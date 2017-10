Đòi Bỏ Vũ Khí Nguyên Tử (ICAN) Đuợc Giải Nobel Hoà Bình 2017

OSLO - Ủy Ban Nobel quyết định tặng giải Nobel Hòa Bình cho liên minh danh xưng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (hay ICAN) theo loan báo của bà Berit Reiss-Anderson, chủ tịch ủy ban, và thư ký ủy ban Olav Njoelstad.ICAN là 1 nhóm vận động ít đuợc biết đến tự nhận là tập họp các tổ chức hạ tầng hoạt động tại hơn 100 quốc gia, bắt đầu tại Australia và ra mắt tại Vienna năm 2007. Hơn 70 năm sau 2 vụ nổ bom nguyên tử tại Nhật, ủy ban Nobel muốn đề cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của ICAN trong lúc thế giới đang sống với nguy cơ nguyên tử lớn hơn nhiều.Từ 3 tháng qua, 122 quốc gia chấp thuận 1 hiệp định LHQ về cấm xử dụng vũ khí nguyên tử mặc dù các nước có vũ khí nguyên tử là Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng, Anh, Pháp không tham gia.Tuyên bố của ICAN phóng lên mạng ghi : trước khi quá muộn, chúng ta phải theo đuổi định huớng này – cũng nhân dịp này, ICAN đả kích cac nước dùng lý luận về nhu cầu an ninh để bám giữ vũ khí nguyên tử.Ủy Ban Nobel tỏ ý hy vọng buớc kế tiếp trong cuộc vận động phi nguyên tử đuợc dự can dự của các nước nguyên tử. Giám đốc ICAN Beatrice Fihn tuyên bố : TT Trump và lãnh tụ Kim Jong-un phải biết rằng vũ khí nguyên tử là phi pháp – bà nhấn mạnh : tìm kiếm vũ khí nguyên tử, phát triển vũ khí nguyên tử và đe dọa dùng loại vũ khí tai họa này là phi pháp, phải ngưng.Các nhân vật hậu thuẫn ICAN là cựu TTK-LHQ Ban Ki-moon, khôi nguyên hoà bình Desmond Tutu, nghệ sĩ Yoko Ono.Trong khi căng thẳng tiếp diễn tại bán đảo Hàn với các tuyên bố thách thức của TT Trump và lãnh tụ Kim, giải Nobel Hoà Bình tặng ICAN là thông điệp nhắc nhở nhu cầu tìm kiếm 1 thế giới phi nguyên tử.Phản ứng của LHQ công nhận giải Nobel Hoà Bình là khuyến khích các nỗ lực hạn chế phổ biến nguyên tử.Năm nay, ủy ban Nobel Hoà Bình xem xét hơn 300 ứng viên đuợc đề cử như cao ủy tị nạn LHQ (UNHCR), đoàn White Helmets là nhóm cứu cấp thiện nguyện tại Syria, và bác sĩ Denis Mukwege của Mông Cổ.Giải Nobel Hoà Bình gồm huy chương vàng và hiện kim trị giá 1.5 triệu kronor sẽ đuợc trao tại Oslo ngày 1012, là sinh nhật của nhà sáng lập Thụy Điển Alfred Nobel.