chung”.Mụ phù thủy ác độc vẫn dửng dưng trước lời than khóc của Gretel. Mụ độc đị, nham hiểm nói:“Thôi mày đừng có la khóc nữa. Mày la khóc cũng chẳng giúp ích gì cho chúng mày. Hãy làm việc và lấy nước nhanh về đây. Tao không còn đợi được nữa rồi. Tao cũng không muốn nghe mày than khóc”.Trời mới sáng tinh sương, Gretel đã phải chui ra khỏi nhà ra suối lấy thêm nước đổ vào nồi rồi chất củi, nhóm lửa đun nước. Mụ già lại bảo:“Chưa cần phải đun nước. Mày hẵng để đó”.Gretel ngừng tay. Mụ lại bảo:“Mày hãy nướng bánh trước đã. Lò nướng tao đã nhóm, bột tao đã nhào. Tao cần ăn bánh với thịt người nên làm bánh trước để sẵn”.Gretel run lên, biết là tánh mạng anh mình khó cứu được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của mụ như bắn ra máu. Gretel cố kéo dài thì giờ, nhưng lò nước bánh, củi đã cháy phừng phựt... (còn nữa).